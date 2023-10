MEDIU Sâmbătă, 07 Octombrie 2023, 13:19

Vara „fură” tot mai mult din toamnă, noiembrie poate aduce vreme „de tricou”. Toamna s-a schimbat mult față de cum „era odată” și extremele de toamnă din România sunt cu atât mai greu de închipuit. Când au fost 43 C în țară, când a nins mult în octombrie la câmpie? Când au fost zeci de zile fără ploaie? Unde a plouat într-o zi de trei ori mai mult decât media întregii luni?

Culorile toamnei Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

1. Temperaturi de 43 C în septembrie și de +39 C în octombrie

Septembrie este tot mai des precum o lună de vară, mai ales în prima jumătate, dar un episod excepțional s-a petrecut acum peste 75 de ani. În septembrie 1946 la Strehaia au fost 43,5 grade, cu doar un grad sub recordul absolut de căldură înregistrat în țară. La Giurgiu au fost +42,2 grade, la Craiova +40,1 și temperaturile au trecut de 40 de grade în mai multe orașe, până și la Brașov fiind 35 de grade, iar la Predeal, +31,4 C.

Cea mai mare temperatura de octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice a fost de 39 C de grade, la Armășești (Ialomița). Tot atunci au fost +35 de grade la București, +35,3 la Buzău +33,9 la Iași, +33 la Brașov și +32,6 la Cluj.

La Călărași au fost +35,4 C pe 15 octombrie 1993. Cel mai vechi record de căldură din toamnă este de +32,5 în octombrie 1887, la Constanța.

2. Ger cumplit în octombrie și noiembrie

Octombrie a fost o lună caldă în ultimii ani și rar temperaturile au scăzut sub - 5 C. Cu atât mai mult uimesc extremele de frig ale acestei luni, fiindcă apar extrem de rar și exemplele sunt de acum câteva zeci de ani. Noiembrie a fost și ea caldă în ultimii ani, cu excepția ultimelor zile din noiembrie 2018, când a fost un val de frig.

Cea mai rece zi de toamnă calendaristică în zonele locuite a fost la final de noiembrie 1993, când la Joseni s-au înregistrat -28,3 grade Celsius.

Pe 27 octombrie 1988 au fost -21,3 C la Întorsura Buzăului, minima absolută a lunii. În 1920 au fost -17 C la Roman și -16 C la Iași, tot în octombrie. Frig a fost atunci și în zonele joase: -7,2 la Iași, -8 la Buzău și -8,4 C la Tg Mureș.

În ultima zi de noiembrie a anului 1957 au fost -30,8 C la Omu, minima absolută a toamnei. În noiembrie 1989 au fost -24 C, tot la Omu.

3. Zeci de zile fără ploaie

Au fost mai multe luni de toamnă în care nu a plouat aproape deloc, cel mai bun exemplu fiind noiembrie 2011, cu o medie de numai 1 mm la nivelul întregii țări. Foarte puțin a plouat în octombrie 2000, dar și în septembrie 1961. Anii 2011 și 2019 au adus secete extinse de toamnă.

La Alexandria, în 1965, nu a plouat timp de 53 de zile, de la jumătatea lui septembrie, până la început de noiembrie. Una dintre cele mai lungi perioade fără ploaie a fost măsurată la Grivița: 57 de zile consecutive, din 30 septembrie în 25 noiembrie 1969.

În toamna lui 2000, în foarte multe regiuni nu a picat un strop de ploaie de la 25 septembrie, până aproape de 1 noiembrie.

4. Ninsoare în septembrie și octombrie

Nu prea mai ninge toamna, în afară de regiunile montane înalte.

În septembrie se depune strat de zăpadă doar la peste 900 m alt, și acolo în mod excepțional. În septembrie 1964 stratul de zăpadă a ajuns la 15 cm la Predeal, 23 cm la Păltiniș și 63 cm la Omu. În octombrie 1971 au fost 16 cm la Sinaia. În septembrie 1995 s-a depus strat de zăpadă la Predeal, dar și la Stâna de Vale (doar o zi). În septembrie 2003 au fost 15 zile cu strat de zăpadă la Omu, iar în septembrie 2008 au fost 13 zile cu strat de zăpadă la Bâlea.

A nins mult la munte în octombrie 1972: 12 cm la Brașov, 47 cm la Predeal, 50 cm la Sinaia, 86 cm la Omu.

Prima zi de octombrie a anului 2013 a adus zăpadă la Brașov și prima decadă a fost extrem de rece, cu minime de -9 la Miercurea Ciuc și -4 la Sibiu.

Cele mai groase straturi de zăpadă la altitudini joase pot apărea toamna la final de noiembrie și s-a întâmplat asta în ani precum 1975, 1985 și 1995 și foarte rar după 2000.

Un episod excepțional a fost în 1995, când la Sibiu, pe 7 noiembrie, stratul de zăpadă a ajuns la 52 cm. Tot în acea lună, stratul de zăpadă a ajuns la 140 cm la Omu, 90 cm la Predeal, 97 cm la Păltiniș și 38 cm la Brașov. În noiembrie 1975 au fost 16 cm la Constanța și a fost viscol și în Delta Dunării. În ultimii ani a nins mult mai rar și mai puțin în noiembrie, foarte caldă fiind luna în 2018, 2019 și 2021.

5. Mica vară de noiembrie

Recordul absolut al lunii noiembrie datează din 1926: în prima zi a lunii au fost +30,5 C la Călărași. Tot atunci au fost +30,2 grade la Botoșani, +28,5 la Alexandria și +26,9 la Brașov. De acum aproape un secol datează multe recorduri pentru a 11-a lună a anului: +29 la Iași, +27,1 C la Timișoara, +29,3 la București și +26 la Cluj. Și în Republica Moldova a fost super-cald: +30 C la Dubăsari, pe 1 noiembrie 1926.

Ziua de 5 noiembrie 2021 a fost una dintre cele mai calde zile de noiembrie de când se fac măsurători meteo. Datele publicate de ANM indicau maxime de +28,9 la Călărași, +28 la Pătârlagele, +27,6 C la Fetești, +27,3 la Adamclisi, +26,7 C la Titu, +25,6 C la Întorsura Buzăului și +25,4 C la Brașov.

6. Când a „plouat” cu recorduri

Cea mai ploioasă lună de toamnă a fost septembrie 1912, la Piatra Neamț, cu un total de 434,7 mm, de opt ori mai mult decât era normal. Luna noiembrie din 1937 a fost extrem de ploioasă la Drobeta Turnu Severin, cu un total de 357,9 mm. În 1992, la Stâna de Vale a fost cea mai ploioasă lună octombrie oriunde în țară: 318,1 mm.

Stâna de Vale este stația meteo unde se măsoară cantitatea cea mai mare de precipitații în țară, iar în septembrie 2022 totalul a fost incredibil: aproape 400 mm. A fost un nou record pentru septembrie acolo, precedentul fiind din 2001.

7. Cele mai reci luni de toamnă

Cea mai rece lună noiembrie: în 1988, cu o medie de -1,4 C în țară, abatere de -6,3 C față de media pentru intervalul de referință 1991-2020.

Cea mai rece lună octombrie: în 1997, cu o medie de +6,9 C.

Cea mai rece lună septembrie: în 1996, cu o medie de +11,8 C

8. Nopți tropicale de toamnă

În septembrie, în Dobrogea și Dealurile de Vest pot fi nopți cu minime de 23-25 C. În mod excepțional pot fi nopți tropicale și în octombrie. Spre exemplu, pe 2 octombrie 2012 au fost +21,1 C la Drobeta Turnu Severin. Pe 4 octombrie 2020 minima a fost de +21,8 C la Oravița. În noiembrie, cele mai calde nopți au adus, în mod excepțional, minime de +17 C, cum a fost pe 9 noiembrie 2010, la Constanța.

9. Un anotimp diferență între noapte și zi

Uneori pot fi diferențe de 20 de grade între minima dimineții și maxima înregistrată după prânz. Într-o zi de septembire 1982, la Oradea minima a fost de 13 C, iar maxima, de 33 C.

Pe 4 noiembrie 2015, minima a fost la București Băneasa de -2,7 C, iar maxima, de +18,9 C. Pe 3 octombrie 2011, minima la Satu Mare a fost 0 grade, iar maxima, +22 C.

10 Zilele cu cele mai multe ploi

20 septembrie 2005, București Filaret, 161,4 mm. În acea lună totalul de precipitații a fost de peste șase ori peste medie, adică 316,5 mm.

La Cernavodă, pe 4 octombrie 1945, totalul de precipitații a fost de 128,2 mm. Pe 6 noiembrie 1937, la Drobeta Turnu Severin, totalul a fost de 146,8 mm.

