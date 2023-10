MEDIU Vineri, 27 Octombrie 2023, 09:18

12

Pe 31 octombrie 1920, acum 103 ani, în orașul Roman, temperatura scădea la -17° C. Ca idee despre cât de mult s-a încălzit toamna, cea mai scăzută temperatură măsurată în octombrie în ultimii zece ani în orașul din Moldova a fost de -5,9° C. Toamna nu mai este ce-a fost și vara persistă uneori și în luna a zecea. Octombrie 2023 a adus printre cele mai surprinzătoare extreme ale vremii în România, dar problema nu este căldura, ci seceta, care se face tot mai des simțită în a zecea lună a anului.

Peisaj de toamna Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Când toamna readuce vara pentru multe zile

În octombrie 2023, la Giurgiu, în 15 dintre cele 26 de zile de până acum au fost temperaturi de peste 25° C și căldura va mai persista. Este anormal de cald și va trebui să ne obișnuim cu asta pentru viitor.

Nopți calde ca vara pot apărea și după 20 octombrie și vine tot mai rar bruma în luna lui Brumărel: față de anii '80 și '90 sunt tot mai rare locurile în care apar în octombrie nopți cu îngheț.

Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă, când zile în șir vremea se menţine însorită, deşi nopţile devin tot mai reci. În ultimii ani, stabilitatea s-a manifestat și prin faptul că luna este mai mereu mai caldă decât de obicei, chiar și spre finalul ei, iar primele zile de noiembrie au tot adus temperaturi de peste 20° C.

Octombrie este o lună specială și fiindcă este luna în care temperatura medie scade cel mai mult față de luna dinaintea ei (septembrie). Scăderea medie de 5-7° C este din cauză că sunt tot mai puține ore de lumină, dar și din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent.

Seceta apare tot mai des

Ani precum 2022, 2021 sau 2019 ne arată că octombrie vine cu secetă, iar acest lucru se vede puternic în 2023 și este suficient să ne uităm la iarba îngălbenită din parcuri, pentru a ne face o simplă idee. Pentru agricultură nu este deloc bine, mai ales că și finalul verii a adus secetă pe arii largi, septembrie a fost foarte caldă și a fost deficit de precipitații în ultimele două luni. Au fost și incendii de vegetație, iar culturile agricole suferă de pe seama lipsei de apă.

Sunt în țară zone unde conținutul de umiditate din sol se situează în limite deosebit de scăzute.

Iată ce spunea ANM despre rezerva de apă în sol și despre seceta prelungită.

La data de 25 Octombrie 2023, în stratul 0-20 cm (ogor), conținutul de umiditate din sol se situează în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă), în Dobrogea, Muntenia și Oltenia, pe suprafețe agricole extinse din Moldova, local estul, centrul și sudul Transilvaniei, vestul și sud-vestul Crișanei, izolat nord-estul Banatului. Rezerva de apă din sol prezintă valori satisfăcătoare și apropiate de optim, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Crișanei și a Banatului, local nordul, nord-vestul, vestul, estul și centrul Moldovei.

Cea mai secetoasă lună octombrie a fost în 2000, când a plouat de 20 de ori mai puțin decât normalul pentru luna a 10-a a anului. În octombrie 2022 a plouat cu 68% mai puțin decât normalul. În 2019 seceta a fost puternică și au fost 21 de zile consecutive fără ploaie chiar și la polul ploilor din România: Stâna de Vale. În 2018 au fost 50 de zile consecutive fără ploaie la Roman și Negrești, de la 12 septembrie, la 31 octombrie.

Nu trebuie să tragem concluzia că fiecare octombrie va fi cu puțină ploaie: în 2016 și 2017 luna a fost mult mai ploioasă decât normalul.

Luna octombrie a tot fost caldă în ultimii ani, mai ales în 2020 (medie 12° C) și 2018. Printre cele mai calde luni de „Brumărel” au fost și în 2019, când a fost și secetă extinsă.

În ultima zi a lui octombrie 2022 au fost +29° C la Calafat și +28° C la Drobeta Turnu Severin. În dimineața acelei zile au fost 15° C la Mangalia. Și acum, la final de 2023, au fost nopți foarte calde: miercuri au fost +17,6° C la Sulina, iar joi, +16,9° C la Constanța. Vineri, pe 27 octombrie, erau +18° C la Oravița.

Pe 28 octombrie 2018 au fost la prânz 28,2° C la Giurgiu, iar în ultima zi a lunii au fost +28,2° C la Călărași și +28,1° C la București Băneasa.

Tot în octombrie 2022 a plouat în multe locuri de peste cinci ori mai puțin decât normalul, cele mai mici cantități fiind la Ploiești: 0,3 mm. Secetoasă a fost în cea mai mare parte a țării și luna octombrie din 2021, când la Stânca - Ștefănești nu a plouat deloc, iar la Cotnari precipitațiile au fost nesemnificative, adică 1% din normalul lunii.

Octombrie 2022 ne mai arată un lucru: poate fi mult mai cald decât este normal la munte: la stația meteo Țarcu, la peste 2.000 m alt, media lunii a fost cu 3° C peste normalul perioadei. (4,4° C a fost medie și -4,1° C a fost minima lunii).

Un final de octombrie extrem de cald a fost în 1992, când în ultima zi a lunii au fost +29,5° C la Giurgiu. Pe 31 octombrie 2008 minima nopții a fost de +15,9° C la Constanța și +15,5° C la Sulina (pe 30 oct). Ce înseamnă o noapte caldă de octombrie sus, la Bâlea Lac? Pe data de 24, în 2019, minima a fost de +9,5° C, iar maxima, de +15,9° C!

Zece lucruri despre luna octombrie și despre zilele de la finalul ei

Cea mai ridicată temperatură de după 15 octombrie a fost de +35,1° C, la Turnu Măgurele, pe 21 octombrie 2023. A fost cea mai târzie temperatură de peste 35° C înregistrată în țară. Pe 5 octombrie 2020 au fost +35,2° C la Zimnicea.

Una dintre cele mai ridicate medii de temperatură pentru octombrie a fost la Mangalia, în 2020, +17,2° C, iar media ultimei decade a fost de peste 14° C. Minima acelei luni a fost +6,6° C, așadar foarte ridicată.

Cea mai rece lună octombrie din ultimii ani a fost în 2016, când media de temperatură la Omu a fost de -2° C, iar minima, de -11,5° C.

Toamna apar destul de des diferențe de peste 20° C între noapte și zi, mai ales în Transilvania. O diferență de aproape 30° C a apărut la Bechet, pe 21 octombrie 2023: minimă 5,9° C, maximă 35° C.

La Întorsura Buzăului, locul care deține recordul absolut de frig pentru octombrie, -21,3° C acum 35 de ani, cele mai mici temperaturi de octombrie în ultimii 10 ani au fost două minime de -6,3° și -6,4° C înregistrate în 2021 și 2022.

Nu ninge prea mult în luna a zecea la munte nici la peste 2.000 m, dar se depune strat serios o dată la câțiva ani, cum s-a întâmplat la jumătatea lui octombrie 2016, când erau 21 cm. La Bâlea Lac au fost 22 de zile cu strat de zăpadă în 2003. În acel an, la Omu, pe data de 19, stratul de zăpadă a atins 42 cm la Omu.

Miercurea Ciuc este orașul în care au fost cele mai scăzute temperaturi de octombrie în ultimii ani. Au fost -10° C și în 2021, dar și în 2023.

La Sulina, cea mai scăzută temperatură din octombrie 2020 a fost extrem de ridicată: +8,2° C, la fel ca media întregii luni: +17,5° C.

Cele mai calde nopți de octombrie de când sunt date meteo au fost pe data de 21 octombrie 2023, când mai ales în Crișana minimele s-au situat între 20° și 25° C, culminând cu +24,8° C la Holod, În Bihor.

Au fost ani cu secetă de octombrie, trăim una și acum, dar au fost și luni foarte ploioase. La Stâna de Vale, totalul de precipitații a fost de 277 mm în a zecea lună din 2016, iar pe 5 și 6 a nins.

Turnu Măgurele și ultima decadă din octombrie

Turnu Măgurele este locul unde au fost +35,1° C în octombrie 2023. Care au fost minimele și maximele în ultimele 11 zile ale lunii între 2015 și 2022

2015: Între 0,2° C și 16,4° C

2016: Între -0,3° C și 17,6° C

2017: Între 1,7° C și 23,8° C

2018: Între 3,2° C și 27,4° C

2019: Între 2,5° C și 27,2° C

2020: Între 1,3° C și 24,2° C

2021: Între -1,1° C și 22,6° C

2022: Între 2,8° C și 25,9° C

Ultimele zile din 2018 au fost extrem de călduroase, cu maxime de peste 25° C.

Campionul frigului spune multe despre „noua toamnă”

Despre cât de mult s-a schimbat luna octombrie ne spun datele de la Întorsura Buzăului, locul care deține recordul de frig.

Pe 2 octombrie 1988 au fost acolo -21,3° C, iar maxima zilei a fost de +2,4° C. În ziua următoare minima a fost de -20,3° C, iar în data de 29 oct au fost sub -15° C. A fost ceva excepțional, cu totul diferit de cum au fost finalurile de octombrie la Întorsură în ultimii opt ani. Din 2015 până acum au fost rare nopțile cu sub -6° C și au fost și zile cu maxime de peste 20 de grade. În 2018 au fost, începând cu data de 27 octombrie, nouă zile consecutive cu maxime de peste 20° C, fapt excepțional pentru a doua parte a toamnei la un pol al frigului. Maxima acelei perioade a fost de +24,5° C.

Cele mai reci zile de octombrie au fost în anii 1997, 1920, 1988, 1971 și 2003, ceea ce înseamnă că au fost și minime de sub -10° C.

Două dintre cele mai scăzute temperaturi de octombrie în ultimii 12 ani au fost -11,4° C la Miercurea Ciuc, pe 18 octombrie 2011 și -14,9° C la Omu, pe 4 octombrie 2013. Sub -12° C au fost la alte stații înalte, precum Bâlea Lac, Călimani și Țarcu.