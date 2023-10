MEDIU Luni, 23 Octombrie 2023, 08:45

​Unul dintre episoadele excepționale de căldură din 2023 în România s-a petrecut week-end-ul trecut când la noi a fost cel mai cald din Europa și când au fost și temperaturi de peste 35 C, cu totul neobișnuite pentru această perioadă a anului. Cum a fost în fiecare dintre ultimele patru zile și care au fost temperaturile ieșite din comun. Unde au fost 30 de grade diferență între dimineață și prânz.

Peisaj de toamna secetoasa Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Joi dimineața s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din această toamnă, -10 C la Miercurea Ciuc, iar cel mai cald a fost la Sulina, +10,5 C, așadar diferență de peste 20 C. A dat înghețul în toată Transilvania și în câteva zone din Moldova.

Joi la prânz au apărut primele semne că vremea se încălzește, maximele fiind de +23,6 C la Zimnicea și +23,4 C la Oltenița. La Huedin, în Transilvania, au fost numai +9,9 C, iar la Omu maxima a fost de doar +3,6 C.

Vineri dimineață cea mai scăzută temperatură a fost de -0,1 C, la Miercurea Ciuc, cu zece grade mai cald decât cu o zi în urmă. În vestul țării a fost extrem de cald, cu minime de +18,9 C la Oravița, +18,1 C la Reșița și peste 17 C în Crișana. La Sf Gheorghe Deltă au fost +17,3 C.

Vineri la prânz au fost peste 25 C în multe regiuni, cu maxime de +29,3 la Adamclisi și +29 C la Moldova Veche.

Sâmbătă dimineață temperaturile au fost excepționale, de departe cele mai ridicate minime de octombrie, cu atât mai impresionante, cu cât sunt spre final de lună, nu în primele zile. Au fost +24,8 C la Holod (jud Bihor), +24,3 C la Zalău, +24,1 C la Săcuieni (Bihor) și +23,7 C la Oravița.

O minimă excepțională a fost la Brașov (19,9 C), mult mai mare decât în verile foarte calde. La Păltiniș, la peste 1.400 m alt, minima a fost de +15,8 C, iar la Adamclisi, în Dobrogea, au fost +19,7 C. Cel mai rece a fost la Miercurea Ciuc, +1,5 C, cu 23 de grade mai puțin decât la Holod.

Duminică s-au înregistrat în România cele mai ridicate temperaturi din Europa. Mai mult: au fost și cele mai târzii valori de 35 C înregistrate în țară vreodată, fiindcă după 15 octombrie este excepțional să apară astfel de temperaturi. Zilele fiind tot mai scurte, diferențele de temperatură sunt foarte mari între dimineață și prânz în această perioadă a anului. În plus, când începe să se înnopteze, temperatura scade rapid cu câteva grade față de maxima zilei.

Cele mai ridicate temperaturi au fost de +35,1 C la Turnu Măgurele, +35 C la Bechet, +34,6 C la Zimnicea, +34,1 C la Tecuci, +34 C la Giurgiu și +33,9 C la Tecuci, arată datele ANM. La Iași au fost 33 C. nu departe de recordul absolut pentru octombrie.

La București Filaret au fost +32,5 C, iar la Constanța, +31,8 C. Cele mai scăzute minime au fost la peste 2.000 m alt: +10,6 C la Omu și +11,3 la Țarcu.

Aproape 30 de grade a fost diferența dintre minimă și maximă, în zece ore, la Bechet, de la +5,9 C, la 35 de grade. Astfel de amplitudini termice diurne - aproape 30 de grade - sunt extrem de rare.

Duminică dimineață nu a fost chiar la fel de cald precum sâmbătă, dar a fost mult peste medie. La Mahmudia minima a fost de +,19,8 C, la Adamclisi au fost +19,3 C, iar la Oradea și Oravița, +19 C. Au apărut multe inversiuni termice zilele acestea, iar la 800 m alt, în jud Buzău, minima a fost de +19,2 C la Bisoca. Cel mai rece a fost la Miercurea Ciuc: +0,1 C.

Și duminică la prânz, cele mai mari temperaturi din Europa au fost în România, culminând cu +33,1 C la Cernavodă. La Adamclisi au fost +32,6 C, la Medgidia +32,2 C, iar la Tulcea, +31,6 C. La Focșani au fost +31,1 C, iar în Făgăraș, 26,6 C.

Și luni dimineață era în multe regiuni mai cald decât normalul perioadei, iar la ora 8, temperaturile erau cuprinse între 4 C la Întorsura Buzăului și 21 C la Mahmudia.