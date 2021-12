Viral pe TikTok: Roma antică n-a existat cu adevărat / Astronomii vor încerca să afle dacă ne-am putea muta în Alfa Centauri / Ce spune Keanu Reeves despre noul film Matrix

​NERD ALERT

Netflix a anunțat data de lansare pentru Vikings: Valhalla, seria spin-off inspirată de faimosul serial despre vikingi difuzat inițial de History Channel: 25 februarie 2022. Povestea din Vikings: Valhalla va avea loc la începutul secolului XI, cu 100 de ani după serialul original, și va include vikingi faimoși precum Leif Eriksson, sora sa Freydis Eriksdotter, și un prinț scandinav numit Harald Sigurdsson, potrivit IGN;





lansarea Vampire: The Masquerade – Swansong, viitorul titlu al popularei francize de jocuri video despre vampiri, a fost amânată din nou. RPG-ul trebuia să fie lansat în luna februarie a acestui an dar dezvoltatorii de la studioul Big Bad Wolf au tot decis că au nevoie de mai mult timp pentru a-l finisa. Noua dată de lansare promisă acum? 19 mai 2022, anunță Twinfinite.

Actorul canadian în vârstă de 57 de ani a relatat în cadrul unui interviu acordat revistei Entertainment Weekly că filmările la Matrix Resurrections au fost o experiență foarte diferită comparativ cu cele pentru trilogia originală, spunând că actorii au exersat foarte puțin pentru viitorul titlu al francizei.„[Regizoarea Wachowski] era mai mult în spatele monitorului dar totuși prezentă”, a spus Reeves despre filmele originale, precizând că pentru noul lungmetraj aceasta „a participat mai mult cu mișcările camerei și era mai interesată de făcut decât de exersat”. Actorul a dezvăluit că, de fapt, „nu am exersat aproape deloc”.Keanu Reeves se va întoarce în rolul lui Thomas „Neo” Anderson pentru Matrix Resurrections, descrierea oficială a filmului afirmând că „Într-o lume cu două realități - cea cotidiană și cea care se află în spatele ei - Thomas Anderson va trebui să aleagă să urmeze iepurele alb din nou. Alegerea, deși iluzorie, rămâne singura cale de a ieși din Matrix, care este mai puternic, mai securizat și mai periculos decât înainte”.Probabil cea mai mare noutate a noului film Matrix va fi că rolul lui Morpheus (jucat în mod faimos de Laurence Fishburne în trilogia originală) va fi interpretat de Yahya Abdul-Mateen II , lucru ce i-a făcut pe unii fani să speculeze că personajul pe care îl vedem în filme este de fapt unul nou, reconstruit de mașinării. Ah, și că am menționat de trailere, am avut parte de unul nou săptămâna aceasta:Deși au trecut mai bine de doi ani de la finalul extrem de popularului serial HBO, sfârșitul Urzelii tronurilor rămâne la fel de controversat în rândul fanilor săi. Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers , o nouă carte scrisă de jurnalistul James Andrew Miller, oferă acum detalii inedite despre serie.„George [R.R. Martin] obișnuia să zboare la New York pentru a lua prânzul cu fostul CEO al HBO Richard Plepler pentru a-l implora să facă 10 sezoane a câte 10 episoade deoarece exista suficient material pentru acest lucru și să-i spună că ar fi o experiență mai satisfăcătoare și antrenantă”, a relatat Paul Haas, agentul lui Martin, pentru noua carte.Potrivit acestuia, autorul de romane fantasy și science fiction era de asemenea îngrijorat că televiziunea americană nu îi „urma șablonul” în ceea ce privește povestea. „După sezonul 5 mai ales el a început să fie îngrijorat cu privire la calea pe care producătorii o urmează fiindcă George știe unde se duce povestea”, a povestit Haas. Finalul „Game of Thrones” a avut mai multe turnuri șocante care i-au dezamăgit profund pe fani, scrie Insider Deci nu doar fanii au fost dezamăgiți de finalul Game of Thrones (FOTO: Flickr)Un grup de congresmeni ai Partidului Democrat au reintrodus un proiect de lege care vizează oprirea speculanților și a boților pe care îi folosesc pentru a cumpăra produse înaintea sărbătorilor de iarnă. Proiectul legislativ numit „Stopping Grinch Bots Act” a fost reintrodus pe 29 noiembrie de mai mulți legiuitori democrați, printre care și președintele Senatului american, Chuck Schumer.„Într-o perioadă în care familiile ar trebui să poată petrece timp cu cei dragi, 'boți Grinch' digitali îi forțează pe americani să cutreiere site-urile online în speranța de a găsi un cadou pe care să și-l permită sau să plătească prețuri exorbitante pentru o singură jucărie. Acești roboți nu îi afectează doar pe consumatori, ei reprezintă o problemă și pentru micile afaceri, retailerii locali și alți antreprenori”, afirmă un comunicat de presă remis de legiuitori.Proiectul cuprinde mai multe măsuri care să interzică această practică în contextul în care criza globală a lanțurilor de aprovizionare provoacă îngrijorări la Washington înaintea Crăciunului și a celorlalte sărbători de iarnă. Reglementările ar urma să fie implementate de către Comisia Federală pentru Comerț deși modul în care ele ar putea fi impuse nu este deocamdată clar, relatează IGN Adio jocuri la suprapreț? Sincer nu îmi dau seama dacă măsura ar putea funcționa cu adevărat (FOTO: Patriotic Alien / Alamy / Profimedia Images)Un nou telescop spațial prezentat luna trecută va căuta planete locuibile în Alfa Centauri, cel mai apropiat sistem solar de al nostru. Misiunea TOLIMAN va lansa un telescop cu o lentilă specială care le va permite astronomilor să detecteze oscilațiile minuscule din orbita unei stele care sunt de regulă cauzate de planetele care orbitează în jurul ei.„Găsirea unei planete reprezintă o provocare tehnologică uriașă chiar și în cazul celor apropiate stele ce strălucesc pe cerul nopții”, afirmă Eduardo Bendek, inginer la Jet Propulsion Laboratory al NASA, agenția aerospațială americană fiind un colaborator al Breakthrough Initiatives, proiectul privat care finanțează această misiune numită după un vechi cuvânt arab pentru Alfa Centauri.Alfa Centauri este cel mai apropiat sistem solar de Pământ, el având trei stele dintre care două sunt similare soarelui nostru. A treia stea din sistem este o pitică roșie, un tip de stea mică și relativ rece, numită Proxima Centauri. Astronomii au descoperit până acum două planete care orbitează această stea, una dintre ele părând destul de asemănătoare cu Pământul.Însă acest sistem fascinant, aflat la doar patru ani-lumină distanță de noi, a reușit în mare parte să îi eludeze până acum pe oamenii de știință, în pofida faptului că stelele care îl alcătuiesc ar putea reprezenta cea mai convenabilă destinație pentru omenire din afara propriului sistem solar.Noul telescop TOLIMAN va încerca să răspundă unora dintre cele mai interesante întrebări despre planetele din Alfa Centauri, cea mai importantă dintre toate fiind: Poate una din acestea să susțină viața? „Aceste planete din apropiere sunt locul în care omenirea va face primii pași în spațiul interstelar”, afirmă Pete Klupar, inginer-șef al misiunii, citat de Space.com Cum ar putea arăta peisajul de pe o planetă din sistemul Alfa Centauri (FOTO: MasPix / Alamy / Profimedia Images)Îndrăgitul actor american a afirmat în timpul unui interviu acordat Forbes că jucarea antagonistului din filmul Batman Returns a fost „unul dintre momentele de vârf ale carierei” sale și că i-ar plăcea să facă din nou echipă cu Tim Burton, regizorul lungmetrajului lansat în 1992, pentru a juca din nou rolul.„Simt că nu este exclus ca Pinguinul să se întoarcă într-o zi dar asta este la latitudinea lui Tim, dacă el vrea să facă asta sau nu. Aș spune că acest lucru ar fi în cărți fiindcă nu am murit încă”, a spus DeVito râzând. „Am putea face o continuare a ceea ce am avut în trecut deoarece a fost cu adevărat un film genial. A fost o oportunitate pentru care mă simt foarte recunoscător (...) și a fost cu adevărat un moment grozav pentru mine”, a adăugat acesta.Batman Returns este considerat unul dintre cele mai bune filme ale francizei iar interpretările lui DeVito și Michael Keaton au rămas de reper pentru orice film Batman până în ziua de azi. Keaton va reveni în rolul justițiarului după 30 de ani pentru viitorul film The Flash ce va fi lansat anul viitor, deci cine poate spune că DeVito n-ar putea juca din nou rolul Pinguinului la un moment dat, chiar dacă a împlinit recent 77 de ani Însă până atunci un Pinguin diferit va face probleme în viitorul film The Batman în care Robert Pattinson va juca rolul lui Bruce Wayne. Colin Farrell urmează să-l interpreteze pe Pinguin în lungmetrajul ce va fi lansat în luna martie a anului viitor, DeVito, declarându-se încântat de decizia de distribuție. „Îl ador pe Colin Farrell. E unul din actorii mei favoriți. De abia aștept!”, a declarat Danny DeVito.Apropo, dacă ești interesat de mai multe povești interesante din lumea cinematografiei poți citide marțea aceasta aici: Tom Cruise a insistat ca Val Kilmer să joace în „Top Gun 2” deși și-a pierdut vocea din cauza cancerului / Frank Sinatra trebuia să fie „Greu de ucis” / Daniel Craig a luat-o la fugă după ce i-a spart nasul lui Dave Bautista Pinguinul interpretat de DeVito este considerat unul din cei mai buni antagoniști din istoria filmelor Batman (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)Gigantul american de streaming a lansat vineri, 3 decembrie, ultimele episoade ale ultimului sezon a Fabricii cu bani, emblematicul serial care a captivat spectatori din întreaga lume, cu mult înainte de Squid Game sau The Queen's Gambit (deși probabil merită amintit că La Casa de Papel nu e un serial original Netflix).Însă finalul serialului reprezintă cu adevărat încheierea unui capitol din istoria Netflix, astăzi părând aproape greu de crezut că Fabrica cu bani a fost inițial un proiect ambițios care a fost pe punctul de a fi anulat. De-a lungul a 5 sezoane (sau părți și volume, după cum au fost ele împărțite de producători), două jafuri și numeroase locații din întreaga lume, La Casa de Papel a devenit unul dintre cele mai de succes seriale din toate timpurile.Nu o să intru în detalii despre ce aduc nou ultimele 5 episoade lansate vineri că nu vreau să dau spoilere, am vrut doar să îți amintesc că au apărut, în caz că ai ratat vestea.O tiktokeriță cunoscută pentru postarea de videoclipuri despre istorie a declanșat o dezbatere aprinsă în care s-au angrenat și istorici din mediul universitar după ce a declarat că „Roma antică nu este reală”. Tânăra care folosește porecla @momllennial_ a strâns aproape 100.000 de urmăritori și 1,8 milioane de like-uri din iulie 2020, când și-a făcut cont pe platforma de video sharing.Aceasta afirmă în biografia sa că este licențiată în istorie și antropologie, ea postând numeroase videoclipuri despre subiecte ce țin de istorie, inclusiv cu privire la Roma antică. Într-unul din aceste videoclipuri, postat pe 16 noiembrie, ea a spus că Roma antică nu a existat vreodată și este doar „invenție a imaginiației Inchiziției spaniole” și că nu există nici măcar un singur „document roman” sau „document primar” în limba latină.Evident, numeroși utilizatori au acuzat-o în comentarii că este un troll și au prezentat dovezi care îi contrazic afirmațiile. O săptămână mai târziu ea a postat un nou videoclip în care pare să dea puțin înapoi, spunând că afirmațiile sale anterioare au fost o metaforă dar că „există lacune masive în înregistrările arheologice” și că Grecia a fost de fapt „adevăratul jucător” între secolele IV și II î.e.n., nu Roma.Ea a admis totuși că Roma a construit un imperiu, comparând însă puterea sa economică și moștenirea culturală a romanilor cu cea a Disney din zilele noastre. Sigur, te-ai putea întreba de ce scriu în Nerd Alert despre o tipă din SUA care oricum pare nu foarte cunoscută (100.000 de followeri pe TikTok nu sunt totuși chiar atât de mulți) și pare cam dilibao.Însă ea a reușit să provoace polemici atât de aprinse pe platforma social media încât povestea să fie relatată și de site-ul Insider după ce istorici reali s-au alăturat discuției. Maxwell T. Paule , un profesor de studii clasice de la Earlham College din Indiana, a demontat una din afirmațiile ei potrivit căreia cel mai vechi document care conține poezii scrise în limba latină ar fi scris de fapt de greci și a catalogat-o ca fiind o adeptă a teoriilor conspiraționiste.Un alt academician a contrazis o altă afirmație de-a sa potrivit căreia „nu se poate demonstra” că Zidul lui Hadrian a fost construit de romani și că, de fapt, ar fi un drum și nu un zid de apărare. James , un istoric care folosește porecla @lcibiadeshistories pe TikTok, a oferit la rândul său o explicație exhaustivă a motivelor care demonstrează că zidul a fost construit de romani.Misterioase sunt căile TikTok!Nu pun aici unul din videoclipurile sale ca să nu te enervez dar o poți găsi pe TikTok dacă ești chiar curios (FOTO: Captură de ecran)Și două, una caldă, una rece:Ah, și am avut și unmișto săptămâna aceasta, televiziunea americană PBS oferindu-ne mai multe imagini din viitorul său serial Ocolul Pământului în 80 de zile inspirat de romanul lui Jules Verne cu același nume. Serialul va fi unul limitat, fiind planificat ca el să aibă 8 episoade de către o oră și să aibă premiera pe 2 ianuarie 2022, conform HeyUGuys