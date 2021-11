FOTO Danny DeVito a împlinit 77 de ani / Cele mai bune roluri în care a jucat și un nou film alături de Arnold Schwarzenegger

TOP 10

8. Get Shorty (Un mafiot la Hollywood)

6. Batman Returns (Batman se întoarce)

3. Big Fish (Peștele cel Mare)

2. One Flew Over The Cuckoo’s Nest (Zbor deasupra unui cuib de cuci)

Următoarele proiecte ale lui Danny DeVito

Născut în statul american New Jersey în 1944 într-o familie de imigranți italieni, Danny DeVito are o carieră care se întinde de-a lungul unei jumătăți de secol, cu numeroase roluri, de la comedii la drame, care l-au consacrat drept unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood.Uite cele mai apreciate din acestea, potrivit site-ului Screen Rant , care l-a realizat pe baza ratingului de pe IMDB:Lansat în 1988, Twins este o comedie cu prieteni în care Danny DeVito și Arnold Schwarzenegger joacă rolurile principale. El este unul din acele filme care își imaginează un viitor în care oamenii au acces incredibil de facil la tehnologie avansată.DeVito și Schwarzenegger îi joacă pe Julius, respectiv Vincent, doi frați separați separați la naștere în urma unui experiment genetic. Acum, ca adulți, cei doi învață mai multe unul despre celălalt și pornesc într-o călătorie de a-și reuni familia.FOTO: Landmark Media / Alamy / Profimedia ImagesDanny DeVito a făcut din nou echipă în 2019 cu aclamatul regizor Tim Burton și Disney pentru a duce spectatorilor o nouă adaptare a unui film clasic, Dumbo. Foarte asemănător cu un rol anterior dintr-un alt film al lui Burton, DeVito joacă din nou rolul unui maestru de circ, Max Medici.Când circul lui Medici începe să aibă dificultăți financiare, se pare că întreaga trupă va rămâne în curând fără un loc de muncă. Însă vestea că Medici are acum un elefant zburător începe să se răspândească rapid și lucrurile încep să meargă mai bine pentru Circul Fraților Medici.Această comedie cu gangsteri din anii '90 are parte de o distribuție impresionantă. Pe lângă DeVito, care interpretează rolul unui actor faimos numit Martin Weir, în film joacă vedete ca Gene Hackman, John Travolta, Rene Russo și Bette Midler, pentru a numi doar câteva din ele.Get Shorty a devenit instant un hit când a fost lansat în 1995 și a ocupat prima poziție a box office-ului american timp de 3 săptămâni. El a fost de asemenea nominalizat pentru mai multe premii, printre care Globul de Aur pentru Cel mai bun musical sau Comedie.FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia ImagesMatilda este un film nostalgic bazat pe cartea cu același titlu scrisă de autorul de cărți pentru copii Roald Dahl care, la decenii după publicarea sa, avea să fie adaptată și într-un musical care a avut un succes răsunător pe Broadway.În film însă DeVito joacă rolul tatăl personajului care dă numele filmului. Nu s-ar putea zice că el încearcă să câștige premiul de „Tatăl anului” când își descurajează fiica tânără de la citit și învățat pentru școală, încercând în schimb să o convingă să învețe mai multe despre afacerea familiei, vânzarea ilegală de componente auto.Acest film Batman cu Michael Keaton în rolul principal a fost al doilea din seria Warner Bros. DeVito joacă rolul antagonistului principal, Pinguinul, care și-a propus să ucidă toți primii născuți fii din Gotham.Pinguinul nu intră în categoria clinică de „nebunie”. El este perfect conștient și în control asupra acțiunilor sale. Natura sa malefică vine din faptul că a tras un loz nefericit în viață și a fost agresat în copilărie pentru lucruri pe care nu le putea controla.El este unul dintre cei mai dificili adversari ai lui Batman datorită inteligenței sale și îi poate anticipa mișcările eroului mai bine decât orice alt antagonist al său.FOTO: LMK / Landmark / Profimedia ImagesAcest film animat clasic al Disney a fost al 35-lea pentru studioul de filme și este inspirat de povești din mitologia greacă despre Hercules, fiul lui Zeus. Danny DeVito joacă rolul lui Filoctetes, sau „Phil”, după cum preferă să fie numit.Phil este un satir, o creatură pe jumătate om, pe jumătate țap, care este însărcinat cu antrenarea eroilor din Grecia antică. În film, actualul erou de care se ocupă Phil este nimeni altul decât Hercules, care a fost trimis de tatăl său pe insula satirului.A nu fi confundat cu filmul din 1998 cu același nume, acesta este un serial despre șoferii de taxi din New York cu vise mari și personalități puternice. Taxi a fost difuzat de televiziunea americană NBC, câștigând 18 Premii Emmy de-a lungul celor 5 sezoane în care a apărut pe micile ecrane.DeVito îl joacă pe Louie de Palma, dispecerul firmei de taxi pe care unii, sau majoritatea, șoferilor companiei îl consideră un tiran.FOTO: Paramount Collection / Everett / Profimedia ImagesBig Fish este considerat una dintre capodoperele regizorului Tim Burton. Cu o distribuție incredibil de talentată și imagini superbe, fiecare element al acestui film este executat la perfecție. Filmul i-a prin povestea sa pe milioane de spectatori și a avut parte și de o adaptare pentru Broadway în 2013.DeVito joacă rolul lui Amos Calloway, un maestru de circ pe care protagonistul nostru, Edward Bloom, îl întâlnește în aventurile sale. Pe lângă natura sa umană, Amos este și un vârcolac.În acest film clasic din 1975 DeVito joacă rolul lui Martini, un pacient internat la spitalul psihiatric unde se află și personajul interpretat de Jack Nicholson după ce a fost declarat nebun în timpul unui proces pentru crimă.Filmul este considerat unul dintre cele mai bune făcute vreodată și este unul dintre primele în care a jucat și Danny DeVito. În momentul lansării sale el jucase anterior în doar 5 alte roluri și niciunul dintre ele nu a fost foarte remarcabil.Se poate afirma cu încredere că filmul nu doar că i-a adus lui Nicholson un Premiu Oscar dar l-a pus și pe DeVito pe harta de la Hollywood.FOTO: Landmark Media / Alamy / Profimedia ImagesDanny DeVito a avut o carieră incredibil de lungă la care majoritatea actorilor pot doar visa. El a lucrat cu unii dintre cei mai buni regizori din lume și a făcut parte din unele din cele mai costisitoare filme de la Hollywood însă rolul pentru care va rămâne probabil cel mai cunoscut este cel al lui Frank Reynolds din It’s Always Sunny in Philadelphia, sitcomul-hit difuzat de televiziunea americană FX.FX a dezvăluit săptămâna trecută un trailer pentru următorul sezon al seriei care s-a bucurat de un succes imens, ajungând la sezonul numărul 15. Acesta va avea tot atâtea episoade și va fi lansat pe 1 decembrie.Pe lângă acesta au mai fost confirmate deja încă 3 sezoane, It’s Always Sunny in Philadelphia devenind astfel cel mai longeviv serial de comedie din istorie.Pe lângă rolul său în serialul difuzat de FX, DeVito a fost cooptat de Disney pentru distribuția Haunted Mansion, un viitor film de aventuri pentru familie în care va juca rolul unui profesor arogant. Din distribuție mai fac parte LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson și Rosario Dawson.Însă poate mai entuziasmant, DeVito urmează să i se alăture din nou lui Schwarzenegger, cei doi urmând să revină în rolurile lui Vincent și Julius într-un film sequel pentru Twins.Noul film se va numi Triplets și celor doi li se va alătura actorul american Tracy Morgan , cunoscut pentru serialul 30 Rock, în rolul unui al treilea frate separat la naștere. Filmările la Triplets vor începe în 2022.