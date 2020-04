Coronavirus în lume: ​Bilanțul global al cazurilor de infecții se apropie de pragul de 1 milion / Serviciile secrete americane acuză China că a raportat cifre false

​LIVETEXT

Bilanțul global al cazurilor de infecții cu coronavirus se apropie de 1 milion, în condițiile în care SUA au depășit deja pragul de 200.000 de pacienți contaminați și se luptă cu lipsa de echipamente medicale. Potrivit datelor centralizate joi dimineața de Johns Hopkins pe platforma Arcgis, numărul de pacienți, la nivel mondial, este de 937.567, în timp ce 194.311 de oameni s-au vindecat, iar 47.235 și-au pierdut viața.







Cele mai importante informații ale zilei de joi pe tema COVID-19 la nivel global, livetext pe Hotnews.ro:



09.15: Polonia se așteaptă la un vârf al epidemiei în aprilie, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului Piotr Muller care a adăugat că noi restricții privind deplasările ar putea fi introduse, transmite Reuters. Până miercuri, Polonia a înregistrat 2.554 de cazuri de infecții și 43 de decese, la o populație de 38 de milioane.





O sinteză a celor mai recente informații, la nivel global:

• Serviciile secrete americane acuză China că a încercat să ascundă adevărata amploare a epidemiei de coronavirus și precizează că autoritățile de la Beijing nu au raportat numărul real al deceselor cauzate de boală. Concluziile apar într-un raport clasificat al serviciilor de informații transmis Casei Albe, potrivit unor surse oficiale citate de Bloomberg Sub acoperirea anonimatului, sursele citate precizează că raportul arată că autoritățile din China au mințit atât în privința numărului de cazuri de infecții, cât și a numărului deceselor, raportările din țară fiind false. Raportul a fost înaintat Casei Albe săptămâna trecută.• Trump a declarat că rezerva federală de echipamente de protecție este apropae epuizată. Pe de altă parte, potrivit Guardian , președintele american are încă se opune apelurilor privind emiterea unui ordin național prin care să ceară oamenilor să stea acasă, în pofida faptului că echipa administrației prezidențiale a prezentat prognoze ce indică riscul ca zei de americani să moară din cazua pandemiei• În schimb, guvernatorii din statele Florida, Georgia și Mississippi au emis deja ordine privind izolarea la domiciliu.• Ministrul britanic al Apărării a chemat la ordine în jur de 3.000 de rezerviști pentru a ajuta în lupta de combatere a pandemiei• Directorul Organizației Mondial a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-a declarat ”profund îngrijorat” de escaladarea rapidă a pandemiei la nivel global• Regatul Unit a înregistrat un record negru al deceselor de peste 2.300.• Și orașul New York City a depășit bilanțul de 1.000 de morți• Spain a depășit și ea pragul de 100.000 de cazuri de îmblonăvire, fiind astfel pe locul trei după SUA și Italia.