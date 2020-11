Șeful CJ Neamț, Ionel Arsene, despre Spitalul Judeţean: Suntem în curs de autorizare ISU / Dacă era deschis spitalul de la Lețcani, tragedia putea fi evitată

Chestionat când crede că vor apărea primele informaţii în urma anchetei administrative care se va desfăşura cu privire la incendiul de la spitalul din Piatra Neamţ, social-democratul a răspuns: „Cred că în cursul zilei de mâine o să avem nişte concluzii, dar cred că ar trebui să stabilim cauza”.





Arsene: Dacă era deschis spitalul de la Lețcani, tragedia putea fi evitată

„Am spus că avem nevoie de spitalul suport de laşi deschis la capacitate pentru că avem nevoie să transferăm pacienţi de la Neamţ. De trei săptămâni practic suntem în genuchi cu capacitatea Spitalului Judeţean şi nu doar la noi. Din 103 paturi ATI sunt doar 12 paturi ocupate. 91 de paturi stau libere în condiţiile în care noi ne dăm de ceasul morţii ca să rezistăm pe baricade. Cu un ordin de ministru s-ar fi putut rezolva problema asta şi astăzi am fi avut 100 de paturi disponibile care ne-ar fi permis să salvăm vieţile. Medicii sunt supraobosiţi şi facem tot ce trebuie să putem să salvăm vieţi. Nu acuz pe nimeni”, a adăugat Arsene.







Arsene: L-am numit pentru că aveam nevoie de un manager



„L-am numit pentru că aveam nevoie de un manager. Haideţi să vedem ce s-a întâmpla acolo şi care e cauza şi nu de ce a fost numit domnul Micu manager. Ar trebui să vedem cauza pentru care am ajuns aici”, a conchis Arsene.









CITEȘTE ȘI:

„Problema privind autorizaţia de la ISU o au toate spitalele din România. Suntem în curs de autorizare. Din ce am discutat şi cu directorul medical şi cu managerul spitalului, cred că o cauză a fost supraîncălzirea echipamentelor din spitale”, a afirmat Ionel Arsene, întrebat sâmbătă la Antena 3 dacă este adevărat că din cinci etaje ale spitalului judeţean doar etajele 4 şi 5 au autorizaţie din partea ISU.„Am spus că spitalele judeţene sunt supraîncărcate, că suntem în genunchi, pentru că această pandemie a venit ca un val peste noi şi felul în care gestionăm pandemia în toate spitalele este tragică. Cred că ar fi putut fi manageriată această criză dacă ar fi fost deschis Spitalul de la Leţcani. Ar fi putut fi evitată această tragedie. Eu cred că o cauză a acestei tragedii a fost supraîncălzirea echipamentelor medicale. Stă un spital gol cu 100 de paturi de terapie intensivă, cu 12 paturi ocupate, pentru că nu vor să aloce fonduri pentru medici ca să lucreze acolo. Efectiv nu mai avem unde să îi punem”, a completat Arsene.Întrebat dacă era la curent cu faptul că sunt efectuate nişte modificări la instalaţia spitalului şi că este făcută o suplimentare a echipamentelor cu oxigen, liderul PSD Neamţ a replicat: „Aceste modificări şi această suplimentare era făcută în alte saloane, nu unde s-a produs tragedia. Voiam să încercăm să mărim capacitatea secţiilor ATI, pentru că aşa cum v-am spus, suntem în genunchi cu gestionarea acestei pandemii. Guvernul nu ne ajută cu nimic. Până astăzi doar CJ Neamţ a finanţat măsurile pentru pandemie”.Preşedintele CJ Neamţ a mai spus că „s-au făcut zeci de adrese la Ministerul Sănătăţii”.Chestionat ce experienţă managerială are managerul spitalului Lucian Micu şi dacă e adevărat că nu este din oraş, Ionel Arsene a afirmat: „Domnul Micu are o experienţă managerială. Cred că este jurist. Este jurist. Managerul unui spital nu trebuie să fie neapărat medic”.El a adăugat că „ar trebui să vedem cauza pentru care s-a produs această tragedie”.