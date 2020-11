Spitalul Județean din Piatra Neamț a schimbat 8 manageri în ultimul an, unul dintre ei patron de pompe funebre

Pe 15 mai, Marius Ghineţ, patronul unei fime de pompe funebre, este numit manager interimar în locul medicului Daniela Marcoci. Numirea stârnește numeroase comentarii în presă.







"Din experienţa mea de business de 20 de ani, unii au considerat că sunt potrivit pentru a ajunge la conducerea acestui spital, vin cu o echipă puternică lângă mine şi cu oameni cu foarte multă experienţă. Vom fi cel puţin 10 oameni care vom lua decizii împreună. Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic, deţin o societate de pompe funebre de vreo 15-20 de ani, când a fost înfiinţată această societate nu eram în politică, nu eram în administraţia publică, este o afacere de familie care va merge în continuare, nici nu cred că ar fi trebuit luată în calcul această treabă. Eu sunt economist de 11 ani, ca şi abilităţi mi-am manageriat propriile firme de 20 şi ceva de ani, am avut şi alte societăţi, niciuna nu a dat faliment. Firma de pompe funebre pe care o am nu are contract cu spitalul, este o firmă de pompe funebre cum sunt 11 în Piatra Neamţ. Prima dată să evaluăm situaţia reală, de la faţa locului împreună cu colegii din spital, să îmbunătăţim măsurile pe care le-a luat fosta conducere, şi pacienţii sunt pe locul 1, noi suntem numiţi pentru a sta la dispoziţia pacienţilor şi a cadrelor medicale. Celor care contestă această numire le voi prezenta rezultatele în curând, oamenii nu înţeleg că nu mă contestă doar pe mine, contestă o întreagă echipă." - Marius Ghineț la numirea în funcția de manager interimar al Spitalului Județean Neamț.



În urmă cu doar două săptămâni și jumătate, pe 28 octombrie,, jurist și fost primar al orașului Roman, era numit director interimar al Spitalului Județean din Piatra Neamț, spital de suport COVID-19, unde 10 pacienți au murit în această seară într-un incendiu în secți ATI, alți 6 și medicul de gardă sunt în stare critică. Lucian Micu este al 8-lea director al spitalului numit în mai puțin de un an.Pe 18 decembrie 2019, mediculdemisionează din funcția de manager al Spitalului Județean Neamț, iar locul său este luat de mediculPe 16 martie, România intră în, declarată din cauza epidemiei de coronavirus., pe 17 martie 2020,, fost prefect şi senator de Neamţ, îl înlocuieşte pe medicul Alexandru Juncu în funcția de manager interimar.Pe 3 aprilie, medicul, fost director al Spitalului din Târgu Neamţ, îl înlocuieşte pe Toader Mocanu, care a demisionat.Doar o săptămână mai târziu, pe 10 aprilie, în locul lui Florin Apostoaie este numită manager interimar, și ea medic.Pe 20 mai,, după ce, pe perioada stării de urgență declarate din cauza epidemiei de coronavirus, se aflase în subordinea Ministerului Sănătății.Pe 21 mai,medicul, actualul director medical al spitalului, este numit manager interimar.Pe 28 octombrie,, jurist și fost primar al orașului Roman, este numit director interimar al Spitalului Județean din Piatra Neamț, spital de suport COVID-19.