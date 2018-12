Claudiu Manda: Aministia și grațierea se fac, nu se discută

"Amnistia și grațierea se fac, nu se discută", a declarat senatorul PSD Claudiu Manda, care conduce Comisia pentru controlul SRI.



El i-a întrebat pe jurnaliști dacă li se pare corect ca oameni nevinovați să stea la pușcărie.



"Este o chestiune pe care Guvernul dacă o dă cu argumentele necesare nu stăm să facem dezbatere despre acest subiect. Eu spun punctul meu de vedere. Am încercat să dezbatem legile justiției și dezbatem de vreo doi ani", a mai spus Manda, rugat de jurnaliști să explice declarația potrivit căreia "aministia și grațierea se fac, nu se discută".

El a mai spus că Guvernul este cel care va decide ce va face: "E important ca dacă avem o altă soluție, ca oamenii care au beneficiat de această traiectorie, care au fost ținte și care au fost unii dintre ei condamnați, ce facem cu aceștia? Dacă credeți că e corect ca ei să rămână în pușcărie, e în regulă. Noi vorbim de parcă actul normativ se va da mâine".



”Dacă cineva găsește alte instrumente, alte măsuri legislative, orice alt tip de acțiune care să rezolve în totalitate, să repare toate nedreptățile care s-au întâmplat în România și care se întâmplă în continuare, toate abuzurile din justiție, altele decât grațierea și amnistia, va avea tot sprijinul partidului și al meu personal. Dacă nu, nu mai ezitați. Nu știu când, nu știu cum, dar PSD, PSD-ALDE are și această obligație, să repare nedreptățile. Ca să nu-și mai taie venele cei din presa cu epoleți și toți cei plătiți de Sorosică prin Bitcoins, ați văzut că toate lucrurile ies la iveală, domnule, inventați ceva, găsiți o decizie CCR, o virgulă într-o decizie a CCR să spuneți - aceste două acte normative, trei, cinci acte normative nu sunt aplicabile lui Liviu Dragnea și închidem subiectul. Ieșiți toți din această capcană în care ei personalizează toate aceste intenții ca și cum sunt date pentru mine”, a spus liderul PSD.Duminică seară, după ședința Consiliului Național al PSD, la care a participat, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a evitat să răspundă la întrebările repetate ale jurnaliștilor dacă Guvernul va adopta o Ordonanță pe amnistie și grațiere, cerută chiar de liderul PSD, care a spus că partidul are obligația de a da un astfel de act normativ. Toader a evitat constant să răspundă, susținând că nu are un răspuns structurat, că reflectează sau că tema nu a fost atât de actuală ca astăzi.Luni dimineață, Tudorel Toader le-a spus jurnaliștilor, pe care i-a chemat la minister la ora 6.30, că soluția amnistiei și grațierii reprezintă, la acest moment, ultima soluție de îndreptare a unor abuzuri, deoarece există și alte metode legislative care pot fi adoptate."Dacă există alte soluții legislative, evident, de îndreptare a abuzurilor comise, evident și normal s-a exprimat acordul cu respectivele soluții. Dacă nu, s-a agreat ideea ca amnistia, grațierea să fie ultima soluție de îndreptare a respectivelor abuzuri. Ne aflăm în acest stadiu", a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader.De asemenea, Tudorel Toader a spus că se va consulta cu premierul Viorica Dăncilă în privința unei OUG pe codurile penale și că nu vor fi propuse două acte normative, ci unul singur care să cuprindă două mari părți - Codul Penal și Codul de Procedură Penală.Până acum, premierul Viorica Dăncilă și ministru Justiției, Tudorel Toader, au negat doar că o ordonanță pe amnistie și grațiere va fi dată până la finalul acestui an.