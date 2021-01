Facebook, whatsapp, twitter! Musk și Trump s-au supărat pe voi. Păzea, libertatea și adevărul vor muri în chinuri!

​PERSPEKTIVĂ

În textul de mai sus ca om confuz de atâtea postări, păreri, am amestecat adevărul cu libertatea. Sunt liber să scriu ce vreau, nu?În textul de mai sus sunt adunate câteva informații. ? Dar cine se uită la informații...Precum:Comentariile-reacțiile amestecate pot denatura? OHO, sigur. Crează confuzie.Sunt mai interesante comentariile decât informațiile? Comentariile ne sunt favorabile, empatice. Informațiile sunt reci și plicticoase. Să spun mai mult. E simplu.Este dez-informare ce am făcut eu? Depinde cine primește textul. E ceva jegos - spun unii. Ai făcut bine! Gândești ca mine-spun alții. Iarăși libertatea de a face ce vreau omoară adevărul.Sunt validate, sunt corecte, deci! CORECTE! Nu le cenzurează nimeni. Capsali, Șoșoacă, Cumpănașu, Budeanu, Steer și alți profeți ai neamului nu sunt cenzurați în niciun moment. Deci, ne-cenzurați înseamnă că-s corecți, oameni buni, deștepți. Acreditați, de Facebook.Păi, cine cârtește? Cine judecă? Elon Musk nu dă doi lei pe COVID sau mască și acum urlă că e cenzurat pe whatsapp. El hotărăște regulile după bunul lui plac. El zice că nu-i rost de mască. N-are dreptate! Bine dar acum dă semnal să se meargă încolonați pe Signal și pe ce mușchii lui vrea că nu-i mai plac lui condițiile Facebook.Trump și Musk au dreptate că libertatea de expresie este cenzurată, dar au dreptate când spun că COVID-ul e moft? Deci, Trump are dreptate. Și Musk are dreptate. Deci, au dreptate tot timpul. Deci, dacă TRUMP are dreptate, MUSK are dreptate să facă revoluție? Da!Care justiție? Dacă decizia depinde de vizionari precum avocatul Șoșoacă?Nu-i așa că libertatea, justiția și adevărul nu se suprapun? Cum asta? Uite, Musk are dreptate să se mute pe Signal. Păi, de ce? Pentru că nu crede în mască și COVID. Bine, zic unii, dar el se pricepe la asta? La ce? La rețele. Pe bune? Cum adică nu se pricepe? Păi, face rachete, dă cu Tesla în populație.Dar Trump? Păi, dacă nu se pricepe regele imobiliarelor și președintele SUA la libertate și adevăr, cine? Păi, a făcut REVOLUȚIE la uașington, promovând libertatea și spunând adevărul. Și, repet, a condus răscoala de la uașington. Răscoala? Da! Pentru libetate! Că avea dreptate, s-au măsluit voturile.Rețelele? Rețelele se spală pe mâini. Ei au condiții de trasparență, de folosire. Cică-s libere. Sunt gratuite. Bine, dar de ce cenzurează? Dacă nu le pasă, adică sunt libere... nu cumva în fața tâtor declarații vor să câștige bani, tot mai mulți bani pe spinarea LIBERTĂȚII, ADEVĂRULUI?Vă spun eu libertatea și adevărul se suprapun rar. Și tocmai pentru că nu se prea suprapun se fac bani buni.Dece?Că așa este bine. Este corect. Și este bănos. RENTABIL. Suntem în 2021, în care logica noastră este EFICIENȚA, deci nu adevărul, libertatea contează.Adevărul îți taie cheful de libertate. Libertatea nu mai e libertate știind adevărul. Nimeni nu are dreptate până la capăt. Banul poate cumpăra libertatea și adevăr.ul