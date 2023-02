Comunitatea internațională a sărit în ajutorul Turciei și Siriei trimițând ajutoare și echipe de salvatori care caută, în condiții dificile, de iarnă, eventuali supraviețuitori în urma cutremurului devastator cu magnitudinea de 7,8 grade produs luni și urmat de sute de replici puternice. Ultimele bilanțuri arată că numărul morților a depășit 8.700în Turcia și Siria.

Echipa de salvatori români care acţionează în Antakia a salvat un bărbat de sub dărâmături şi intervine în prezent pentru recuperarea unui adolescent, făcând un culoar către locul în care acesta este blocat, a anunțat miercuri IGSU.

Conform sursei citate, pe parcursul nopţii echipei dn România i-a fost repartizată o nouă zonă de intervenţie în partea de nord-vest a oraşului Antakya, iar salvatorii au reușit să scoată un bărbat de aproximativ 40 ani, care avea un picior prins sub o grindă de beton . Victima a fost recuperată în viaţă, în jurul orei 05.45 (ora locală). În aceeași locație au mai fost identificate, până în prezent, două persoane decedate.

La acest moment, salvatorii români intervin pentru recuperarea unui adolescent de aproximativ 16 ani, prins sub dărâmături. Membrii echipajului încearcă să creeze un culoar pentru a ajunge la el. Din informaţiile primite, în acelaşi loc ar fi cel puţin două persoane decedate, conform IGSU.

Ultimele bilanțuri arată că cel puțin 8.764 de oameni au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade și a sutelor de replici din Turcia și Siria, bilanțul crescând cu aproximativ 900 de decese, conform Sky News.

Autoritatea de gestionare a dezastrelor din Turcia a anunțat că s-au înregistrat 6.234 de decese în țară, iar 37.000 de persoane au fost rănite.

De asemenea, echipa de salvare „Căștile Albe” a anunțat că peste 1.280 de persoane au murit în zonele controlate de insurgenți din Siria, iar alte 2.600 au fost rănite. În zonele controlate de guvern, numărul morților a crescut la 1.250, a declarat ministrul sirian al sănătății.

O fetiță a fost salvată după mai bine de 40 de orela Idlib, potrivit Căștilor Albe

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of #Salqin in the countryside of #Idlib, #Syria yesterday, February 7.#SyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/R7kRsNZFEG