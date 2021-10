FOTO Donald Trump jr. vinde tricouri cu mesajul „Armele nu ucid oameni, Alec Baldwin ucide oameni”

Reacția lui Alec Baldwin după tragedie

Tricourile sunt de vânzare pentru 27,99 de dolari pe site-ul unuia dintre fiii fostului preşedinte american, Donald Trump Jr., o idee care a stârnit numeroase critici peste Atlantic.Mesajul face referire la tragedia care a avut loc săptămâna trecută pe platourile de filmare ale western-ului „Rust”, în timpul căreia actorul Alec Baldwin a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins.În afară de vânzarea de tricouri, Donald Trump Jr. distribuie de mai multe zile mesaje şi imagini pe Instagram în care râde de Alec Baldwin: „Aşa arată cineva care e împotriva armelor şi care ucide mai multe persoane cu o armă decât a făcut-o vreodată întreaga voastră colecţie de arme”.Mesajul imprimat pe haine transmite un argument adesea invocat de persoanele în favoarea celui de-al Doilea Amendament al SUA, pentru care problema nu o reprezintă arma în sine şi autorizaţia de a deţine una, ci persoana care are şi foloseşte această armă.De la tragedie, Alec Baldwin este arătat cu degetul de fiul lui Donald Trump, precum şi de alte personalităţi ale dreptei americane pro-arme, căci el a criticat de multe ori în cariera sa portul de armă în SUA, un drept ferm apărat de susținătorii lui Trump şi conservatori.Alec Baldwin l-a parodiat pe fostul preşedinte american de mai multe ori în emisiunea „Saturday Night Live”.Actorul Alec Baldwin a scris vineri pe Twitter , pentru prima dată după tragicul accident de la filmări, mesaj în care transmite condoleanţe familiei directoarei de imagine Halyna Hutchins.El a tras cu o armă de recuzită pe platourile de filmare din New Mexico şi a provocat moartea acesteia şi rănirea regizorului Joel Souz, au anunţat oficialii.„Nu există cuvinte pentru a descrie şocul şi tristeţea în ceea ce priveşte tragicul accident care i-a luat viaţa lui Halyna Hutchins, o soţie, mamă şi o colegă a noastră foarte admirată. Cooperez pe deplin cu Poliţia în această investigaţie”, a scris el pe Twitter.„Inima mea e frântă pentru soţul ei, fiul lor şi toţi cei care o ştiau şi o iubeau pe Halyna”.Imagini cu actorul în vârstă de 63 de ani - cunoscut pentru rolurile din „30 Rock” şi „The Hunt for Red October”, l-au arătat tulburat , plângând, joi, lângă biroul şerifului.