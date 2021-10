Prima reacție a familiei lui Halyna Hutchins despre accidentul care a dus la moartea regizoarei de imagine: „Există atât de multe semne de întrebare”

Ce spune familia lui Halyna Hutchins despre accident

Alec Baldwin se va retrage o perioadă din viața publică

Anatoli Androsovici, un fost militar ucrainean, spune într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Sun că responsabilă de moartea fiicei sale este echipa de filmare care i-a înmânat lui Baldwin o armă încărcată „Încă nu putem crede că Halyna a murit iar mama ei înnebunește din cauza durerii”, a spus Androsovici, precizând că „dar eu nu îl consider pe Alec Baldwin responsabil - este responsabilitatea oamenilor de recuzită care se ocupă de arme”.Hutchins, în vârstă de 42 de ani, a fost ucisă pe platoul de filmare al western-ului „Rust” după ce actorul american a tras cu un pistol despre care i s-a spus că este de recuzită. Regizorul Joel Souza, aflat în spatele lui Hutchins care filma, a fost de asemenea rănit. Armurierul Dave Halls i-a înmânat lui Baldwin o armă despre care credea că este goală dar de fapt conținea un singur glonț real.Androsovici, mama lui Hutchins, Olga, și sora regizoarei, Svetlana, au fost informați de accident de soțul acesteia, Matthew.În prezent familia regizoarei, care locuiește în Ucraina, urmează procedurile pentru a obține vize pentru SUA unde se află soțul lui Hutchins și fiul în vârstă de 9 ani al cuplului, Andros.„Andros a fost foarte afectat”, a spus Androsovici, întrebând „cum a fost permisă o asemenea neglijență de către o echipă de profesioniști?”.Sora lui Hutchins, a declarat pentru The Sun că „nu știu unde va duce investigația dar există atât de multe semne de întrebare. Doar Dumnezeu știe ce s-a întâmplat dar este atât de incredibil de greu de acceptat. Singurul lucru pe care îl vrem acum este să fim acolo cu mama mea alături de soțul Halynei și fiul lor pentru a ne asigura că ei simt sprijinul nostru”.Mai mulți membri ai echipei de filmare și-au exprimat îngrijorări privind modul în care sunt manevrate armele pe platoul de filmare, cu aproape o săptămână înainte de accidentul mortal.The L.A. Times a relatat că un membru al echipei de filmare i-a trimis un mesaj directorului de producție al filmului, avertizându-l că au avut loc trei descărcări accidentale ale unei arme.În plus, o parte a echipei de filmare a intrat în grevă cu doar câteva ore înainte de accidentul mortal pentru a protesta față de condițiile proaste de muncă.Mai multe surse au relatat pentru presa americană că Alec Baldwin a fost „de neconsolat” după accident și că se va retrage pentru o perioadă din toate proiectele cinematografice în care este implicat.