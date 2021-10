Incident tragic pe un platou de filmare din SUA: Alec Baldwin a ucis-o pe regizoarea de imagine și l-a rănit pe regizor cu un pistol de recuzită

Alec Baldwin, interogat de poliție

Incidentul a avu loc pe platoul de filmare al filmului independent ”Rust”, a transmis biroul șerifului din districtul Santa Fe.”Halyna Hutchins, 42 de ani, regizor de imagine, și Joel Souza, regizor, a fost împușcați când o armă de recuzită a fost trasă de Alec Baldwin, 68 de ani, producător și actor”, a spus poliția într-un comunicat de presă.Hutchins a fost dusă cu elicopterul la spitalul Universității new Mexico, unde s-a declarat decesul, iar Souza a fost dus cu ambulanța la centrul medical regional Christus St. Vincent.Potrivit revistei Variety, focurile de armă au fost trase la Ferma Bonanza Creek, o unitate de producție cinematografică aflată la sud de Santa Fe.Până acum nu a fost efectuată nicio punere sub acuzare în legătură cu incidentul, a transmis poliția, adăugând că efectuează o anchetă.Publicația locală Santa Fe New Mexican scrie că Alec Bladwin a fost interogat de poliție, actorul fiind în lacrimi.Potrivit ABC News, incidentul a fost anunțat la numărul de urgență, cel care a sunat spunând că ”avem o persoană care a fost împușcată accidental”.Compania care produce filmul a spus, în prima reacție, că ”a avut loc un accident pe platoul din New Mexico al ‘Rust’ privind manevrarea greșită a unei arme de recuzită cu gloanțe oarbe”.Totuși, biroul șerifului a indicat că este prea devreme să se spună ce fel de gloanțe au fost folosite. De asemenea, autoritățile nu au folosit cuvântul ”accidental”, lăsând concluziile pe seama anchetatorilor.Alec Baldwin este co-producător al filmului și joacă rolul unui proscris pe nume Rust, al cărui nepot de 13 ani fusese condamnat pentru o crimă accidentală.