Alec Baldwin prima reacție după uciderea unei regizoare: „Cuvintele nu reușesc să-mi exprime uimirea și tristețea”

Starul american Alec Baldwin s-a declarat devastat vineri după ce a ucis-o cu o zi înainte, probabil accidental, pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale unui western din statul american New Mexico, un eveniment pe cât de tragic pe atât de extrem de rar în cinema.

„Cuvintele nu reușesc să-mi exprime uimirea și tristețea după tragicul accident care a ucis-o pe Halyna Hutchins”, a scris actorul pe Twitter.

„Colaborez pe deplin cu ancheta poliției cu privire la modul în care a avut loc această tragedie și sunt în contact cu soțul (Halynei Hutchins) pentru a-mi oferi sprijinul familiei sale”, adaugă actorul.

