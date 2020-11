Piloţii de la Emirates rugaţi să intre în concediu fără plată timp de un an

Compania aeriană Emirates din Dubai a cerut unora dintre piloţii săi să intre în concediu fără plată timp de un an, în încercarea de a-şi reduce costurile şi a contracara impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, citat de Agerpres. Industria aviaţiei trece prin cea mai gravă criză din istorie după ce pandemia de coronavirus a blocat la sol majoritatea zborurilor, obligând companiile din întreaga lume să disponibilizeze angajaţi. "Putem confirma că am oferit unora dintre piloţii noştri un concediu fără plată timp de 12 luni, cu posibilitatea de a fi rechemaţi mai devreme la muncă în funcţie de cât de rapid îşi revine cererea precum şi de cerinţele noastre operaţionale", a declarat miercuri un purtător de cuvânt de la Emirates.Majoritatea angajaţilor de la Emirates sunt cetăţeni străini, ceea ce înseamnă că nu pot beneficia de subvenţii guvernamentale în Emiratele Arabe Unite, unde compania Emirates îşi are sediul social şi de unde operează.Purtătorul de cuvânt a precizat că Emirates va continua să asigure locuri de cazare, asigurare medicală şi alte indemnizaţii celor care sunt în concediu fără plată.În cursul acestui an Emirates a eliminat mai multe mii de locuri de muncă, inclusiv în rândul piloţilor şi însoţitorilor de bord, şi de asemenea a redus salariile şi a cerut personalului să intre în concediu fără plată.