Miercuri, 17 Aprilie 2024, 10:46

Netflix l-a cooptat la bord pe apreciatul actor american Steve Buscemi pentru a juca în sezonul doi al „Wednesday”, serialul regizat de Tim Burton care a doborât mai multe recorduri de vizionare pentru platforma americană de streaming, dezvăluie în exclusivitate revista Variety, citându-și sursele din industria cinematografică.

Steve Buscemi Foto: Matt Sayles / AP / Profimedia

Variety notează că reprezentanți ai Netflix și Buscemi nu au dorit să confirme deocamdată informația, un lucru deloc surprinzător având în vedere secretomania din jurul următorului sezon al Wednesday.

Puține lucruri sunt cunoscute până acum despre sezonul doi al serialului, o excepție reprezentând-o faptul că producătorii au dezvăluit că el o va urmări pe Wednesday, interpretată de actrița Jenna Ortega, trecând prin anii adolescenței.

Nici despre acest lucru nu s-ar putea spune că reprezintă vreo noutate, având în vedere că ea era deja elevă de liceu și în primul sezon al serialului, care a fost filmat în România.

Netflix va filma sezonul doi al „Wednesday” în Irlanda

O schimbare majoră pentru sezonul doi o reprezintă însă tocmai faptul că Netflix și Tim Burton au decis să nu mai filmeze următorul sezon al seriei tot în România, mutând producția în Irlanda.

Deși Netflix nu a confirmat oficial nici această informație, ea este privită ca fiind ca sigură, având în vedere că a fost dezvăluită încă din noiembrie anul trecut de revista Variety și site-ul specializat pe cinematografie Deadline, cunoscute pentru sursele lor de încredere de la Hollywood.

Wednesday a fost primul serial original al Netflix filmat de compania americană în România de la lansarea platformei sale de streaming pe piața românească în 2016, seria regizată de Tim Burton bucurându-se de un succes uriaș la nivel mondial.

Wednesday rămâne unul dintre cele mai populare seriale lansate de Netflix în ultimii ani, doborând mai multe recorduri de audiență pentru platforma americană de streaming, printre care cel pentru cel mai bun debut al unei serii în limba engleză și cel mai mare număr de ore de vizualizare în o săptămână.

Seria regizată de Tim Burton a înregistrat peste un miliard de ore de vizualizare în prima lună de la lansarea sa, o performanță reușită anterior doar de serialul-fenomen Squid Game și sezonul 4 al Stranger Things.

Steve Buscemi, la a doua colaborare cu regizorul Tim Burton

În ceea ce-l privește pe Steve Buscemi, actorul american în vârstă de 66 de ani nu are nevoie de foarte multe prezentări, el fiind cunoscut pentru numeroasele sale roluri din filme și seriale, remarcându-se atât în producții dramatice, cât și de comedie.

Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cele din filme ca Reservoir Dogs, Fargo, The Death of Stalin, precum și numeroase producții marca Adam Sandler productions. El a jucat și în seriale precum Miracle Workers, The Sopranos și Boardwalk Empire, care i-a adus în 2011 și un Glob de Aur pentru cel mai bun actor dintr-un serial de dramă.

Cooptarea sa pentru sezonul doi al Wednesday marchează de asemenea a doua sa colaborare cu regizorul Tim Burton, după ce cei doi au lucrat anterior împreună la Big Fish, un film fantasy lansat în 2003 în care a jucat și apreciatul actor scoțian Ewan McGregor.

Apariția acum a informației privind includerea sa în distribuția serialului pare să confirme ceea ce scriau Variety și Deadline în noiembrie anul trecut, și anume că Netflix ar dori să înceapă filmările pentru sezonul doi al Wednesday în luna aprilie a acestui an.

Asta înseamnă că noul sezon al seriei ar urma să apară în cel mai optimist caz înspre sfârșitul lui 2024 sau cel mai probabil în prima parte a anului viitor. Primul sezon a fost filmat în România între septembrie 2021 și martie 2022, fiind lansat de Netflix în noiembrie 2022.