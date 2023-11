FILM Luni, 06 Noiembrie 2023, 11:04

0

Încasările obținute de „Five Nights at Freddy's”, liderul box office-ului nord-american, s-au prăbușit în contextul unei prezențe slabe în cinematografe după Halloween, motiv de dezamăgire pentru noile filme lansate zilele trecute, scrie revista Variety, citată de News.ro.

La cinema Foto: YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Five Nights at Freddy's, un film horror produs de studiourile Universal şi Blumhouse, a adunat 19,4 milioane de dolari în a doua săptămână de la premiera sa, o scădere masivă de 76% a încasărilor faţă de debut.

Această adaptare cinematografică a unui joc video, a generat până în prezent venituri de 113 milioane de dolari pentru producătorii săi, cu mult mai mult decât se aştepta oricine și semnificativ peste bugetul său de doar 20 de milioane de dolari.

Chiar dacă a fost un film horror lansat de Halloween în Statele Unite, încasările de 80 de milioane de dolari obținute în weekendul de deschidere i-au luat prin surprindere chiar și pe cei mai optimiști analiști din industrie, mai ales că

Five Nights at Freddy's a fost lansat simultan și pe Peacock, una dintre platformele de streaming disponibile doar în SUA.

După 10 zile de la lansare, este deja filmul horror cu cele mai mari încasări ale anului în SUA, depăşind The Nun II (85 de milioane de dolari),M3GAN (95 de milioane de dolari) şi Scream VI (108 milioane de dolari).

De asemenea, filmul a avut succes şi în box office-ul internaţional, cu 103 milioane de dolari, ceea ce a făcut ca încasările sale la nivel global să ajungă la 217 milioane de dolari.

Două debuturi - comedia romantică What Happens Later, de Meg Ryan, şi thrillerul psihologic The Marsh King's Daughter, de Neil Burger - nu au reuşit să intre în top cinci.

În total, box office-ul nord-american a ajuns la aproximativ 56 de milioane de dolari în acest weekend, una dintre cele mai mici încasări ale anului.

Noile filme cu Meg Ryan, David Duchovny și Daisy Ridley au dezamăgit în cinematografe

What Happens Later, care îi are ca protagonişti pe Ryan şi David Duchovny în rolurile unor foşti soţi care se reîntâlnesc întâmplător la aeroport, a debutat pe locul nouă, cu o sumă de 1,5 milioane de dolari din 1.492 de cinematografe.

The Marsh King's Daughter, cu Daisy Ridley în rolul fiicei unui răpitor care evadează din închisoare, s-a descurcat şi mai rău. Filmul realizat de Lionsgate şi Roadside Attractions a debutat pe locul 12, cu încasări catastrofale de doiar 820.000 de dolari din 1.055 de săli.

Taylor Swift: The Eras Tour a rămas pe locul al doilea, cu 13,5 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare. Acesta a generat 165,9 milioane de dolari în America de Nord, consolidându-şi doar poziţia de film-concert cu cele mai mari încasări din istoria box office-ului intern.

The Eras Tour a doborât acest record în weekendul de deschidere, cu 92 de milioane de dolari, depăşind în doar 3 zile încasările totale ale Justin Bieber: Never Say Never din 2011 (72 de milioane de dolari).

Pe locul al treilea, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, a obținute alte 7 milioane de dolari din 3.786 de cinematografe, o scădere de 25% faţă de weekendul precedent. Vânzările de bilete pentru epopeea cu Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro în rolurile principale trebuie să menţină această rezistenţă în box office pentru a-şi justifica bugetul de 200 de milioane de dolari.

Până în prezent, Killers of the Flower Monn a obţinut încasări de 52 de milioane de dolari pe plan intern şi 119 milioane de dolari la nivel global, după trei săptămâni de la lansare.

Elvis, din nou într-o poveste din fruntea box office

Filmul biografic despre Priscilla Presley al Sofiei Coppola, Priscilla, s-a clasat pe locul al patrulea, obţinând 5 milioane de dolari mai mult decât se aştepta, în condiţiile în care studioul independent A24 a extins proiecţia filmului în 1.259 de cinematografe.

Filmul apreciat de critici a obţinut în timpul difuzării sale inițial limitate la doar 4 cinematografe 132.139 de dolari, însă a adunat 5,3 milioane de dolari până în prezent.

Priscilla, o speranţă pentru sezonul premiilor şi o abordare foarte diferită de filmul biografic Elvis, realizat de Baz Luhrmann în 2022, va continua să se extindă până în toamnă.

Drama în limba spaniolă Radical, produsă de studioul Pantelion Films, a surprins pe locul al cincilea, aducând la debut 2,7 milioane de dolari din doar 419 săli.

Filmul, care îl are în rolul principal pe Eugenio Derbez şi a debutat la Festivalul de film de la Sundance, spune povestea adevărată a unui profesor mexican care foloseşte tehnici inovatoare pentru a debloca potenţialul elevilor săi.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și a serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: