FILM Sâmbătă, 29 Octombrie 2022, 19:19

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​În săptămâna de dinaintea Halloween-ului un film despre Vlad Țepeș lansat în urmă cu 8 ani a intrat în topul celor mai vizionate lungmetraje ale Netflix, o surpriză de la box office domină platformele de streaming în SUA și, ca în fiecare an, există opțiuni pentru toate gusturile celor care vor să vadă ceva horror.

„Dracula Untold”: Luke Evans in rolul lui Vlad Tepes Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Lansat în 2014, Dracula Untold („Dracula: Povestea nespusă”) a apărut de nicăieri săptămâna aceasta și a urcat până pe a opta poziția în clasamentul celor mai vizionate filme pe Netflix în Statele Unite, înainte să dispară la fel înainte să înceapă weekendul, când a fost eclipsat de alte lungmetraje.

Și mai surprinzător, el a reușit să prindă chiar prima poziție în clasamentul Netflix din Brazilia, Chile și Italia, intrând totodată în primele 10 cele mai vizionate filme ale platformei de streaming în Irlanda, Franța și Argentina. Dacă se apropie Halloween-ul povestea lui Dracula e la mare căutare, aparent.

Iar când am scris că e un film despre Vlad Țepeș în titlu și începutul articolului nu a fost de dragul clickbaitului, ci fiindcă în esență asta este, după cum sugerează și titlul său: un „origin story” care se învârte în jurul domnitorului român și a bătăliilor duse de acesta împotriva turcilor înainte să devină vampir în imaginația colectivă occidentală.

E o alegere mai puțin convențională pentru un film de Halloween, fiind mai mult o dramă fantasy cu elemente horror light. Trebuie să recunosc că mi-a trecut complet sub radar când a apărut în 2014 și nu îmi amintesc să fi auzit de el ulterior, deși la box office nu s-a descurcat rău la momentul lansării: încasări de 217 milioane de dolari la un buget de 70 de milioane.

Judecând după trailer însă nu sunt sigur că l-aș recomanda că parcă văd că, chiar făcând abstracție de faza cu Țepeș devenind vampir, e plin de fantasmagorii și inexactități istorice care m-ar enerva. În plus, deși îl avem pe Luke Evans în rolul titular, nici notele de la critici pe site-urile de specialitate nu sunt tocmai grozave (puțin spus) iar pe IMDb unde poate vota toată lumea are un 6,2 / 10.

Dar poate ca o opțiune așa de film light care să nu te pună prea mult pe gânduri ar merge, totuși, nu știu ce să zic. Mai convins sunt însă de o altă producție despre faimosul conte ce poate fi văzută pe Netflix: miniseria Dracula lansată în 2020.

Are doar 3 episoade cu o durată de puțin sub o oră și 30 de minute deci poate fi văzut lejer într-o sesiune de bingewatching de Halloween iar actorul danez Claes Bang mi s-a părut că a jucat stelar rolul lui Dracula. Mă rog, colegul meu Eugen Istodor n-a fost la fel de convins la momentul lansării sale.

E drept că dialogul pare forțat în unele momente și ultimul episod vine cu un plot twist neașteptat (nu știu dacă neapărat într-un sens bun), dar per total mi s-a părut cool. Notele de la critici sunt și ele bunicele pe Rotten Tomatoes (aprobare de 71%) și Metacritic (75 din 100), deși fanii nu au părut chiar atât de convinși.

„Barbarian”, de la hit surprinzător la box office la vedetă pe platformele de streaming

Chiar dacă anul acesta putem spune fără exagerare că a fost unul bun pentru fanii genului horror, fiind lansate printre multe altele și noi filme din franciza Halloween și Hellraiser, săptămâna de dinaintea Halloween-ului e dominată pe platformele de streaming în SUA de un lungmetraj de la care mai nimeni nu se aștepta să aibă un asemenea succes.

E vorba de Barbarian, un thriller horror cu Georgina Campbell, Bill Skarsgård şi Justin Long, care a debutat direct pe prima poziție la box office-ul nord-american după lansarea sa pe 9 septembrie.

Săptămâna următoare el a fost devansat de The Woman King, un lungmetraj care a stat în așteptare 6 ani până să vadă lumina zilei, dar s-a menținut sus în clasamentul celor mai vizionate 10 filme în cinematografele nord-americane până weekendul trecut, când a coborât pe poziția 11.

Dar săptămâna aceasta el a avut un nou reviriment după lansarea sa pe mai multe platforme de streaming, fiind pe prima poziție atât în clasamentul HBO Max, cât și cel al Amazon, în SUA și prinzând clasamentul top 10 în 16 țări pe Disney+.

„O femeie care stă la un Airbnb descoperă că casa pe care a închiriat-o nu e ceea ce pare”, afirmă descrierea succintă de pe IMDb la care o să mă rezum fiindcă Barbarian e genul de film pe care e mai bine să îl vezi fără să știi prea multe în avans. Uite totuși și trailerul, că nu e cu spoilere:

Seriale și un film de Halloween pe Netflix

Nu cred că exagerez dacă zic că clienții Netflix se pot bucura de un veritabil festin anul acesta de Halloween, platforma americană de streaming lansând recent mai multe seriale horror care au făcut deliciul fanilor genului și nu numai.

Miniseria The Watcherrămâne cel mai vizionat serial în limba engleză pe platforma de streaming după ascensiunea sa fulminantă ce a urmat lansării de pe 13 octombrie. În ultima săptămână pentru care Netflix a publicat datele de trafic, el a atras nu mai puțin de 148.240.000 de ore de vizualizare.

Bazată pe fapte reale, miniseria spune povestea terifiantă a unei familii ce se mută într-o suburbie idilică din SUA, începând să fie terorizată de un vecin psihopat ce își spune „The Watcher”.

Sigur, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, seria limitată despre unul dintre cei mai notorii criminali în serie din istoria SUA, ar prinde orice listă cu seriale de văzut de Halloween, deși nu cred că e cazul să mai scriu prea multe despre el la câtă vâlvă a stârnit.

Dar dacă e Halloween-ul mai nou nu poate lipsi ceva de la regizorul american Mike Flanagan iar anul acesta Netflix a lansat pe 7 octombrie The Midnight Club, ultimul său serial fanion.

După ce și-a construit renumele tocmai pe baza serialelor horror precum The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor și Midnight Mass, Flanagan propune acum o altă poveste interesantă, bazată pe romanul cu același nume al autorului american Cristopher Pike.

The Midnight Club urmărește opt adulți tineri cu boli în stare terminală ce locuiesc într-un centru de tratament condus de un medic enigmatic. Ei se întâlnesc în fiecare noapte pentru a-și spune povești de groază și fac un pact ca primul dintre ei care moare din cauza bolii să se întoarcă pentru a comunica cu restul de dincolo de mormânt.

Ok, poate că descrierea oficială a Netflix nu sună tocmai terifiant la o primă vedere dar amintește-ți cât de benignă a fost și cea pentru Midnight Mass și cum a început acesta înainte să intre în viteză. Trailerul e ceva mai sugestiv:

Anul acesta cei de la Netflix s-au întrecut pe sine și au lansat înaintea Halloween-ului un magnum opus horror al regizorului mexican Guillermo del Toro, care îi și poartă numele: Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities („Cabinetul de curiozități al lui Guillermo del Toro”).

Serialul este o colecție de povești de groază de câte o oră, fiecare cu alt regizor. Două episoade sunt scenarii originale ale cineastului cunoscut pentru stilul său vizual emblematic, două sunt povești clasice ale lui H.P. Lovecraft, maestrul macabrului, iar toate au avut parte de un buget generos.

Scenariul pentru toate cele 8 episoade ale antologiei fost scris personal de del Toro, care a fost și producătorul serialului, chiar dacă de data aceasta a preferat să îi lase pe alții să ocupe scaunul regizoral. E Guillermo del Toro, e horror, e Halloween, nu știu ce aș putea spune mai multe.

Însă dacă vrei ceva mai puțin grafic sau doar de văzut într-o singură sesiune de vizionare, s-ar putea ca The Good Nurse („Infirmiera cea bună”) să fie opțiunea potrivită pentru tine. La fel ca în cazul Dracula Untold, nu e un horror propriu-zis, dar asta nu înseamnă că nu e terifiant, mai ales că e o altă poveste a unui criminal în serie bazată pe fapte reale.

Netflix a lansat thriller-ul The Good Nurse miercurea aceasta, deci deocamdată nu avem date oficiale privind traficul publicate de companie. Însă Flix Patrol, un site ce monitorizează în timp real datele de la toate marile platforme de streaming, arată că el a devenit deja cel mai vizionat film de pe Netflix. Mai multe detalii în trailer:

Un film românesc pentru Halloween, în cinematografe

Dacă ești în dispoziția de a vedea un film în cinematograf weekendul acesta, pe lângă toate opțiunile americane obișnuite anul acesta avem o variantă autohtonă și nu una oarecare, ci un lungmetraj filmat în România, cu Maia Morgenstern în unul dintre cele două roluri principale și bazat pe una dintre cele mai cunoscute povești românești.

Descris de regizorul Victor Canache drept un „horror light”, Capra cu trei iezi a avut premiera în cinematografe vinerea aceasta, după ce a fost prezentat în vară la TIFF unde a câștigat Premiul publicului pentru cel mai popular film românesc.

Ținând cont că lungmetrajul a fost foarte mediatizat în ultimele săptămâni nu cred că e cazul să îți mai povestesc prea multe despre el, las doar cum l-a descris Maia Morgenstern într-un interviu acordat HotNews.ro:

„E un film tulburător, intens, misterios, curajos. Cred că i-aș spune în foarte multe feluri pentru că vorbește despre o temă nu actuală azi, actuală mereu”.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe noutăți din lumea filmelor și serialelor în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta:

P.S.: Eu m-am orientat cu sugestiile în funcție de ce poate fi văzut comod pe platformele de streaming lansate și la noi. În caz că deja le-ai văzut sau nu îți face neapărat ceva cu ochiul, poți găsi alte sugestii bune în clasamentul făcut de Rotten Tomatoes cu cele mai bune horror lansate anul acesta.