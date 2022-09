FILM Luni, 19 Septembrie 2022, 10:58

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„The Woman King”, o epopee istorică despre războinicii unui regat vest-african care luptă cu negustorii de sclavi, a ajuns în fruntea box-office-ului nord-american în acest weekend, informează AFP și Agerpres.

„The Woman King” a debutat pe prima pozitie la box office Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Pelicula produsă de Sony care prezintă fapte reale despre războinicii din regatul Dahomey în secolul al XIX-lea, situat pe teritoriul de astăzi al statului Benin, a obţinut încasări de 19 milioane de dolari în weekendul său de debut la box office, potrivit datelor provizorii date publicităţii duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations.

Actriţa Viola Davis, recompensată cu Oscar în 2017, interpretează rolul Nanisca, o războinică experimentată care face parte din generaţia următoare de recruţi implicaţi în lupta împotriva unui regat african rival şi a negustorilor europeni de sclavi.

Într-un interviu acordat miercuri AFP, actriţa a explicat că a fost nevoie de şase ani pentru a convinge studiourile şi producătorii reticenţi în a miza pe proiectul său.

The Woman King a devansat pelicula Barbarian, un film horror cu buget redus, care a ajuns săptămâna trecută în fruntea box-office-ului, iar săptămâna aceasta ocupă poziţia a doua, cu încasări de 6,3 milioane de dolari obţinute de vineri până duminică.

Marile filmele blockbuster au început să coboare în clasamentul box office-ului nord-american

Pe cea de-a treia treaptă a podiumului, se află Pearl, o peliculă stranie şi sângeroasă.

Filmul, realizat de Ti West, spune povestea lui Pearl, nevoită să stea la ferma izolată a familiei şi să-şi îngrijească tatăl infirm sub privirea aspră a mamei, deşi visează la o viaţă strălucitoare în lumea filmului, şi a obţinut încasări de 3,1 milioane de dolari după lansare.

See How They Run, filmul aflat pe cea de-a patra poziţie, este o comedie plasată în Londra anilor 1950, unde montarea unei piese de teatru este întreruptă de o serie de crime pe care un detectiv ameţit şi asistenta sa prea pasionată încearcă să le rezolve.

Filmul a obţinut încasări tot de 3,1 milioane de dolari.

Pe locul al cincilea se află Bullet Train, un film de acţiune cu Brad Pitt, produs de Sony, cu încasări de 2,5 milioane de dolari.

Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6 - Top Gun: Maverick (2,2 milioane de dolari)

7 - DC League of Super-Pets (2,2 milioane de dolari)

8 - The Invitation (1,7 milioane de dolari)

9 - Minions: The Rise of Gru (1,3 milioane de dolari)

10 - Moonage Daydream (1,2 milioane de dolari)

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, precum și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: