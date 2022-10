FILM Miercuri, 19 Octombrie 2022, 20:57

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, cel mai vizionat serial al Netflix în ultimele săptămâni, a fost detronat de „The Watcher”, o altă serie cu o poveste terifiantă bazată pe fapte reale.

Secventa din „The Watcher” Foto: Netflix

Lansat pe 13 octombrie, The Watcher a strâns deja 125.010.000 ore de vizionare în mai puțin de o săptămână de la data premierei, situându-se acum pe prima poziție în clasamentul celor mai vizionate seriale în limba engleză difuzate de Netflix.

Dahmer - Monster a coborât pe poziția a doua cu 122.780.000 de ore de vizionare, o performanță remarcabilă ținând cont că a fost lansat în urmă cu aproape o lună, pe 21 septembrie.

Spre comparație, The Midnight Club, care a avut premiera pe 7 octombrie, se află pe poziția a treia cu puțin sub 50.000.000 de ore, ceea ce nu e tocmai rău, dar sub așteptări pentru un serial regizat de Mike Flanagan care și-a construit renumele tocmai pe baza serialelor horror precum The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor și Midnight Mass create pentru Netflix.

Povestea din ultimul serial „hit” al Netflix

Revenind la The Watcher (tradus „În vizor” de Netflix pentru abonații din România), acesta este o nouă serie limitată care spune o poveste bazată pe fapte reale aproape prea terifiantă pentru a fi crezută.

După cum notează revista People, The Watcher se învârte în jurul unui cuplu, Dean și Nora Brannock, care se mută într-un cartier idilic din statul american New Jersey unde speră că copiii lor să fie feriți de relele lumii înconjurătoare.

Însă aceste suburbii influente ascund ceva sinistru și la scurt timp după ce se mută în noua locuință familia începe să primească scrisori de amenințare de la cineva care își spune „The Watcher” (nu știu de ce Netflix nu a tradus simplu „Veghetorul” titlul, dar mai au ridicat și în trecut semne de întrebare privind traducerile făcute în română).

Iar „Veghetorul” începe să terorizeze familia în moduri care i-ar face și pe cei mai îndârjiți veterani ai genului mistery-horror să aibă fiori pe șira spinării.

Netflix s-a consultat cu familia terorizată înainte să facă „The Watcher”

Povestea din serialul Netflix a stârnit atât de mult interes privind familia reală pe care se bazează The Watcher încât inclusiv cunoscutul site USA Today a abordat subiectul, notând însă că producătorii serialului și-au luat mai multe libertăți creative în ceea ce privește firul narativ.

Poate cel mai important, familia în cauză nu s-a mutat propriu-zis în casă după ce a început să primească scrisorile de amenințare și unele elemente din serial sunt fictive, fiind introduse de dragul efectului dramatic. De exemplu, proprietarul anterior al locuinței nu a fost la rândul său terorizat de „Veghetor”.

N-o să intru în prea multe detalii de această natură ca să nu dau spoilere în caz că nu ai văzut încă serialul.

Cert este că familia Broaddus, cea pe a cărei experiență se bazează serialul, a avut două cerințe pentru Netflix când le-a vândut dreptul să le adapteze povestea într-un serial.

După cum notează Mashable, ei au cerut ca Netflix să nu le folosească numele real, motiv pentru care în serial familia este numită Brannock.

A doua a fost ca familia din serial să nu arate precum cea reală, motiv pentru care Netflix a decis să introducă în poveste doi copii ceva mai în vârstă în locul celor 3 copii aflați în clasele I-IV pe care cuplul din viața reală îi avea când a început să primească scrisorile de amenințare.

Ținând cont de aceste lucruri, s-ar părea că experiența familiei Broaddus a fost atât de terifiantă încât membrii săi nu au trecut încă peste cele întâmplate, deși au vândut casa de la Bulevardul 657 în urmă cu 3 ani.

