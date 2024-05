POLITIC Joi, 02 Mai 2024, 16:10

Deputatul ex-AUR Viorel Focşa, împotriva căruia a fost emis ordin de protecție, fiind acuzat din nou că şi-a agresat soţia, neagă acuzațiile și susține, într-o postare video pe pagina sa de Facebooke, că nu și-a atins soția și că a fost un moment „mai tensionat” între el și fiul din prima căsătorie a partenerei sale.

Dumitru Focșa Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Deputatul Dumitru Focșa acuză presa de manipulare și dezinformare și susține că toate necazurile vin de la o situație specială pe care o are în familie. „Băiatul soției din prima căsătorie are tulburare de personalitate, se numește tulburare obsesiv compulsivă. Băiatul are 23 de ani și i s-a agravat această tulburare, în sensul că a început să refuze să se spele”, spune Foscșa.

El își spune varianta într-un filmuleț video, făcând apel la înțelegerea publicului.

„Sunt un normal ca voi toți și n-am avut prețenții că sunt un om deaspura altora. Problemele mele personale sunt greu de rezolvat și dacă am scos băiatul, cu acordul soției, din cameră și l-am așezat pe un scaun în curte. Greșeala mea de părinte responsabil, am considerat oportun ca eu să determin băiatul să intre la duș și l-am luat în mod încurajator să iasă la baie pentru că in raport cu sănătatea lor, igiena lui precară ne afectează pe toti. (...) Am considerat că este mai oportun să spun pe un ton mai ridicat să iasă să se spele. Soția i-a spus „Victor ia-ți hanoracul și să plecăm”. Apoi să mă trezesc peste jumătate de oră cu poliția în curte de aici știți ce a urmat”, explică deputatul.

Dumitru Focșa se plânge că explicațiile sale nu au fost ascultate de polițiștii veniți la fața locului și că a depus o contestație la ordinul de protecție.

Explicațiile deputatului vin în contextul în care în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02:20, poliţiştii din Năvodari au fost sesizaţi de o femeie de 51 de ani că ar fi fost agresată fizic de soţul ei, un bărbat de 58 de ani.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au întocmit formular de evaluare a riscului, în urma căruia a reieşit risc iminent, fiind emis ordin de protecţie provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie”, a precizat Poliția Constanța.

Deputatul Viorel Focşa a fost reclamat de către soția sa pentru agresiune în ianuarie 2023 iar pe numele său a fost deschis dosar penal. În urma incidentului de atunci, AUR a anunțat că l-a exclus din partid.