Tatăl lui Sebastian Olariu, unul dintre cei doi tineri uciși în august 2023 de către Vlad Pascu care se urcase drogat la volan, spune că „de la procuratură, la judecător, cred că toată lumea este cumpărată” în cazul procesului în care Vlad Pascu este judecat pentru ucidere din culpă. Declarațiile au fost făcute joi seara, în cadrul podcastului „Fain&Simplu cu Mihai Morar”.

Valentin Olariu, tatăl unuia dintre tinerii uciși de Vlad Pascu Foto: captura foto

Sâmbătă, 13 aprilie, de la ora 19:00, apropiații lui victimelor de la 2 Mai organizează în Piața Victoriei din București un manifest prin care cer dreptate pentru victimele lui Vlad Pascu.

„Nu mai am încredere nici 1% în justiția din România. Vreau să se audă unde trebuie și să poată cineva să ne facă dreptate. În țara noastră banul este la putere, banul cumpără totul, la justiție, la cei care ne conduc. Pe Sebi nu-l mai am și nu-l mai aduce nimeni înapoi. Fac asta (n. red.: evenimentul de sâmbătă din Piața Victoriei) pentru fata mea și pentru ceilalți copii care există și sunt în viață să nu mai moară din cauza unor drogați care se urcă la volan. Eu cred că se urcă conștienți la volan, părerea mea”, a spus Valentin Olariu.

„Toată lumea este cumpărată”

Întrebat dacă consideră că familia lui Vlad Pascu și-a folosit influența, în orice fel, de la tragedie și până acum, Valentin Olariu a răspuns că senzația lui este că toată lumea implicată în proces este cumpărată.

„Să ne aducem aminte de ce a vorbit mama lui Pascu cu el. Când a zis că a dat o groază ce bani ca să îi spele rușinea. Eu cred că de la procuratură, la judecător, cred că toată lumea este cumpărată. Așa mi-a dat mie de înțeles în cele trei termene, nerezolvând nimic, doar Vlad Pascu momentan are un câștig de cauză”, a spus tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu.

Despre momentul în care judecătoarea a întrebat unde este Sebastian: „Cred că a fost făcută ca să îmi ies din fire, să fac o nefăcută în sală, să se mai prelungească procesul”

La prima înfățișare din procesul în care Vlad Pascu este judecat pentru ucidere din culpă, judecătoarea a întrebat dacă fiul lui Olariu este în sală.

„Am ajuns cu cea mai mare dorință să se rezolve ceva, am intrat într-o sală mică cu trei bănci. Am catalogat ca fiind un grajd, o cameră de 6 metri pe 4, cu trei băncuțe de pre vremea lui Ceaușescu. Am intrat sperând că se va face dreptate. Doamna judecător Ancuța Popovici a făcut prezența. După aceea a întrebat dacă Andrei Sebastian Olariu este în sală și îi voia buletinul. Asta a fost pe data de 4 martie, cred. El a murit pe 19 august.

Nu cred că a citit dosarul. Dacă luam un om de pe stradă cred că știa mai mult despre caz, care a fost mediatizat. Ea îl voia pe domnul Andrei Sebastian să fie în sală. Mi-au dat lacrimile instant. Cei de la presă mi-au zis să mă calmez. Cred că a fost făcută ca să îmi ies din fire, să fac o nefăcută în sală, să se mai prelungească procesul”, este de părere tatăl lui Sebastian.

El susține că judecătoarea nu și-a cerut niciodată scuze pentru gafa pe care a făcut-o.

„Doamna avocat i-a spus că victima nu are cum să fie în sală. Nu și-a cerut scuze. Mesteca gumă în fața noastră, nu și-a cerut scuze sub nicio formă. Chiar am fost umilit. M-am întors și am stat cu spatele la ea până m-am calmat. A mai dat un termen și ăsta a fost tot procesul. Au amânat procesul din cauză că Vlad Pascu era la Constanța pentru un alt caz, trafic de droguri, și el nu a putut ajunge la proces”, explică Valentin Olariu.

Deși părinții au cerut schimbarea judecătoarei, cererea a fost respinsă: „Ea avea un zâmbet că nu am reușit să o schimbăm. Al doilea proces s-a amânat din cauza avocaților lui”, spune Olariu.

Cum a aflat familia despre tragedie: „Noi l-am ridicat pe băiatul dumneavoastră de pe șosea și ne datorați 500 de lei”

Sebastian se afla la 2 Mai în momentul tragediei pentru că acolo își sărbătorea ziua de naștere unul dintre prietenii săi.

„Anul trecut am fost în Italia și Franța, a fost cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o până acum. Ne-am întors din vacanță. Sebi a venit la mine, el iubea mult oamenii, și mi-a zis că are un coleg care își face ziua și voia să meargă la 2 Mai. I-am zis că se poate duce, dar nu cu mașina, că avea o problemă la distribuție. A zis că merge cu trenul.

A doua zi a plecat, eu plecând la muncă de la 5:30, mi-am luat rămas bun seara, m-a luat în brațe, m-a pupat, i-am dat niște bani. Bani împrumutați de la mama mea. A fost prima dată când m-a luat în brațe și mi-a mulțumit.

El a mers la 8:30 la gară, dus de bunicul lui. Era prima dată când mergea cu trenul. La 12:00 l-am sunat și mi-a zis că e cald în tren (...). Au ajuns, seara ne-a sunat și ne-a spus că se duce în club și ne vedem a doua zi.

A doua zi am plecat la muncă, era sâmbătă, cea mai nenorocită sâmbătă din viața mea. M-am dus la muncă, în pauza de masă de la 10:30 am primit un telefon. Era o doamnă de la pompe funebre, ne-a spus că este din 2 Mai și că are să îmi dea o veste: Băiatul dumneavoastră a murit într-un accident. Eu știind că el nu a plecat cu mașina și că se fac farse, am închis telefonul.

Accidentul a fost la 5:20 și eu am aflat la 10:40, de la doamna de la pompe funebre. Mi-am sunat băiatul, telefonul suna, dar nu răspundea. am aflat ulterior că el suna și era în buzunarul băiatului meu, în borsetă.

Am sunat soția, i-am spus: Mihaela, m-a sunat cineva din Mangalia și mi-a zis că Sebi nu mai există, a murit, într-un accident. Ea a zis că nu crede, că a mințit cineva. Ea i-a sunat pe prietenii lui, nu a răspuns niciunul.

Mi-am făcut curaj și am sunat iar la pompe funebre: Credeam că v-au sunat de la poliție, noi l-am ridicat pe băiatul dvs. de pe șosea și ne datorați 500 de lei”, și-a amintit, printre lacrimi, Valentin Olariu.

„Dacă nu era presă și media, Vlad Pascu azi era în altă țară, la soare, cazul era închis”

Olariu a fost întrebat și despre declarațiile tatălui lui Vlad Pascu, care a susținut că presa din România încearcă să îi „asmute” pe părinții victimelor împotriva familiei sale.

„Dacă nu era presă și media, Vlad Pascu azi era în altă țară, la soare, cazul era închis. Și noi ne plângeam copilul cum o facem și acum. Vrem ca familia Pascu să simtă ce simțim noi, închizându-l pe Vlad Pascu în pușcărie, să își dea seama ce a făcut”, spune Valentin Olariu.

„Vor să dea vina pe victime”

El spune că în prezent avocații lui Vlad Pascu încearcă să dea vina pe victime.

„Au o singură scuză, că ei nu mergeau regulamentar. Asta e singura lor scuză și singurul lucru de care se agață. Că nu mergeau pe cealaltă parte a drumului, unde erau niște boscheți foarte mari, unde ar fi trebuit să meargă pe șosea. Eu cred, părerea mea, copiii au mers exact pe unde trebuia ca să nu pățească ceva, să dea o mașină peste ei. Au mers aproape de gard, linie continuă, bordură și apoi un terasament de pământ”, a spus tatăl lui Sebastian.

El a spus că în urmă cu aproximativ o lună și jumătate părinții celor doi copii decedați, Sebastian și Roberta, au fost chemați la o mediere de către avocații lui Pascu, însă au refuzat să meargă: „Cred că voiau să ne ofere bani pentru tăcerea noastră”.

Valentin Olariu a declarat că momentele de după impact, care au fost filmate de o cameră GoPro pe care chiar fiul său o avea și care a pornit după accident, i-au rămas întipărite în minte: „Se aud salvările cum vin, în minutul 9:00”.

„În 70% din cauza asta poliția e de vină. Dacă îl rețineau (n. red.: pe Vlad Pascu, când a fost oprit înainte să producă tragedia): au găsit droguri în mașină, mergea cu viteză, nu avea RCA. Chiar și martorii care erau cu el au spus că aveau o viteză foarte mare”, explică Olariu.

„Ne strângem cu prietenii lui Sebi. Ne-am făcut un loc la el. Nu spunem la cimitir, spunem că mergem la Sebi”

El a mai precizat că toată familia suferă în urma tragediei, însă cele mai afectate sunt mama lui Sebastian și sora acestuia, care este clasa a XI-a. Alături de familie au rămas prietenii lui Sebastian.

„În fiecare seară ne strângem cu prietenii lui Sebi. Ne-am făcut un loc la el. Nu spunem la cimitir, spunem că mergem la Sebi. În fiecare seară stăm cu prietenii lui și vorbim ce au mai făcut. Asta facem în fiecare zi, de exact 7 luni de zile. Casa noastră în momentul de față este un cavou. Este liniște. Plângem la colțuri să nu ne vedem unul pe altul. Mă duc la Sebi când mă încarc foarte tare. Nu am crezut că există prieteni așa cum i-a avut Sebi. Au fost alături de noi mereu, ne-au ajutat, au fost și la proces. Sunt ca și copiii noștri”, a spus tatăl lui Valentin Olariu.

El a mai spus că fiul său nu consuma alcool și că „nu îi plăcea să fie cu copii care se droghează. Era un copil care își lua jocuri de societate când pleca în vacanțe”.

Valentin Olariu a precizat că își dorește o pedeapsă mare pentru Vlad Pascu pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

