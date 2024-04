ESENTIAL Marți, 09 Aprilie 2024, 12:38

HotNews.ro

0

Vlad Pascu, şoferul care, drogat fiind, a intrat cu mașina în două grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, în august 2023, a făcut primele declarații publice, el susținând, din penitenciar, că „tot ce se televizează„ îi arată „doar partea neagră”.

Vlad Pascu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Protestatarul Marian Moroșanu, cunoscut drept „revoluționarul Ceaușescu”, a făcut un interviu cu Mihai Pascu, tatăl tânărului care a provocat accidentul din 2 Mai, iar pe parcursul acestuia a intervenit telefonic și Vlad Pascu, aflat în Penitenciarul Poarta Albă.

Vlad Pascu a susținut că are „o grămadă de remușcări” și, întrebat ce ar face „dacă ar putea da timpul înapoi”, a spus că ar „porni pe o altă cale cu totul”.

„(...) mi-aș face o altă viață, nu în sensul în care am făcut până acum. Știu că am făcut greșit și am pierdut niște timp, s-a întâmplat și tragedia asta, cu acești doi oameni, care nu au cum să se mai întoarcă. În momentul de față aș da orice să dau timpul înapoi, să pot să fac lucrurile cu totul diferit”, a susținut tânărul.

Întrebat cum se simte „când toată România îl vede ca monstrul-monștrilor”, Pascu a răspuns: „În niciun fel”.

„E o imagine care s-a creat în baza unor informații. Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează îmi arată decât partea neagră. Nu arată și lucrurile pe care le-am făcut bune în viața asta. Acum, îmi asum fapta și încerc să merg mai depart și (...) să reușesc măcar 10% să fac înapoi ce am stricat”, a mai spus el.

Instanța a respins cererea familiilor tinerilor uciși, de schimbare a încadrării juridice pentru Vlad Pascu

Procesul lui Vlad Pascu este judecat de Judecătoria Mangalia, care la ultimul termen a respins cererea familiilor victimelor de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat în cazul lui Vlad Pascu.

Adrian Cuculis, avocatul părinților victimelor, a amintit că la un termen anterior Vlad Pascu, audiat prin videoconferință, și-a recunoscut fapta, iar judecătoarea a acceptat procedura simplificată, ceea ce ar însemna o reducere cu o treime a pedepsei.

„Evident, aveai cumva prefigurată ideea aceasta de a-l păstra pe aceeaşi procedură. Ştim foarte bine că fapta până la zece ani şi şase luni va avea limitele reduse cu o treime din pedeapsa respectivă. Se vor audia la următorul termen martori, se vor audia părţile vătămate, respectiv părţile civile, cele care au rămas înviaţă ca şi părţi vătămate şi data viitoare va fi ultimul termen de judecată (...) Sunt patru infracţiuni: ucidere din culpă, vătămare corporală, fugă de la locul accidentului şi conducere sub influenţa a patru substanţe interzise, iar dosarul 2 Mai avem certitudinea că se va termina pe 18 aprilie, când va fi termenul final”, a declarat Adrian Cuculis, conform News.ro.

El a precizat că judecătoarea l-a anunţat pe Vlad Pascu că poate fi prezent în sală la următorul termen de judecată „dacă doreşte”: „Poate să îl aducă instanţa dacă vrea să se convingă de anumite lucruri, dar nu a dorit lucrul ăsta”.

„E o culpă comună”

Apărătorul lui Vlad Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a susținut, la ieşirea din instanță, că victimele accidentului de la 2 Mai circulau neregulamentar, astfel că „este o vină comună”.

„În raportul de expertiză auto sunt concluziile tuturor experţilor, în sensul în care participanţii la trafic au creat o stare de pericol pasiv în sensul în care se deplasau neregulamentar. E o culpă comună”, a afirmat Adrian Bendeac.

Procesul este judecat de judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu, care la primul termen a întrebat dacă este în sală și Sebastian Olariu, băiatul ucis în accident. Tatăl lui Sebastian Olariu a ieșit plângând de la Judecătoria Mangalia, spunând că judecătoarea ar fi întrebat, în sală, „unde este Sebastian” și a cerut buletinul băiatului: „Nu am simțit în viața mea așa ceva, nu am văzut un asemenea judecător. Îi voia buletinul (n.r. - buletinul lui Sebastian Olariu, băiatul mort în accident)”.

Inspecția Judiciară a anunțat apoi că s-a autosesizat în cazul judecătoarei.

Accidentul a avut loc în 19 august 2023, pe DN 39, în apropierea localităţii Vama Veche, după ce Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de opt tineri care mergeau pe marginea drumului. Roberta Marina Dragomir (20 de ani) și Sebastian Andrei Olariu (21 de ani), ambii fiind studenți la Facultatea de Geografie a Universității București, au murit pe loc. Alți trei tineri au fost răniți.

Tragedia de la 2 Mai a aruncat într-un nou scandal Poliția Română, condusă (din mai 2021) de către inspectorul general Benone Matei, aflat în subordinea directă a chestorului Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne.

Accidentul a scos la iveală detalii revoltătoare. Vlad Pascu fusese oprit de poliție de două ori - cu o zi înaintea tragediei, la un filtru, și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece de la sediul poliției fără a fi testat pentru consum de droguri deși i-au fost găsite droguri în mașină, iar autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. La mai puțin de o oră, Vlad Pascu a provocat accidentul.

CITEȘTE ȘI: