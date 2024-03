ESENTIAL Joi, 14 Martie 2024, 11:40

Vlad Pascu, băiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina în două grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, și-a recunoscut faptele la termenul de joi de la Judecătoria Mangalia, iar judecătoarea a acceptat procedura simplificată, ceea ce ar însemna o reducere cu o treime a pedepsei. Părinții celor doi tineri uciși au cerut încă dinaintea începerii procesului schimbarea încadrării juridice, însă solicitarea nu a fost dezbătută până acum. De asemenea, ei au cerut recuzarea judecătoarei, solicitare respinsă. Amintim că judecătoarea este cea care la primul termen a întrebat dacă este în sală Sebastian Olariu, unul dintre tinerii uciși în accident.

Vlad Pascu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Al doilea termen al procesului a avut loc joi la Judecătoria Mangalia, după ce la primul termen judecătoarea a decis amânarea, pe motiv că Vlad Pascu nu era reprezentat de avocați. Vlad Pascu nu a fost prezent fizic în instanță, el participând la şedinţa de judecată prin videoconferinţă.

Adrian Cuculis, avocatul părinților celor doi tineri uciși, a declarat pentru HotNews.ro că Pascu a fost audiat timp de aproximativ 40 de minute prin videoconferință și și-a recunoscut faptele.

Judecătoarea Ancuța Ioana Popoviciu a admis, la cererea avocaților lui Vlad Pascu, procedura simplificată pentru acest proces, ceea ce ar însemna reducerea pedepsei cu o treime, a explicat avocatul.

Părinții victimelor au solicitat, în schimb, încă dinaintea începerii procesului, schimbarea încadrării juridice pentru Vlad Pascu din ucidere din culpă în omor, cerere care încă nu a fost dezbătută.

„A fost circ. Dacă făceam o şedinţă de bloc să schimbăm administratorul, ieşea mai bine. Vorbim de o cerere care este depusă încă de la Parchet (pentru schimbarea încadrării juridice - n.r.) şi nu a fost dezbătută nici măcar astăzi.

Doamna judecător i-a acceptat procedura simplificată, adică să obţină şi o reducere a pedepsei de o treime înainte să dezbată cererea de schimbare a încadrării juridice (...) Aveam zece ani şi vreo şase luni la care aplicaţi o reducere de o treime”, a spus Cuculis.

Avocații părinților tinerilor uciși au depus și o cerere de recuzare a judecătoarei, cerere care a fost respinsă.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 4 aprilie.

Tatăl tânărului ucis în accident a mers în sala de judecată cu poza fiului său

Tatăl lui Sebastian, tânârul ucis în accident, a mers în sala de judecată cu poza fiului său.

„Sincer, nu mai am nicio speranţă. La cum se judecă în ţara asta, chiar nu mai am nicio speranţă. Până şi acum, când m-a văzut cu poza băiatului în mână, m-a întrebat (judecătoarea - n.r.) cine sunt. Şi am zis că sunt tatăl lui Sebi şi l-am adus şi pe el în sală ca să îl vadă”, a spus bărbatul.

„Judecătoarea a întrebat unde este fiul meu”

Procesul este judecat de judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu. La primul termen al procesului, când s-a dispus amânarea, judecătoarea a întrebat dacă este în sală și Sebastian Olariu, băiatul ucis.

Tatăl lui Sebastian Olariu a ieșit plângând de la Judecătoria Mangalia, spunând că judecătoarea ar fi întrebat, în sală, „unde este Sebastian” și a cerut buletinul băiatului: „Nu am simțit în viața mea așa ceva, nu am văzut un asemenea judecător. Îi voia buletinul (n.r. - buletinul lui Sebastian Olariu, băiatul mort în accident)”.

Inspecția Judiciară a anunțat apoi că s-a autosesizat în cazul judecătoarei.

„Sesizarea din oficiu vizează respectarea obligației de studiere a dosarelor anterior ședinței de judecată (inclusiv din perspectiva prezenței în instituție a judecătorului anterior acestei date), maniera de gestionare a dosarelor și ședințelor de judecată, comportamentul judecătorului în ședințele de judecată, în principal cu referire la ședința de judecată din data de 22.02.2024, precum și existența unor eventuale situații de incompatibilitate în legătură cu dosarul menționat”, a anunțat Inspecția Judiciară.

Cine este magistratul care judecă procesul lui Vlad Pascu

Conform CV-ului său, Ancuța Ioana Popoviciu a absolvit în 2006 Facultatea de Științe Juridice a Universității din Oradea, apoi a urmat un masterat în Drept Privat. A devenit judecător în 2011, când s-a angajat la Judecătoria Ineu (județul Arad), unde a lucrat până în 2022. De atunci, este judecător la Judecătoria Mangalia.

În 2023, judecătoarea a fost vizată de o acțiune a Inspecției Judiciare, fiind sancționată cu avertisment de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a scris Ziua de Constanța.

Judecătoarea a fost sancționată pentru „exercitarea funcției cu gravă neglijență“, mai exact pentru încălcarea art.271 lit. s) teza a II a raportat la art. 272 alin.(2) din legea privind statutul judecatorilor si procurorilor:

„exercitarea funcției cu gravă neglijență“ / „există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material ori procesual“.

Accidentul a avut loc în 19 august 2023, pe DN 39, în apropierea localităţii Vama Veche, după ce Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de opt tineri care mergeau pe marginea drumului. Roberta Marina Dragomir (20 de ani) și Sebastian Andrei Olariu (21 de ani), ambii fiind studenți la Facultatea de Geografie a Universității București, au murit pe loc. Alți trei tineri au fost răniți.

Tragedia de la 2 Mai a aruncat într-un nou scandal Poliția Română, condusă (din mai 2021) de către inspectorul general Benone Matei, aflat în subordinea directă a chestorului Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne.

Accidentul a scos la iveală detalii revoltătoare. Vlad Pascu fusese oprit de poliție de două ori - cu o zi înaintea tragediei, la un filtru, și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece de la sediul poliției fără a fi testat pentru consum de droguri deși i-au fost găsite droguri în mașină, iar autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. La mai puțin de o oră, Vlad Pascu a provocat accidentul.

