NERD ALERT Duminică, 24 Martie 2024, 09:46

0

​Netflix, HBO Max sau Disney+? O aplicație te poate ajuta să decizi ● Sezonul 2 al „House of the Dragon” apare pe 17 iunie ● „Poor Things” apare în streaming peste câteva zile ● „The Neverending Story” se întoarce după 40 de ani ● Hollywood face un film „The Sims” ● Șeful Nvidia spune că jocurile video create cu A.I. sunt doar o chestiune de timp ● Noul film „Alien” și serialul „Batman” au în sfârșit trailere

Nerd Alert Foto: Hotnews

Netflix, HBO Max sau Disney+? O aplicație te poate ajuta să decizi

Warner Bros. Discovery a anunțat joi că platforma sa de streaming HBO Max va fi înlocuită cu noua „Max” și pe piețele din Europa, inclusiv România, la noi urmând ca modificarea să intre în vigoare din data de 21 mai. Noua platformă va veni cu 3 variante de abonament, plus o extraopțiune pentru cei care doresc să urmărească evenimente sportive live, însă pachetul de bază va fi unul cu, surpriză, reclame.

După ce Netflix, Disney și SkyShowtime au anunțat pe rând fie introducerea unui abonament cu reclame, fie scumpirea abonamentului, fie eliminarea password sharing (sau o combinație între ele), putem concluziona că perioada serviciilor de streaming ieftine, sau a serviciilor ieftine fără publicitate, s-a încheiat și la noi în România, mai ales că este așteptat ca și Amazon Prime să anunțe o mutare similară.

În cazul în care te numeri printre cei care vor să renunțe la unul sau mai multe abonamente pentru platformele de streaming, o aplicație numită „Watchworthy”, disponibilă pentru iOS și Android, tocmai a lansat o funcționalitate numită „Worthy Services” care te poate ajuta să vezi care e cea mai bună pentru tine, după cum relatează site-ul TechCrunch, unde am aflat și eu de aplicație săptămâna aceasta.

Watchworthy funcționează practic pe baza sistemului de „compatibilitate” cunoscut de pe Netflix, calculând cât de interesat ai fi de un film sau serial în funcție de preferințele anterioare, făcând însă asta pentru producțiile de pe toate platformele de streaming. Iar noua funcționalitate inclusă în aplicație zilele trecute calculează cât de „compatibil” ești cu fiecare platformă în parte.

Aplicația a fost gândită pentru utilizatorii din SUA, ceea ce înseamnă că, dacă decizi să o încerci, ar trebui să ai în vedere atunci când de întreabă după instalare de care platforme ești interesat că la noi Paramount+ și Peacock înseamnă SkyShowtime și că producțiile Hulu sunt difuzate în afara SUA pe Disney+. Diferențele nu sunt însă atât de mari în ceea ce privește restul platformelor.

Dacă ești un utilizator nou ca mine un inconvenient e că poate fi destul de anost să selectezi din lista prestabilită (lungă) filmele și serialele de care ești interesat/care le-ai văzut și ți-au plăcut (sau nu) ca să își facă aplicația o idee despre profilul tău de utilizator. Iar dacă vrei un rezultat cât mai apropiat de realitate, trebuie să mai adaugi tu ulterior în „Watchlist” filme și seriale care ți-au plăcut.

Tot mai multe opțiuni. P.S.: Ca să ajungi la opțiunea aia din aplicația „Watchworthy” privind platformele de streaming cu care ești cel mai compatibil trebuie să selectezi întâi în bara de jos la „Discover” și apoi la „Recommended Services” - Poți vedea AICI cum (FOTO: Shutterstock)

Sezonul 2 al „House of the Dragon” apare pe 17 iunie

În același comunicat de joi în care au anunțat lansarea platformei de streaming „Max” pe 21 mai, cei de la Warner Bros. Discovery au dezvăluit în sfârșit că sezonul 2 al House of the Dragon, deocamdată singurul „spin-off” al Game of Thrones lansat urmează să aibă premiera în data de 17 iunie. Spun „în sfârșit” fiindcă pe rând am fost anunțați că el va fi lansat vara aceasta, apoi în luna iunie, acum exact când.

Anunțul a fost făcut acum, evident, pentru a îndulci vestea că abonamentul cel mai accesibil ca preț va fi cu reclame. Ceea ce nu au dezvăluit deocamdată cei de la compania americană e cât va costa fiecare pachet pe care îl vor putea alege clienții, notând doar că un anunț în acest sens va fi făcut și el în curând. Acum, despre serialul House of the Dragon ce ar fi de zis?

El s-a dovedit a fi un urmaș demn pentru Game of Thrones și un succes pe măsură pentru HBO și Warner Bros. Discovery, având la premiera sa din august 2022 o audiență chiar mai mare decât primul serial bazat pe scrierile lui George R.R. Martin, care s-a încheiat în mai 2019, după 8 sezoane. Cei de la HBO au lansat acum pentru sezonul 2 al House of The Dragon nu unul, ci două trailere noi:

„Poor Things” apare în streaming peste câteva zile

Tot săptămâna aceasta am aflat de la Disney că Poor Things, unul dintre cele mai apreciate filme ale anului trecut, va fi lansat în streaming pe platforma sa Disney+ pe 27 martie. Cu încasări la box office-ul mondial de peste 112 milioane de dolari la un buget de 35 de milioane, Poor Things a fost și un succes financiar, nu doar printre criticii de film și publicul de la Hollywood.

La gala Premiilor Oscar de luna aceasta filmul i-a adus Emmei Stone premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, dar și-a adjudecat și alte 3 Oscaruri: Cel mai bun design de producție, Cel mai bun design vestimentar, Cel mai bun machiaj și coafură. La gala Globurilor de AurPoor Things a câștigat premiul pentru cel mai bun film de comedie/musical, iar Emma Stone cel aferent categoriei sale.

„De la regizorul Yorgos Lanthimos și producătoarea Emma Stone vine povestea incredibilă și evoluția fantastică a Bellei Baxter (în interpretarea Emmei Stone), o tânără readusă la viață de către strălucitul și excentricul om de știință Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe)”, notează, printre altele, descrierea oficială publicată de Disney pentru lungmetrajul care a câștigat și 5 Premii BAFTA.

„The Neverending Story” se întoarce după 40 de ani

Pentru mine anunțul săptămânii l-a reprezentat însă fără doar și poate faptul că sunt pe drum noi filme bazate pe romanul The Neverending Story („Die unendliche Geschichte”) al scriitorului german Michael Ende, anunțul venind la exact 40 de ani de la premiera primului film bazat pe romanul îndrăgit. Iar lungmetrajul din 1984, regizat de Wolfgang Peterson, este unul care a încântat generații întreagi de copii.

„Suntem incredibil de entuziasmați să anunțăm astăzi că See-Saw Films a intrat într-un parteneriat cu Michael Ende Productions pentru a produce filme live-action care vor adapta The Never Ending Story a lui Michael Ende”, a anunțat miercuri See-Saw, un studio cinematografic britanico-australian cunoscut pentru filme și seriale ca The King’s Speech, The Power of the Dog, Slow Horses sau Heartstopper.

Michael Ende Productions pare în schimb o companie de producție înființată acum de către administratorii averii scriitorului german, care a dus o viață boemă și a murit în 1995 fără a avea copii. Lui i-a supraviețuit însă soția sa. Dar parteneriatul cu See-Saw Films pare aproape sigur garantul unor filme de top, după cum menționează și revista Variety, care i-a intervievat pe cei implicați în proiect.

„Unul dintre motivele pentru care cartea este specială e fiindcă te poți întoarce la vârste diferite din viața ta și găsi diferite straturi de înțeles. Deci cât de minunat este că avem această oportunitate să venim cu o perspectivă proaspătă care va avea noi straturi și înțelesuri. Credem că fiecare generație merită propria călătorie în Fantastica”, a declarat Ralph Gassmann de la Ende Productions pentru Variety.

Gassmann va fi unul dintre cei doi producători germani ai viitoarelor filme. Vestea proastă e că See-Saw și Ende Productions tocmai ce au încheiat parteneriatul și nu au anunțat deocamdată alte detalii ca de exemplu câte filme intenționează să facă pe baza romanului sau când ar urma să apară primul dintre ele. Iar, având în vedere că proiectul e la începuturi, probabil va mai dura până să aflăm astfel de amănunte.

Hollywood face un film „The Sims”

Trecând la zona de graniță dintre cinematografie și jocuri video, miercurea aceasta am aflat via THR că LuckChap, studioul de producție condus de actrița Margot Robbie, și Vertigo Entertainment lucrează la o adaptare pentru marele ecran al unuia dintre cele mai populare jocuri video din toate timpurile: The Sims. Spre deosebire de viitoarele filme The Neverending Story, știm și alte detalii.

Regizorul va fi Kate Herron, care a regizat sezonul unu al serialului Loki de pe Disney+ și că Roy Lee de la Vertigo va fi unul dintre producători. Ceea ce nu știm deocamdată e dacă Robbie va juca în film sau va fi unul dintre producătorii săi, deși paralela cu filmul său Barbie de anul trecut e cât se poate de clară. La fel ca păpușa Barbie, jocul The Sims nu are o poveste clar definită în spatele său.

Probabil acesta e și motivul pentru care anterioara tentativă de a face un film pe baza jocului video, anunțată de Fox în 2007, a fost în cele din urmă abandonată după ani de blocaj. Însă de data aceasta proiectul îl are la bord pe Roy Lee, care anterior a venit pe marele ecran cu conținut la fel de dificil de adaptat: filmele Lego, care s-au bucurat de încasări de sute de milioane de dolari la box office.

Șeful Nvidia spune că jocurile video create cu A.I. sunt doar o chestiune de timp

Și apropo de video games, șeful Nvidia Jensen Huang a afirmat la începutul acestei săptămâni că titlurile generate integral cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea deveni o realitate în 5-10 ani. El a făcut remarca după ce a fost întrebat de un jurnalist de acest subiect la conferința organizată de Nvidia la începutul săptămânii, cea la care a prezentat proiectul său de roboți umanoizi.

„În cinci ani de acum vom fi probabil chiar la mijloc, unde totul se schimbă în timp real și toată lumea se gândește 'O, uită-te la asta, chiar se întâmplă'. Așa că aș zice că în decurs de 5 până la 10 ani, undeva pe acolo, va fi în mare parte cazul”, a răspuns el la întrebarea dacă dacă vom vedea apariția unor jocuri video în care „fiecare pixel” este generat de A.I., potrivit site-ului tech Tom's Hardware.

La două zile după ce el a făcut acest comentariu, studioul de jocuri Ubisoft a dezvăluit NEO NPCs, un proiect prototip al său care își propune să folosească A.I. pentru a modela în timp real în joc interacțiunile cu personajele nejucabile, probabil cea mai entuziasmantă aplicație a inteligenței artificiale în domeniul video games. Cei interesați pot vedea mai jos despre ce e vorba:

Noul film „Alien” și serialul „Batman” au în sfârșit trailere

Ultimele zile ne-au adus o veritabilă avalanșă de trailere pentru unele dintre cele mai așteptate filme și seriale ale anului. Începem cu cei de la 20th Century Fox, care au prezentat un prim trailer „teaser” pentru Alien: Romulus, lungmetrajul regizorului uruguayan Fede Alvarez. Un „superfan” al francizei, Alvarez l-a convins, după multe insistențe, pe Ridley Scott să îl lase să facă un nou film Alien.

Povestea filmului va avea loc între evenimentele dintre lungmetrajele Alien (1979) și Aliens (1986), însă va fi una de sine stătătoare care va „urma un grup de tineri de pe o lume îndepărtată care se găsesc în situația de a se confrunta cu cea mai terifiantă formă de viață din univers”, potrivit descrierii oficiale. Filmul va avea premiera în cinematografele de la noi în data de 16 august.

De la Warner Bros. și a sa platformă de streaming Max am avut parte de un prim trailer pentru The Penguin, serialul Batman spin-off pentru care Colin Farrell se va întoarce în rolul antagonistului pe care l-a jucat în filmul din 2022. Sarah Aubrey, șefa pentru producții a HBO Max, a dezvăluit încă din noiembrie 2022 că serialul va fi o „punte” între filmul lansat cu 2 ani în urmă și TheBatman 2, așteptat în 2025.

Deși nu au anunțat încă data de lansare a serialului, cei de la Warner Bros. au precizat că el va avea premiera toamna aceasta iar acum că avem și un prim trailer probabil va fi anunțată în curând și data exactă. Știm în schimb că serialul va avea 8 episoade și că Matt Reeves, regizorul The Batman din 2022, este unul dintre producătorii executivi, în timp ce Lauren LeFranc (Agents of SHIELD) e showrunner:

La peste 3 decenii de la apariția primului film, avem în sfârșit un trailer și pentru filmul Beetlejuice 2 al regizorului Tim Burton, care se va numi oficial Beetlejuice Beetlejuice. Probabil că dacă Burton va decide să facă din filme o trilogie al treilea se va numi Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice. Deși trailerul e tot unul scurt, o putem vedea fugitiv în el pe Jenna Ortega, protagoniste serialuluiWednesday.

Ortega o va juca în film pe Astrid Deetz, fiica lui Lydia Deetz, personajul interpretat de Winona Ryder în lungmetrajul original din 1988. Dacă Ortega și Burton au lucrat înainte împreună pentru Netflix pentru serialul Wednesday, noul film Beetlejuice al regizorului american este o producție a Warner Bros. și fi lansat în sălile de cinema din România pe 9 septembrie anul acesta, potrivit Cinemagia.

La capitolul trailere noi săptămâna aceasta le-a aparținut fără îndoială celor de la Warner Bros. Discovery, care au venit cu unul nou și pentru Furiosa: A Mad Max Saga, lungmetrajul în care rolul titular va fi jucat de actrița americano-britanică Anya Taylor-Joy, în timp ce Chris Hemsworth e Warlord Dementus. Filmul e semnat de cineastul canadian George Miller, creatorul francizei Mad Max.

Succesul uriaș de care s-a bucurat The Queen's Gambit în urmă cu 4 ani a făcut din Taylor-Joy una dintre cele mai căutate actrițe de la Hollywood, ea putând fi văzută cel mai recent în filmul Dune 2al regizorului canadian Denis Villeneuve. Însă rolul din noul Mad Max, în care joacă o Furiosa mai tânără, va fi unul de o cu totul altă anvergură. Apare în cinematografe pe 24 mai.

Și că tot am menționat de Netflix, platforma americană de streaming a venit și ea cu un trailer nou săptămâna aceasta, unul pentru The Scargiver, al doilea film Rebel Moon regizat de Zack Snyder. Noul lungmetraj va fi lansat pe Netflix pe 19 aprilie și va rezerva un rol mai important pentru personajul lui Sir Anthony Hopkins, după cum a dezvăluit Snyder într-un interviu acordat HotNews.ro în decembrie.

Motivul pentru care The Scargiver apare la atât de puțin timp după Child of Fire, primul film Rebel Moon lansat de Netflix anul trecut înaintea Crăciunului, ține de faptul că lungmetrajul a fost gândit din start ca unul în două părți, ca Dune al lui Villeneuve. Spre deosebire însă de Villeneuve, Snyder a filmat ambele părți concomitent în condițiile în care Netflix vrea să facă din Rebel Moon o franciză de filme sci-fi.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici: