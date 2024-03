INTERNATIONAL Luni, 11 Martie 2024, 05:40

​„Oppenheimer” a fost vedeta celei de-a 81-a ediție a premiilor Globurile de Aur, desfășurate în această noapte. Povestea creării bombei atomice au strâns șapte Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun actor și cel mai bun regizor.

Statuetă Oscar Foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia Images

Uite lista completă a premiilor decernate la ediția din 2024 a Premiilor Oscar:

„Oppenheimer” a câștigat cel mai râvnit Oscar, cel pentru cel mai bun film

American Fiction;

Anatomy of a Fall;

Barbie;

The Holdovers;

Maestro;

Oppenheimer (câștigător)

Past Lives;

Poor Things;

The Zone of Interest.

Christopher Nolan a fost desemnat cel mai bun regizor la gala Premiilor Oscar

Nolan se află la primul lui Oscar, după ce a devenit celebru regizând Insomnia, Inception, Cavalerul Negru și alte producții de succes

Cea mai bună regie de film:

Justine Triet - Anatomy of a Fall;

Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon;

Christopher Nolan - Oppenheimer;(câștigător)

Yorgos Lanthimos - Poor Things;

Jonathan Glazer - The Zone of Interest.

Rolul din „Poor Things” i-a adus Emmei Stone Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal

Emma Stone a câştigat cel de-al doilea premiu Oscar din carieră, impunându-se la categoria pentru rol principal feminin cu interpretarea pe care i-o dă unei femei înviate din morţi în comedia neagră "Poor Things"

Annette Bening - Nyad;

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon;

Sandra Hüller - Anatomy of a Fall;

Carey Mulligan - Maestro;

Emma Stone - Poor Things (câștigător)



Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal a fost câștigat în 2024 de Cillian Murphy

Cillian Murphy a câştigat primul său premiu Oscar pentru rolul titular din filmul "Oppenheimer", despre fizicianul care a condus proiectul american de obţinere a bombei nucleare în perioada celui de-al Doilea Război Mondial

Cel mai bun actor într-un rol principal

Bradley Cooper - Maestro;

Colman Domingo - Rustin;

Paul Giamatti - The Holdovers;

Cillian Murphy - Oppenheimer (câștigător)

Jeffrey Wright - American Fiction.

Premiile Oscar pentru cei mai buni actori într-un rol secundar au mers în 2024 la Da'Vine Joy Randolph și „Robert Downey Jr.

Da'Vine Joy Randolph, care interpretează rolul unei mame îndurerate care lucrează într-o cantină în comedia "The Holdovers", se află la primul premiu Oscar şi l-a acceptat cu lacrimi în ochi.

Robert Downey Jr. a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar cu filmul "Oppenheimer", în care interpretează un birocrat care încearcă să-l distrugă pe celebrul fizician J. Robert Oppenheimer, transmite Reuters.

Actorul îl interpretează pe Lewis Strauss, fostul preşedinte al U.S. Atomic Energy Commission, care a instrumentat o campanie în spatele scenei în care îl acuză pe J. Robert Oppenheimer de simpatii comuniste.

Emily Blunt - Oppenheimer;

Danielle Brooks - The Color Purple;

America Ferrera - Barbie;

Jodie Foster - Nyad;

Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers (câștigător)

Cel mai bun actor într-un rol secundar:

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. - Oppenheimer (câștigător)



Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Poor Things

Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin a fost câștigat de „The Zone of Interest”

Producţia britanică "The Zone of Interest", despre familia unui ofiţer german care trăia chiar lângă lagărul de exterminare din Auschwitz în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a câştigat premiul Oscar pentru film internaţional, regizorul său condamnând violenţa conflictului Israel - Hamas.

Justine Triet şi Arthur Harari au câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu original pentru "Anatomy of a Fall", în timp ce Cord Jefferson a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru "American Fiction".

Cel mai bun film internațional: The Zone of Interest (Marea Britanie)

Io Capitano (Italia);

Perfect Days (Japonia);

Society of the Snow (Spainia);

The Teachers’ Lounge (Germania);

The Zone of Interest (Marea Britanie)- câștigător

Cel mai bun scenariu original: "Anatomy of a Fall"

Anatomy of a Fall (câștigător)



The Holdovers;

Maestro;

May December;

Past Lives;

Cel mai bun scenariu adaptat: American Fiction

American Fiction (câștigător)



Barbie;

Oppenheimer;

Poor Things;

The Zone of Interest.

„The Wonderful Story of Henry Sugar” (câştigător) a câștigat Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj, în timp ce „YZ” a fost desemnat cel mai bun documentar

Cel mai bun scurtmetraj live-action: „The Wonderful Story of Henry Sugar”

The After;

Invincible;

Night of Fortune;

Red, White and Blue;

The Wonderful Story of Henry Sugar - (câştigător)

Cel mai bun lungmetraj documentar: 20 Days in Mariupol;

Primul Oscar din istoria Ucrainei a revenit documentarului „20 Days in Mariupol”. "Îmi doresc să nu fi făcut niciodată acest film", a spus pe scenă, într-un discurs emoţionat, regizorul Mstyslav Chernov. "Îmi doresc să schimb premiul pentru 'Rusia nu a atacat niciodată Ucraina'. "Cinema-ul creează amintirile şi amintirile fac istoria".

"Aş renunţa la toată recunoaşterea pentru ca Rusia să nu ucidă zeci de mii de compatrioţi ai mei ucraineni. Îmi doresc ca ei să elibereze toţi ostaticii, toţi soldaţii care îşi protejează pământurile, toţi civilii care se află acum în închisorile lor. Dar nu pot schimba istoria, nu pot schimba trecutul", a mai spus el.

Bobi Wine: The People’s President;

The Eternal Memory;

Four Daughters;

To Kill a Tiger;

20 Days in Mariupol;- (câştigător)





Cel mai bun scurtmetraj documentar: : „The Last Repair Shop”

The ABCs of Book Banning;

The Barber of Little Rock;

Island in Between;

The Last Repair Shop;- (câştigător)

Nǎi Nai & Wài Pó.

„XYZ” a mers acasă cu Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj din animație

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "The Boy and the Heron"

"The Boy and the Heron" de Hayao Miyazaki a fost recompensat cu Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj de animaţie".

The Boy and the Heron; (câştigător)

Elemental;

Nimona;

Robot Dreams;

Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: „War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Letter to a Pig;

Ninety-Five Senses;

Our Uniform;

Pachyderme;

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko- (câştigător)

Premiul Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale a fost câștigat de „Godzilla Minus One”

Cele mai bune efecte vizuale:

The Creator;

Godzilla Minus One- (câştigător)

Guardians of the Galaxy: Vol. 3;

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One;

Napoleon.

Cea mai bună coloană sonoră: Ludwig Göransson - „Oppenheimer”

Laura Karpman - American Fiction

John Williams - Indiana Jones and the Dial of Destiny

Robbie Robertson - Killers of the Flower Moon

Ludwig Göransson - Oppenheimer- (câştigător)

Jerskin Fendrix - Poor Things.

Cel mai bun montaj: Oppenheimer

Anatomy of a Fall;

The Holdovers;

Killers of the Flower Moon;

Oppenheimer- (câştigător)

Poor Things.

Cel mai bun sunet: The Zone of Interest”

The Creator;

Maestro;

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One;

Oppenheimer;

The Zone of Interest- (câştigător)

Cea mai bună melodie originală pentru un film lansat în 2023 a fost desemnată „What Was I Made For?” Barbie ”

Cel mai bun cântec original:

The Fire Inside - Flamin’ Hot;

I’m Just Ken - Barbie;

It Never Went Away - American Symphony;

Wahzhazhe - A Song For My People - Killers of the Flower Moon;

What Was I Made For? (Barbie)- (câştigător)

Filmul „Poor Things” a avut cele mai bune costume

Cele mai bune costume:

Barbie - Jacqueline Durran;

Killers of the Flower Moon - Jacqueline West;

Napoleon - Janty Yates și Dave Crossman, Oppenheimer - Ellen Mirojnick;

Poor Things - Holly Waddington- (câştigător)

Cel mai bun machiaj și coafură:Poor Things

Golda;

Maestro

Oppenheimer;

Poor Things- (câştigător)