„Oppenheimer”, filmul regizorului Christopher Nolan despre părintele bombei atomice, a fost marele câștigător al galei Premiilor Oscar de duminică, însă un nume mai puțin cunoscut, cel al Donney Langley, președintele studioului Universal Pictures, a avut un rol important în succesul său, relatează Reuters.

Donna Langley (stanga), presedintele studioului de film Universal, alaturi de producatoarea Emma Thomas, Cilian Murphy, Christopher Nolan si Emily Blunt Foto: Gregg DeGuire / AFP / Profimedia

Oppenheimer a plecat acasă cu nu mai puțin de 7 Premii Oscar duminică, inclusiv cel pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun actor într-un rol principal, o confirmare fără echivoc a statului său de mare favorit la gala de anul acesta.

Însă în momentul confirmării proiectului de către studioul de film Universal puțini se așteptau ca un lungmetraj istoric de 3 ore despre părintele bombei atomice să fie și un succes financiar major, cum s-a dovedit Oppenheimer după lansarea sa în cinematografe în iulie anul trecut.

Cu încasări de peste 957 de milioane de dolari în cinematografe, Oppenheimer a fost devansat la box office-ul mondial în 2023 doar de două filme: blockbuster-ul Barbie și lungmetrajul The Super Mario Bros. Movie.

Însă printre cei care au avut încredere în film s-a numărat Donna Langley, președintele Universal, care a urmărit cu agresivitate proiectul, în parte datorită dorinței sale de a lucra cu regizorul Christopher Nolan. Deși este unul dintre cei mai aclamați regizori de la Hollywood din ultimele două decenii, Nolan a câștigat primul său Premiu Oscar mulțumită Oppenheimer.

Pelicula despre părintele bombei atomice a ajuns să fie produs de studioul Universal după ce Nolan a rupt colaborarea sa de două decenii cu un alt gigant al Hollywood-ului, Warner Bros. Studios, din cauza neînțelegerilor privind politicile acestuia privind difuzarea în streaming a filmelor produse pentru a fi lansate în cinematografe.

Langley l-a „momit” pe Christopher Nolan cu o ofertă de nerefuzat

Nolan, la fel ca alți mari regizori de la Hollywood, nu este un fan al platformelor de streaming, considerând că lungmetrajele sale pot fi apreciate la adevărata lor valoare doar pe marele ecran. În decembrie 2020 Warner Bros. Discovery a luat decizia fără precedent de a lansa pe HBO Max, platforma sa de streaming, toate filmele plănuite pentru 2021, o măsură decisă din cauza pandemiei de COVID-19 și a închiderii repetate a sălilor de cinema.

Pentru a-l atrage la Universal, Langley i-a promis lui Nolan resurse complete din partea studioului pentru Oppenheimer, plus garanția că filmul va fi difuzat în exclusivitate în cinematografe timp de cel puțin 100 de zile înainte de a fi preluat în streaming.

„Donna este o colaboratoare incredibilă, un șef de studio minunat cu care să lucrezi. Nu o pot lăuda suficient de mult în ceea ce privește abordarea ei incredibilă asupra materialului, notițelor minunate de pe parcurs și susținerii incredibile din partea întregii ei echipe, pe care nu o surclasează nimeni”, a declarat Nolan într-un interviu acordat Reuters înaintea galei Premiilor Oscar de duminică.

Succesul peste toate așteptările înregistrat de Oppenheimer la box office anul trecut a ajutat Universal Pictures să detroneze Disney din poziția de studio cu cele mai mari încasări totale în cinematografe pe parcursul unui an. Disney deținuse acest titlu în fiecare an din 2016 până în 2023.

Langley, în vârstă de 56 de ani, consideră actorii și regizorii ca fiind proprietatea intelectuală cea mai de preț a Universal, susținând, printre altele, debutul regizoral al comediantului Jordan Peele cu filmul Get Out și ascensiunea lui Judd Apatow ca producător grație unor comedii precum Trainwreck și Bridesmaids.

Succesul „Oppenheimer” vine după alte lovituri date de studioul Universal

Sub conducerea lui Langley, Universal a devenit un magnet pentru tinerele talente, printre care și Daniel Kwan și Daniel Scheinert, regizorii filmului Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar de anul trecut.

Cei doi au semnat un contract de exclusivitate pe 5 ani cu Universal după ce au produs Everything Everywhere All At Once pentru A24, un studio independent de la Hollywood cunoscut pentru filmele sale de succes la box office, în pofida bugetelor modeste.

Langley a luat de asemenea decizia de a extinde sau revigora francize profitabile precum Fast & Furious și Jurassic Park, dar și de a încheia o înțelegere cu compania de producție Blumhouse, cunoscută pentru filmele sale de groază cu buget mic, pentru a reveni la tradiția Universal de a lansa filme horror.

Colaborarea între Universal și Blumhouse a produs succese importante la box office precum noul film Halloween și Five Nights at Freddy's.

„Donna a fost cea care m-a adus la bord. Dar a fost mai mult de atât. Donna a fost cea care mi-a făcut loc la Universal să fac filme cu buget redus”, a declarat Jason Blum, CEO-ul Blumhouse, pentru Reuters.

Impacul lui Langley asupra industriei cinematografice a fost recunoscut încă din 2020 de Marea Britanie, țara sa natală, ea primind Ordinul Imperiului Britanic în urmă cu 4 ani pentru influența sa asupra culturii populare.

