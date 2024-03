NERD ALERT Duminică, 10 Martie 2024, 09:50

Gest emoționant al regizorul „Dune 2” ● Ewan McGregor joacă într-un nou serial de trecut în calendar ● Netflix a reînnoit serialul „Avatar: The Last Airbender” pentru încă două sezoane ● Noul serial de văzut în streaming nu e cel la care se aștepta lumea ● Polonezii vor să ne încânte iar cu jocuri video de top ● „Ghost of Tsushima” apare și în varianta pentru PC ● Apple pune tunurile pe Spotify

Nerd Alert Foto: Hotnews

Gest emoționant al regizorul „Dune 2”

Filmul momentului e fără doar și poate Dune 2, sau Dune: Part Two, după cum e numit oficial, acesta bucurându-se de încasări în cinematografe pe măsura recenziilor stelare și confirmându-și practic statutul de cel mai așteptat lungmetraj al începutului de an. Însă înainte de lansarea filmului în sălile de cinema pe 1 martie, regizorul Denis Villeneuve a făcut un gest emoționant pentru unul dintre fani.

Josée Gagnon, președintele organizației caritabile canadiene L’Avant, a relatat într-un interviu acordat celor de la The Washington Post la câteva zile după premiera filmului că unul dintre asistenții lui Villeneuve a zburat cu laptopul regizorului până în Canada pentru a-i acorda unui bărbat aflat pe moarte șansa de a vedea filmul în luna ianuarie ianuarie, când i s-a spus că mai puțin de trăit.

Gagnon a descris eforturile L’Avant de a-l contacta pe Villeneuve și de a pune la punct detaliile drept o „cursă contra cronometru”, dar că regizorul canadian și soția sa au fost extrem de mișcați de povestea bărbatului care voia să vadă noul Dune înainte să moară. „Mi s-a spus 'că el (n.r. bărbatul muribund) este exact motivul pentru care sunt făcute filmele'”, a povestit Gagnon cu privire la răspunsul primit.

Pacientul în vârstă de 50 de ani a reușit să vadă filmul pe 16 ianuarie în timpul unei vizionări private în salonul de spital, cu mai bine de două luni înainte de premiera în cinematografe. Deși acesta nu a rezistat până la finalul filmului de aproape 3 ore din cauza stadiului avansat al bolii, Gagnon spune că timpul de vizionare a valorat pentru el „cât tot aurul din lume”. Bărbatul a murit câteva zile mai târziu.

Un regizor mare, cu un suflet aparent pe măsură (FOTO: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Ewan McGregor joacă într-un nou serial de trecut în calendar

Trecând de la filme la seriale, cei de la SkyShowtime au anunțat săptămâna aceasta când apare A Gentleman in Moscow, în care Ewan McGregor va juca rolul lui Alexander Rostov, un conte rus care în urma Revoluției Bolșevice constată că trecutul său aristocratic îl plasează de partea „greșită” a istoriei, după cum notează descrierea oficială pentru miniseria care va avea 8 episoade.

„Cruțat de la execuție, el este obligat de un tribunal sovietic să locuiască în mansarda opulentului Hotel Metropol și amenințat cu moartea dacă va mai ieși vreodată afară. Pe măsură ce anii trec și unele dintre cele mai zbuciumate episoade din istoria Rusiei au loc în fața hotelului, situația precară a lui Rostov îi oferă acces spre o lume mult mai mare, cea a descoperirilor emoționale”, mai notează aceasta.

Cititorilor de cursă lungă ai rubricii Nerd Alert ar putea să le sune cunoscut, fiindcă am scris despre acest serial încă din septembrie 2022, când el a fost anunțat oficial, dar de atunci n-am mai aflat nimic nou despre el. Acum însă avem și o dată de lansare - 18 aprilie - când vor fi lansate simultan primele 3 episoade (urmând ca restul să apară la distanță de o săptămână între ele) și un trailer:

Netflix a reînnoit serialul „Avatar: The Last Airbender” pentru încă două sezoane

Asta ar putea suna ca o știre din seria „apa e udă” ținând cont că directorii Netflix și-au frecat probabil palmele de încântare după ce au reușit să pună mâna pe drepturile francizei The Last Airbender, având în vedere succesul uriaș de care s-a bucurat serialul animat omonim, creat și difuzat de Nickelodeon între 2005 și 2008. Dar adaptarea live-action a Netflix nu a fost chiar la fel de stelară.

O comparație e edificatoare: seria live-action a Netflix are o notă medie de 7,3 / 10 pe IMDb, în timp ce pe Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de 75% din partea fanilor, chiar dacă criticii de film au fost mai puțin impresionați (59% recenzii pozitive). Serialul animat original al Nickelodeon are 9,3 / 10 pe IMDb iar pe Rotten Tomatoes rate ale aprobării de 100% și 99% de la critici, respectiv fani.

La capitolul ore de vizualizare, un indicator de care șefilor Netflix le pasă mult mai mult, lucrurile sunt tot din categoria „călduț”. Netflix n-a publicat deocamdată datele pe ultima săptămână, dar în primele două care au urmat premierei serialului pe 22 februarie el a strâns către 300 de milioane de ore. Numărul va crește în săptămânile care vor urma, dar e puțin probabil ca creșterea să fie una dramatică.

Rezumând, noul Avatar: The Last Airbender e un succes pentru Netflix, dar nicidecum unul care să îl plaseze în topul celor mai populare seriale din istoria sa, chit că ar fi unul dintre cele mai scumpe pe care le-a făcut vreodată. Netflix și-a confirmat însă miercuri angajamentul față de franciză, anunțând că serialul va avea încă 2 sezoane, dar că „numărul de episoade și alte detalii vor fi anunțate ulterior”.

Noul serial de văzut în streaming nu e cel la care se aștepta lumea

Nu, nu e The Regime, serialul de satiră politică ce a avut premiera pe HBO, respectiv HBO Max, la începutul acestei săptămâni, după cum se aștepta mai toată lumea, inclusiv subsemnatul. Dimpotrivă, la cum arată lucrurile pe agregatoarele de recenzii, miniseria cu Kate Winslett în rolul unei dictatoare din Europa Centrală pare că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor (ce-i drept foarte ridicate).

Sigur, notele din partea spectatorilor ar putea fi puțin premature, dat fiind faptul că deocamdată a apărut doar primul episod. Dar criticii de film, care au văzut deja întreaga serie de 6 episoade cu avanpremieră pentru presă, nu par să creadă că devine mai bună pe parcurs. N-aș zice totuși nicidecum că The Regime nu merită măcar o șansă, că în fond cine se ia mereu după critici în afară de ei înșiși?

În schimb, serialul săptămânii pare să fie iar unul de la Netflix: The Gentlemen, sau Gangsteri cu stil, după cum l-a tradus platforma de streaming în versiunea în limba română a site-ului. Cu note solide din partea spectatorilor pe toate cele 3 site-uri de recenzii care contează (IMDb, Rotten Tomatoes și Metacritic), serialul lansat joi este practic un spin-off bazat pe filmul omonim din 2019.

Regizată tot de cineastul britanic Guy Ritchie, seria cu 8 episoade ar fi reușit deja să depășească Avatar: The Last Airbender pe 65 dintre piețele pe care se află Netflix, printre care aproape toate cele din Europa, inclusiv România, potrivit datelor Flix Patrol, care monitorizează în timp real popularitatea filmelor și serialelor lansate în streaming.

De altfel, abonații Netflix de la noi care s-au logat în conturi zilele acestea au putut vedea Gangsteri cu stil pe primul loc în clasamentul intern al platformei de streaming cu cele mai populare seriale ale sale. Nu e tocmai surprinzător ținând cont de popularitatea de care se bucură la noi producțiile despre mafioți, iar noul serial Netflix nu cred că are rost să îl descriu fiindcă trailerul cred că e edificator:

Polonezii vor să ne încânte iar cu jocuri video de top

De data aceasta nu e vreun titlu nou anunțat de cei de la CD Projekt Red, ci de două vești venite de la Mighty Koy Studio, un dezvoltator de jocuri video din Polonia fondat în 2022. Primul joc se va numi The Night Wanderer și va fi un sci-fi/fantasy de tip soulslike bazat pe serie de romaneStăpânul grădinii de gheață a autorului polonez Jarosław Grzędowicz, după cum relatează IGN.

„Jucătorii vor intra în rolul lui Vuko Drakkainen - un mercenar trimis pe misterioasa planetă Midgaard să găsească o expediție științifică pierdută. Povestea combină științifico-fantasticul cu fantasy tradițional. Jocul va veni cu un protagonist atrăgător, o poveste palpitantă și o lume vie, extraordinară, modelată de forțe misterioase”, afirmă descrierea oficială oferită de studioul polonez de jocuri.

Al doilea titlu pe care acesta l-a anunțat săptămâna zilele trecute este Thorgal, un joc de acțiune-aventură cu elemente RPG bazat pe seria de benzi desenate cu același nume a autorului belgian Jean Van Hamme și a artistului grafic polonez Grzegorz Rosiński. Unii polonezi revendică seria apărută în 1977 ca fiind a lor în virtutea faptului că e desenată de Rosiński, dar fură gaz fără doar și poate.

În ceea ce privește jocul, gamerii „vor intra în rolul personajului principal și trece prin numeroase aventuri cunoscute din benzile desenate, întâlnind bandiți periculoși, monștri formidabili și zei invincibili - dar și aliați puternici”, potrivit descrierii oficiale. Deși studioul polonez nu a anunțat deocamdată când intenționează să lanseze jocurile (probabil va mai dura), cel puțin a venit cu un trailer pentru ambele:

„Ghost of Tsushima” apare și în varianta pentru PC

Vestea majoră a săptămânii la capitolul jocuri video a venit însă de la PlayStation, care a dezvăluit că Ghost of Tsushima, titlul de acțiune-aventură cu samurai lansat în 2020 de studiourile Sucker Punch Productions și Sony Interactive a fost portat pentru PC și va fi lansat pentru sistemele desktop pe 16 mai. El poate fi deja comandat de pe Steam pentru 59,99 de euro.

The Verge notează că vestea n-ar trebui să fie tocmai o surpriză majoră din moment ce Sony a făcut din portarea pentru PC a jocurilor create pentru PlayStation o componentă majoră a modelului său de afaceri. Însă, din câte pot să îmi dau seama, anunțul de miercuri a venit de nicăieri din moment ce nici Sony, nici PlayStation nu au dezvăluit anterior că se lucrează la o portare a Ghost of Tsushima.

Versiunea pentru PC va fi compatibilă cu tehnologiile NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 și Intel XeSS, deși încă nu au fost dezvăluite toate specificațiile de sistem. Aș aminti că Ghost of Tsushima a fost unul dintre cele mai apreciat jocuri lansate în 2020, fiind nominalizat la 8 premii la ediția din anul respectiv a Game Awards, deși în cele din urmă l-a câștigat doar pe cel pentru cea mai bună regie artistică.

Apple pune tunurile pe Spotify

Pe zona tech știrea săptămânii a fost că UE a anunțat luni că a decis să amendeze Apple cu 1,8 miliarde de dolari din cauza „regulilor abuzive” pe care compania americană le impune furnizorilor de servicii de streaming de muzică. Amenda, una uriașă inclusiv după standardele Comisiei Europene, vine în urma unei plângeri depuse în 2019 de Spotify în legătură cu practicile Apple privind App Store.

Mai exact, Spotify a reclamat faptul că regulile App Store interzic dezvoltatorilor de aplicații să îndrume utilizatorii către site-urile lor pentru a putea evita plata comisionului perceput de Apple. Evident, gigantul tech nu a fost deloc încântat și a pus tunurile pe Spotify într-un comunicat de presă în care aduce o serie lungă de acuzații companiei de audio streaming, după cum arată Mashable.

Amintind că aplicația Spotify a fost descărcată, redescărcată sau actualizată de peste 119 miliarde de ori pe dispozitive Apple, comunicatul subliniază că gigantul tech a colaborat cu Spotify pentru a se asigura că aplicația sa funcționează cu Siri, CarPlay, Apple Watch, AirPlay, Widgets „și altele”, deși compania în cauză „nu plătește nimic către Apple”.

Apple acuză de asemenea că instrumentele pe care le pune la dispoziția dezvoltatorilor sunt folosite frecvent de către cei de la Spotify dar că ei „vor să rescrie regulile App Store într-un mod care să îi avantajeze și mai mult”. O altă acuzație e că Spotify dorește să primească plăți direct prin aplicația iOS fără a participa la „programul de împărtășire a veniturilor” obligatoriu pentru toți dezvoltatorii.

Apple sugerează de asemenea că Spotify are propriile probleme legate de monopol, notând că aceasta are o cotă de 56% pe piața de streaming muzical din Europa, „peste dublu comparativ cu cei mai apropiați concurenți ai lor”. „În pofida acestui succes și a rolului App Store în a-l face posibil, Spotify nu plătește Apple nimic”, acuză gigantul tech american, anunțând că va face apel la decizia UE.

Însă mai interesant de văzut va fi dacă Apple va lua măsuri împotriva Spotify, cum a încercat să facă iar săptămâna aceasta cu Epic Games, dezvoltatorul popularului joc video Fortnite, cu care se judecă tot din cauza politicilor App Store privind plățile și interdicția de a le putea face direct către dezvoltatori.

Deși încearcă să pară blajin, Tim Cook e la fel de dur când vine vorba de impunerea practicilor Apple precum a fost Steve Jobs (FOTO: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Profimedia Images)

Hai să vedem și două știri pe scurt, că iar am avut multe în ultimele 7 zile și astea nu cred că ar merita mai mult oricum:

după ce a anunțat mi se pare destul de recent că sezonul doi al House of the Dragon va avea premiera vara aceasta, HBO a venit acum cu un calendar de lansare ceva mai țintit, afirmând că serialul va fi reluat în luna iunie. Vorbim mai multe când o să avem o dată exactă, că mi se pare tot mai agasant stilul acesta al companiilor de la Hollywood de a da informații cu țârâita;





cei de la Amazon Prime au anunțat în schimb o nouă dată de lansare pentru serialul lor Fallout inspirat pe franciza de jocuri video cu același nume. Dar modificarea e una nesemnificativă, serialul Fallout urmând să aibă premiera pe 11 aprilie, nu pe 12 a lunii viitoare, cum a fost anunțat inițial. Mai interesant e însă că Amazon Prime a venit cu un trailer nou pentru serie, probabil ultimul:

