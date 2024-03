FILM Luni, 04 Martie 2024, 10:13

„Dune 2”, filmul cu buget mare al regizorului canadian Denis Villeneuve a avut încasări de 81,5 milioane de dolari în primul său weekend la box office, un debut fulminant care oferă o gură de oxigen cinematografelor nord-americane aflate în dificultate după o serie de eșecuri spectaculoase, scrie revista Variety, citată de News.ro.

Secventa din „Dune: Part Two” Foto: Warner Bros.-Legendary Entertainment / Cristophel Collection / Profimedia Images

Numit oficial Dune: Part Two, lungmetrajul lui Villeneuve a realizat astfel cel mai bun debut de weekend din acest an în cinematografele nord-americane şi cel mai consistent de la filmul-concertThe Eras Tour (96 de milioane de dolari) al lui Taylor Swift, din octombrie 2023.

„Este o deschidere remarcabilă pentru un sequel de science-fiction", a declarat pentru Variety David A. Gross de la firma de consultanţă cinematografică Franchise Entertainment Research, adăugând că „publicul se conectează cu aceste (personaje) umane şi vulnerabile".

Susţinut de recenzii stelare (pe Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de 93% din partea criticilor de film și de 95% din partea spectatorilor), Dune 2 pare să-şi fi extins baza de fani dincolo de pasionaţii de SF.

La începutul weekendului, Warner Bros, studioul care a realizat adaptarea romanului de referinţă al lui Frank Herbert din 1965, a estimat un start de 65 de milioane de dolari pe piața internă din America de Nord, deşi majoritatea pronosticurilor de box office indicau faptul că încasările vor depăşi 80 de milioane de dolari.

La box office-ul internaţional, Dune: Part Two a obținut încasări de 97 de milioane de dolari pentru vânzări totale de bilete în valoare de 178 de milioane de dolari în weekendul de debut. „A pătruns cu adevărat în cultură”, spune producătorul Dune, Mary Parent.

Continuarea primului film Dune din 2021 al lui Villeneuve a fost programată iniţial pentru a ajunge pe marile ecrane în toamna anului trecut, dar a fost amânată pentru primăvară din cauza grevei actorilor de la Hollywood, care i-a împiedicat pe actorii Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh şi restul distribuţiei să promoveze filmul.

„Dune: Part Two” al lui Denis Villeneuve nu are niciun rival la box office

Pe un îndepărtat loc doi, filmul biografic muzical al Paramount, Bob Marley: One Love a vândut bilete în valoare de 7,4 milioane de dolari în 3.390 de cinematografe din America de Nord.

Filmul cu Kingsley Ben-Adir în rolul legendei muzicii a devenit un succes surpriză de box office, cu încasări de 82,7 milioane de dolari pe piața nord-americană internă şi 146 de milioane de dolari la nivel global.

Drama inspiraţională "Ordinary Angels", de Hilary Swank, a rămas pe locul al treilea, cu 3,8 milioane de dolari din 3.020 de locaţii. După două săptămâni pe marile ecrane, filmul realizat de Lionsgate şi Kingdom Story Company a strâns doar 12 milioane de dolari. Cu toate acestea, se pare că "Ordinary Angels" are un buget modest, ceea ce ar putea ajuta la compensarea acestor încasări slabe.

Pe locul patru, Madame Weba continuat să se zbată, cu încasări de doar 3,2 milioane de dolari din 3.116 săli de cinema.

Filmul Sony din franciza Spider-Man, cu Dakota Johnson în rolul unui paramedic cu abilităţi paranormale, a avut un buget de producție de 80 de milioane de dolari şi a generat până acum doar 40 de milioane de dolari pe plan intern şi 50 de milioane de dolari pe plan internaţional pentru un total de aproximativ 90 de milioane de dolari.

În condițiile în care analiștii din industrie afirmă că un film cu buget mare are nevoie de încasări de cel puțin de două ori și jumătate mai mari decât bugetul de producție pentru a-și recupera și costurile cu promovarea și distribuirea la nivel mondial, vorbim de un nou eșec clar al genului filmelor cu supereroi.

Cele 2 episoade noi ale serialul biblic The Chosen, ajuns la al patrulea sezon, au completat topul primelor cinci locuri la box office-ul nord-american, cu încasări de 3,1 milioane de dolari din 2.215 de săli. În mod neobișnuit pentru un serial, această serie creștină este difuzată în cinematografele din America de Nord, nu la televiziuni.

