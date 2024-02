FILM Luni, 19 Februarie 2024, 10:44

6

„Madame Web”, ultimul film cu supereroi al Marvel și un lungmetraj din franciza mai largă a „Spider-Man”, nu a reușit să impresioneze la box office, marcând un nou eșec de răsunet pentru acest gen care atrage tot mai puțini spectatori în cinematografe, arată agenția AFP, citată de Agerpres.

Actrita Dakota Johnson in „Madame Web” Foto: Sony Pictures Entertainment / AFP / Profimedia Images

Noul lider al box office-ului este filmul biografic Bob Marley: One Love, dedicat legendarului cântăreţ de muzică reggae Bob Marley. Lungmetrajul a debutat în fruntea box-office-ului nord-american cu vânzări de bilete de 27,7 milioane de dolari, potrivit estimărilor companiei de specialitate Exhibitor Relations.

„Este un debut excelent pentru un musical biografic, afirmă analistul David Gross, adăugând că acest film se bucură de succes în rândul spectatorilor în ciuda cronicilor negative.

Artistul jamaican Bob Marley, care s-a bucurat de un succes fulgerător în industria muzicală şi a decedat în 1981, la doar 36 de ani, este interpretat de actorul britanic Kingsley Ben-Adir, cunoscut pentru rolul Malcolm X din lungmetrajul One Night in Miami.

Filmul „Madame Web” nu a reușit să prindă în pânze spectatorii

Abia lansat pe marile ecrane nord-americane, Madame Web a debutat doar pe poziția a doua la box office, cu încasări de 15,1 milioane de dolari. În condițiile în care producția a costat 80 de milioane de dolari, la care s-au adăugat costurile globale cu promovarea și distribuția, studioul Sony pregătindu-se să încaseze o lovitură financiară.

Analiștii din industrie estimează că, în general, pentru ca un film cu pretenții de „blockubster” să fie un succes financiar, încasările sale din vânzările de bilete trebuie să fie de 2,5 ori mai mari decât bugetul de producție.

Dat fiind debutul slab din cinematografe, e foarte puțin probabil ca lungmetrajul cu actrița americană Dakota Johnson în rolul titular să se apropie măcar de această sumă în săptămânile care vor urma. Madame Web a avut parte de o recepție catastrofală din partea criticilor de film, având o rată a aprobării din partea acestora de doar 13% pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes.

Spectatorii au fost ceva mai indulgenți, filmul având o rată a aprobării de 55% din partea lor pe RT. Însă pe IMDb, cel mai cunoscut site din lume specializat în filme și seriale, Madame Web are o notă medie dezastruoasă: 3,8 / 10.

„Oboseala” față de filmele cu supereroi, după cum a descris recent situația un director din industrie, a fost resimțită din plin anul trecut, când aproape toate lungmetrajele din acest gen care odată garanta încasări mari au avut vânzări de bilete sub așteptări, cu mult sub așteptări, și în unele cazuri de-a dreptul catastrofale.

De exemplu, filmul The Marvels al studioului deținut de Disney a înregistrat cel mai slab debut pe care l-a avut vreodată un lungmetraj Marvel la lansarea în cinematografe. Studioul rival DC, deținut de conglomeratul Warner Bros. Discovery, nu a avut nici el un 2023 mai bun, înregistrând eșec după eșec.

Însă în cazul Madame Web dezamăgirea este cu atât mai mare întrucât anterioarele două filme din universul Spider-Man s-au arătat rezistente la „oboseala” față de producțiile cu supereroi. Lansat în decembrie 2021, Spider-Man: No Way Home s-a bucurat de un succes uriaș în cinematografe, devenind primul lungmetraj care a obținut încasări de peste un miliard de dolari după izbucnirea pandemiei de COVID-19.

Iar filmul de animație Spider-Man: Across the Spider-Verse de anul trecut a fost unul dintre cele două filme cu supereroi, alături de ultimul Guardians of the Galaxy, care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor în 2023. Cu vânzări de bilete de aproape 700 de milioane de dolari, lungmetrajul de animație Spider-Man a fost unul dintre filmele cu cele mai mari încasări anul trecut.

Deși personajele Madame Web și Spider-Man fac parte din universul Marvel, filmele bazate pe aceste personaje sunt distribuite de studioul de film al Sony, care a cumpărat drepturile de adaptare a benzilor desenate cu ani în urmă.

Nici filmul de spionaj cu Henry Cavill nu s-a bucurat de succes la box office

Comedia de spionaj Argylle, coprodusă de Apple şi distribuită de studioul Universal, care povesteşte aventurile unei autoare de thrillere de spionaj încununate de succes, se află pe poziţia a treia şi a avut încasări de 4,7 milioane de dolari după ce s-a aflat două săptămâni în fruntea box-office-ului nord-american.

Cu un buget de producție estimat la 200 de milioane de dolari, acest film cu actorul britanic Henry Cavill în rolul principal a obținut până acum încasări totale la nivel mondial de doar 77,317 milioane.

Filmul de animaţie Migration, lansat anul trecut înaintea Crăciunului, ocupă poziţia a patra, cu încasări de 3,7 milioane de dolari, devansând cele trei episoade din sezonul al patrulea al serialului de succes despre viaţa lui Iisus, The Chosen: S4 Episodes 4-6, care au obţinut 3,44 milioane de dolari.

În mod neobișnuit pentru un serial, această serie biblică este difuzată în cinematografele din America de Nord, nu la televiziuni.

Ca întotdeauna, poți afla mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: