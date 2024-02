FILM Luni, 05 Februarie 2024, 10:59

Comedia de spionaj „Argylle”, în care actorul britanic Henry Cavill interpretează un spion la ani de zile după ce a fost refuzat pentru rolul lui James Bond, a debutat în fruntea box-office-ului nord-american, relatează AFP și Agerpres.

Henry Cavill in „Argylle” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Această parodie cu o durată de două ore şi 19 minute, coprodusă de Apple şi distribuită de Universal, prezintă păţaniile unei scriitoare de romane de spionaj de succes. După primul său weekend în sălile de cinema, filmul a avut încasări de 18 milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit firmei de specialitate Exhibitor Relations.

Pe lângă Cavill, care a interpretat rolul principal care dă și numele filmului, distribuția Argylle include nume ca Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Catherine O'Hara, Bryce Dallas Howard, Ariana DeBose, Sam Rockwell, John Cena sau

Sofia Boutella, protagonista lungmetrajului Rebel Moon lansat în decembrie pe Netflix.

Pentru Cavill filmul va reprezenta și intrarea sa în rolul unui spion după ani de zile de zvonuri potrivit cărora va fi ales drept următorul James Bond, după retragerea lui Daniel Craig.

Cavill a dezvăluit într-un interviu acordat în octombrie 2022 gazdelor podcastului Happy Sad Confused cât de strânsă a fost competiția de a prelua rolul lui James Bond înainte ca Daniel Craig să fie ales pentru filmul Casino Royal din 2006, prima apariție a acestuia în rolul faimosului spion britanic.

„Mi-au spus că am fost aproape, da. Mi-au spus că în cele din urmă - și asta mi-a fost spus, cineva va zice 'nu este adevărat!' - că a fost între mine și Daniel. Eu eram opțiunea mai tânără”, a povestit Cavill.

Filmul „Argylle” și un serial biblic, singurele noutăți majore la capitolul noutăți în cinematografe

Pe cel de-al doilea loc în box-office se află serialul biblic adus în cinematografe The Chosen, distribuit de Fathom Events, care povesteşte viaţa lui Isus din Nazaret şi care a obţinut încasări de 5 milioane de dolari. În mod atipic pentru un serial, The Chosen este difuzat în cinematografe.

The Chosen nu a fost însă preluat deocamdată de vreunul din lanțurile de cinematografe din România pentru a fi difuzat și la noi.

Filmul de acţiune The Beekeeper (MGM), liderul de săptămâna trecută al box office-ului nord-american, a căzut pe locul al treilea, cu încasări de 5,2 milioane de dolari în sălile de cinema din Statele Unite și Canada, de vineri până duminică.

Pe locul al patrulea se află ciocolatierul excentric din Wonka (Warner Bros.), interpretat de Timothée Chalamet, peliculă care a obţinut 4,7 milioane de dolari în acest weekend şi care s-a aflat în primele poziţii ale box-office-ului de la lansarea sa în cinematografele din America de Nord, pe 15 decembrie anul trecut.

Filmul de animaţie Migration (Universal) se află pe locul al cincilea în box-office după ce a obţinut 4,1 milioane de dolari încasări în acest weekend şi încasări totale de 106 milioane de dolari în America de Nord.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele fime:

6. Mean Girls (4 milioane de dolari);

7. Anyone But You (3,5 milioane de dolari);

8. American Fiction (2,3 milioane de dolari);

9. Poor Things (2,1 milioane de dolari);

10. Aquaman and the Lost Kingdom (2 milioane de dolari).

