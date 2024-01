FILM Luni, 08 Ianuarie 2024, 14:00

„Aquaman and the Lost Kingdom”, al doilea film cu supereroi care îl are drept protagonist pe personajul interpretat de Jason Momoa, a fost devansat la box office de un lungmetraj care a avut doar o fracțiune din bugetul său, marcând un nou dezastru pentru peliculele acestui gen.

Jason Momoa in „Aquaman and the Lost Kingdom” Foto: Warner Bros.-DC Entertainment / AFP / Profimedia Images

Filmul Wonka, cu Timothée Chalamet în rolul ciocolatierului creat de autorul britanic Roald Dahl în cartea sa pentru copii Charlie și fabrica de ciocolată, s-a menţinut pe primul loc în box-office-ul nord-american pentru al patrulea weekend consecutiv de proiecţii în cinematografele din Statele Unite şi Canada, după lansarea sa la jumătatea lunii decembrie.

Lungmetrajul fantasy regizat de Paul King a obţinut încasări de 14,4 milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit estimărilor publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations, citate de AFP și Agerpres.

Wonka a ajuns astfel la aproape 165 de milioane de dolari în box-office-ul intern după lansarea sa din luna decembrie şi la peste 300 de milioane de dolari în box-office-ul internaţional, realizând „un rezultat triumfal”, potrivit revistei Variety, și repetând succesul anterioarelor două filme cu Gene Wilders și Johnny Depp în rolul ciocolatierului excentric.

Pe locul al doilea a debutat filmul horror Night Swimm, produs de studiourile Universal şi Blumhouse, despre o familie care se confruntă cu o piscină bântuită în grădina sa. Această producţie cu buget modest a obţinut încasări de 12 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii.

Filmul a avut parte de recenzii dezastruoase din partea criticilor, cu o rată a aprobării de 26% pe agregatorul Rotten Tomatoes și un rating de 42 / 100 pe Metacritic. În pofida încasărilor din cinematografe, spectatorii care l-au văzut nu au părut nici ei impresionați, Night Swimm având din partea acestora o aprobare de 44% pe Rotten Tomatoes și o notă de 6,4 / 10 pe Metacritic.

Pe IMDb filmul are o notă generală de 5 / 10.

Noul film „Aquaman” își continuă seria dezamăgitoare la box office

Aquaman and the Lost Kingdom a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al treilea în box-office-ul nord-american. Filmul produs de DC Studios și distribuit de Warner Bros. a obţinut încasări de 10,6 milioane de dolari în cel de-al treilea weekend de proiecţii pe marile ecrane.

Lansat pe 22 decembrie, în weekendul de dinaintea Crăciunului, lungmetrajul a obținut încasări totale de 334.821.279 milioane de dolari la nivel mondial. Deși filmele lansate în perioada Crăciunului nu se bucură de regulă de încasări spectaculoase în primele săptămâni, vânzările de bilete se redresează în mod obișnuit după ce oamenii încep să revină în cinematografe după Anul Nou.

Faptul că Aquaman and the Lost Kingdom a căzut acum până pe poziția a treia la box office, dar mai ales nivelul actual al încasărilor, sunt noi semne de rău augur pentru studioul DC deținut de conglomeratul de divertisment Warner Bros. Discovery după un an 2023 dezastruos pentru filmele sale cu supereroi.

Nici filmele cu supereroi ale rivalilor de la Marvel nu s-au bucurat de un an grozav, eșecul acestora contribuind la pierderea de către Disney, care deține franciza cinematografică Marvel, a distincției de a fi compania cu cele mai mari încasări la box office în decursul unui an.

Până la încheierea anului trecut Disney ocupase prima poziție în clasamentul global al încasărilor din cinematografe în mod continuu din 2015.

Nici Jason Momoa nu a putut redresa franciza în derivă a Warner Bros.

Dar dacă Marvel s-a putut consola măcar cu succesul ultimului Film Guardians of the Galaxy, pe poziția a patra în clasamentul lungmetrajelor cu cele mai mari încasări în 2023, pentru DC Studios anul a fost și mai slab, toate filmele sale cu supereroi obținând venituri cu mult sub așteptări și sub costurile de producție și distribuire.

În ceea ce privește Aquaman and the Lost Kingdom, acesta a avut un cost de producție estimat la 205 milioane de dolari. Chiar dacă filmul a obținut până acum încasări de aproape 335 de milioane de dolari, este puțin probabil ca el să poată deveni un succes financiar pentru DC și Warner Bros. Discovery.

Acest lucru se datorează faptului că pentru filmele de tip „blockbuster” costurile de publicitate și promovare la nivel mondial sunt de regulă la fel de mari precum cele legate de producție, uneori depășindu-le chiar semnificativ. Agenția Bloomberg estima pe 23 decembrie, cu o zi după lansarea filmului, că noul Aquaman ar trebui să obțină încasări de 750 de milioane de dolari pentru a evita un nou „dezastru” pentru DC.

Dezamăgirea este cu atât mai mare întrucât DC spera ca numele lui Momoa, unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood, precum și succesul uriaș al primului film Aquaman din 2018 (încasări de 1,15 miliarde de dolari), să ofere rețeta salvării unui an pe care altfel directorii studioului vor dori să îl uite cât mai rapid.

Weekendul care tocmai s-a încheiat a pus și mai multă sare pe rană, Night Swimm, filmul care tocmai a devansat The Lost Kingdom la box office, având un buget de producție de doar 15 milioane de dolari, o fracțiune din cel alocat de către DC lungmetrajului său.

