Luna e pe cale să devină un cimitir ● Adam Driver spune că nu va reveni în „Star Wars” ● Un nou joc video ar putea să îți provoace coșmaruri cu Mickey Mouse ● Serialul care l-a dat pe spate pe George R.R. Martin ● Unul dintre serialele „Game of Thrones” aflate în lucru la HBO trece la animație ● Cea mai cunoscută poveste a lui H.P. Lovecraft va fi adaptată pentru marele ecran ● Twitch interzice „sugerarea nudității”

Nerd Alert Foto: Hotnews

Luna e pe cale să devină un cimitir

Dacă totul decurge conform planurilor, NASA urmează să lanseze către Lună mâine (luni, 09:18, ora României) rezultatul uneia dintre cele mai ambițioase colaborări din istorie a industriei aerospațiale americane. Racheta folosită de misiune, numită Vulcan Centaur, a fost dezvoltată de United Launch Alliance, un proiect joint-venture între Lockheed Martin și Boeing la care a cotizat și guvernul SUA.

Vedeta misiunii este însă landerul Peregrine dezvoltat de Astrobotic Technology, o companie din Pittsburgh. Peregrine urmează să fie primul lander privat care aselenizează și primul lansat de SUA către Lună după misiunile Apollo. Landerul poate transporta o încărcătură de 90 de kilograme și NASA va transporta pe Lună cu ajutorul său instrumente științifice care să mai facă teste pentru programul Artemis.

Pentru cei care au uitat (de înțeles, după numeroasele amânări), Artemis e programul prin care NASA vrea să readucă astronauți pe Lună. Însă landerul conține și ADN și rămășițe umane incinerate a mai multor persoane, care urmează să rămână pe suprafața lunară pentru veșnicie. Ele sunt transportate cu finanțare din partea Elysium Space și Celestis, două companii din Statele Unite, potrivit Space.com.

Ambele sunt specializate în transportarea contracost de rămășițe umane în afara atmosferei terestre pentru ceea ce ele descriu a fi „înmormântări” în spațiu. Deși Elysium nu a oferit detalii, Celestis a precizat că are 69 de „participanți” individuali, printre care se numără Gene Roddenberry, creatorul serialului Star Trek, decedat în 1991, Arthur C. Clarke, care a murit în 2008, și un câine numit Indica-Noodle Fabiano.

Compania afirmă că participanții au plătit sume începând cu 12.995 de dolari. Până acum pe Lună se află rămășițe ale unei singure persoane, „părintele” astrogeologiei Eugene Shoemaker, transportate în 1999 tot de către Celestis, la bordul unei misiuni a NASA. Shoemaker a rămas timp de un sfert de secol singurul om cu rămășițe „înhumate” pe un alt corp celest decât Pământul.

Shoemaker ar urma să aibă companie din 23 februarie, data programată pentru aselenizarea Peregrine (FOTO: AFP / AFP / Profimedia Images)

Adam Driver spune că nu va reveni în „Star Wars”

Ei, și că tot menționam mai devreme de Star Trek, hai să trecem la Star Wars, că actorul american Adam Driver a ținut să infirme zilele trecute speculațiile potrivit cărora ar urma să se întoarcă în universul foarte, foarte îndepărtat creat de George Lucas și aflat acum sub bagheta Disney. „Ei [producătorii SW] fac chestii, dar nu cu mine. Eu nu sunt acolo”, a afirmat el.

Driver a făcut comentariul în timpul unui episod al podcastului Smartless în care a vorbit și despre emoțiile pe care le-a avut când a acceptat rolul lui Kylo Ren. „Am primit o ofertă dar n-a existat niciun scenariu de citit, un lucru pe care nu l-am făcut niciodată înainte. [Regizorul] J.J. Abrams mi-a explicat pas cu pas despre ce-i vorba, dar n-a existat un scenariu”, a explicat el, citat de Digital Spy.

Speculațiile despre o revenire a sa în Star Wars au apărut imediat după ce Lucasfilm a dezvăluit în aprilie anul trecut că lucrează la nu mai puțin de 3 filme noi pentru franciză și că unul dintre ele se va învârti în jurul lui Rey (Daisy Ridley), pe care Kylo Ren o salvează de la moarte după o luptă cu împăratul Palpatine în ultimul film al noii trilogii, dacă mai putem să îi spunem așa după atâția ani.

Deci nu e planificată nicio reuniune de senzație, deși niciodată nu e prea târziu (FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images)

Un nou joc video ar putea să îți provoace coșmaruri cu Mickey Mouse

Apropo de Disney și francizele pe care le deține, vestea săptămânii a fost fără doar și poate că, după 95 de ani și mai multe prelungiri adoptate prin lege de Congresul american, în cele din urmă au expirat drepturile de autor pentru „Steamboat Willie”, numele primei versiuni creionate de Walt Disney pentru Mickey Mouse, personajul care avea să devină simbolul companiei pe care a fondat-o.

La nici o zi după expirarea mărcii înregistrate pentru „proto-Mickey”, două studiouri independente de film au anunțat separat că lucrează la lungmetraje horror care îl vor avea drept protagonist pe personaj. Aproape concomitent a fost anunțat și un joc video pe aceeași tematică planificat să fie cândva anul acesta - Infestation: Origins 88, un titlu de tip survival horror co-op pentru 1-4 jucători.

În graba momentului, presa de gaming a preluat aproape pe nemestecate vestea însă cei de la VICE atrag atenția că jocul ridică mai multe semne de întrebare privind credibilitatea lui, de la echipa anonimă de dezvoltatori din spatele său, la faptul că vine de la un studio nou-creat care nu mai are în portofoliu niciun titlu, la site-ul companiei, care pare că a fost creat ieri.

Din ce putem vedea în trailerul lansat odată cu anunțul, el pare încropit cu ajutorul unor „blocuri” 3D ce pot fi cumpărate online de programatori iar vocile sunt generate cu A.I. Cu alte cuvinte, e mai degrabă o încropeală de mântuială. Deși are deja o pagină de Steam și dezvoltatorii promit că produsul final va fi mult mai rafinat, merită amintit că țepele nu sunt străine de industria jocurilor video.

Serialul care l-a dat pe spate pe George R.R. Martin

„Există atât de multe la televizor în zilele de azi, în era streaming-ului, încât e greu să ții pasul. Zilele când aveam doar 3 rețele și cam știam ce e la fiecare dintre ele în fiecare seară s-au dus demult”, nota duminica trecută pe blogul său R.R. Martin, autorul cărților din saga Cântec de gheață și foc, cu referire la vremurile apuse ale televiziunii din SUA. Scriitorul spune însă că un lucru a rămas la fel:

„Este mereu o bucurie să dai peste un serial pe care nu l-ai mai văzut înainte, un spectacol grozav care pur și simplu te dă pe spate, care își bagă ghearele în tine și nu îți dă drumul. Eu și Parris (n.r. soția sa) am găsit unul chiar săptămâna trecută; este o serie animată numită BLUE EYE SAMURAY. Nici nu știu cum să încep să îl descriu”, a mai notat el, relatând că:

„Odată ce am început să ne uităm la el, nu ne-am putut opri. Am văzut fără suflare la toată chestia în doar 3 nopți și sunt deja flămând după un al doilea sezon”. R.R. Martin laudă apoi personajele, povestea, secvențele de acțiune „uimitoare” și alte lucrurile, concluzionând că Blue Eye Samurai este un serial „cât se poate de original” și „magnific”, care i-a amintit de unele dintre cărțile citite.

„Chiar dacă nu te uiți în mod obișnuit la animații, acordă-i o șansă. E grozav. Dacă îți plac chestiile mele, cred că îl vei adora”, a îndemnat creatorul universului literar pe care se bazează serialul Game of Thrones. Aș adăuga că laudele sale sunt cu atât mai interesante întrucât el lucrează în mod faimos cu HBO, iar Blue Eye Samurai e difuzat de marii rivali de la Netflix:

Unul dintre serialele „Game of Thrones” aflate în lucru la HBO trece la animație

Tot de la R.R. Martin am aflat recent că 9 Voyages, unul dintre serialele spin-off Game of Thrones la care lucrează alături de HBO, nu va mai fi gândit ca unul live-action, ci de animație. Vehiculat și sub numele de The Sea Snake, acesta e serialul care ar urma să se învârtă în jurul Lordului Corlys Velaryon, jucat de actorul britanic Steve Toussaint în House of the Dragon.

„Constrângerile legate de buget ar fi făcut o versiune live-action prohibitiv de scumpă, jumătate din serial având loc pe mare, cu nevoia de a crea porturi diferite în fiecare săptămână, de la Driftmark la Lys, la Insulele Basilisk la Volantis, la Qarth la... șamd. Și avem o șansă mult mai bună să le arătăm pe toate cu animație”, a explicat R.R. Martin, adăugând că susține „pe deplin” decizia HBO.

Profit de ocazia asta să explic un lucru pe care voiam să îl fac de mai mult timp: faptul că un serial se află „în lucru” la o televiziune / platformă de streaming nu înseamnă că el a primit undă verde să intre în faza de producție. Mai degrabă, el e într-un fel de purgatoriu cinematografic în care se lucrează la scenariu, se fac proiecții privind bugetul / costurile și sondaje despre cum ar fi primit de public.

Asta explică, printre altele, și de ce a decis HBO aparent de nicăieri să treacă 9 Voyages pe animație. Dintre toate serialele spin-off Game of Thrones la care televiziunea americană lucrează alături de R.R. Martin, până acum doar unul a primit unda verde, în afară de House of the Dragon (evident): A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night, confirmat oficial în aprilie anul trecut.

HBO colaborează îndeaproape cu R.R. Martin pentru toate serialele bazate pe romanele sale (FOTO: Evan Agostini / Associated Press / Profimedia Images)

Cea mai cunoscută poveste a lui H.P. Lovecraft va fi adaptată pentru marele ecran

Revenind puțin de la filme la seriale, James Wan, cineastul australian din spatele universuluiThe Conjuring, franciza horror cu cele mai mari încasări din toate timpurile, va adapta povestirea The Call of Cthulhu a lui H.P. Lovecraft, într-un film live-action. Deși universul creat de Lovecraft a inspirat numeroase filme, aceasta va fi prima oară când tocmai cea mai cunoscută poveste a sa va fi adusă pe marele ecran de un proiect cu buget mare.

După cum relatează Deadline, Wan a descris recent adaptarea povestirii drept un „proiect de vis”, dezvăluind totodată că a lucrat la ea de 5 ani de zile. Povestea se va învârti în jurul unui bărbat care anchetează un cult demonic cunoscut sub denumirea de Cthulhu. Și cam atât știm deocamdată despre proiect, alte detalii precum o posibilă dată de lansare sau distribuția fiind un mister total.

Însă dat fiind faptul că Wan lucrează de 5 ani la proiect, e probabil să aflăm mai multe lucruri în curând. Acum, desprecartea propriu-zisă a lui Lovecraft ce ar mai fi de spus în afară de faptul că, deși a fost respinsă inițial de editori, avea să devină una dintre cele mai influente povești din toate timpurile atât pentru genul horror, cât și cel science fiction, indiferent că ne referim la literatură, cinematografie sau jocuri video?

Twitch interzice „sugerarea nudității”

Cea mai populară platformă de livestreaming printre gameri și-a actualizat regulamentul privind publicarea conținutului de natură sexuală, noile reguli dezvăluite miercurea aceasta interzicând „sugerarea nudității”. Măsura vine după apariția unui trend în care creatorii de conținut s-au filmat cu imagini ale unor bare de cenzură juxtapuse peste corpurile lor sau au poziționat camera în așa fel încât să lase impresia că sunt dezbrăcați parțial sau total.

Angela Hession, directorul pentru clienți al Twitch, a explicat într-o postare pe blogul companiei că, deși streamerii care au făcut acest lucru și-au etichetat corect conținutul ca având „tematici sexuale” - ceea ce duce la ascunderea înregistrărilor în cauză de pe pagina de start (homepage) a serviciului de streaming -, utilizatorii tot pot da peste imagini sugestive (la „thumbnails”) când navighează pe site.

„Nu permitem streamerilor să fie complet sau parțial nud, inclusiv în ceea ce privește expunerea zonelor genitale sau a fundului. Nu permitem streamerilor să insinueze sau sugereze că sunt complet sau parțial nud, inclusiv, dar nu limitat la, acoperirea sânilor sau zonelor genitale cu bare de cenzură (...) Transmisiunile nud sau parțial nud ale minorilor sunt mereu interzise, indiferent de context”, afirmă, printre altele, noile reguli extinse, potrivit IGN.

Ultimele modificări vin după o altă schimbare a regulilor anunțată de Twitch în decembrie, când a decis să permită „nuditatea artistică”, atât timp cât este echitată corespunzător, după un livestream viral al unui model de pe OnlyFans. Compania s-a răzgândit însă asupra măsurii la scurt timp după anunțarea sa, interzicând din cauza imaginilor explicite generate de A.I orice formă de afișare a nudității, cu excepția celei din conținutul despre jocurile marcate pentru adulți.

Cred că tipul acesta rezumă foarte bine despre ce e vorba cu noua decizie de luna aceasta:

La capitolul trailere noi, unul de zilele trecute a fost de departe cel mai interesant și anume cel prezentat de 20th Century Studios pentruThe First Omen, lungmetrajul său prolog pentru The Omen din 1976, unul dintre filmele de referință ale genului horror. Noul film, unul dintre cele mai așteptate ale anului, va avea premiera în cinematografe, inclusiv cele din România, pe 4 aprilie:

