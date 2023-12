NERD ALERT Duminică, 31 Decembrie 2023, 10:00

Noul serial în care Netflix își pune speranțele ● Lovitură majoră dată de HBO Max ● O carte de spionaj a speriat-o inclusiv pe „Doamna de fier” ● Idris Elba nu mai e interesat să fie următorul James Bond ● Fed tranșează speculațiile despre filmul „Singur acasă”● „The Day Before” urmează să dispară de pe internet

Noul serial în care Netflix își pune speranțele

Compania americană de streaming a pregătit un final de an cu 3 filme de top pentru clienții săi, însă rezultatele au fost mai degrabă mixte. Cele mai mari așteptări au fost legate deRebel Moon, filmul sci-fi al lui Zack Snyder pe care Netflix l-a pregătit anul acesta ca „blockbuster”-ul său de Crăciun. Criticii de film au eviscerat însă lungmetrajul, chiar dacă el a fost primit totuși ceva mai bine de spectatori.

Pe site-ul de recenzii Rotten TomatoesRebel Moon are o rată a aprobării de doar 24% de la specialiști și 63% din partea fanilor. La capitolul ore de vizionare, un indicator mult mai important pentru Netflix decât recenziile criticilor, lungmetrajul sci-fi pare să se fi bucurat de un debut solid, cu 54 de milioane de ore, deși m-aș hazarda să spun că e probabil sub ceea ce ar fi sperat directorii companiei.

Leave the World Behind, filmul pentru care Netflix ar fi plătit o sumă uriașă să îl adapteze, stă excelent la acest capitol dar, deși l-au văzut, mulți spectatori nu au fost impresionați, pelicula semnată de regizorul Sam Esmail având un rating de aprobare de doar 37% pe RT. Maestro, filmul despre celebrul compozitor și dirijor Leonard Bernstein, s-a dovedit în schimb prea de nișă pentru clienții Netflix.

Deși apreciat de criticii de film și fără prea mari obiecții din partea spectatorilor, Maestro a ieșit din clasamentul celor mai vizionate filme ale Netflix la doar câteva zile după premiera sa de pe 20 decembrie. Date fiind toate astea, sunt destul de sigur că șefii de la Netflix își pun speranțele în serialul de final de an al platformei de streaming să împace și capra și varza. Mă refer la serialul Berlin, lansat vineri.

În original La casa de papel: Berlín, serialul e un nou spin-off bazat pe seria originală ce a avut premiera pe Netflix în 2017 și al doilea după varianta sud-coreeană Money Heist: Korea – Joint Economic Area lansată în decembrie anul trecut. Noua serie va fi una prolog pentru evenimentele din serialul original, una care se va învârti în jurul personajului Berlin care, ai ghicit, pregătește un jaf.

Acum, ce ar fi mai multe de spus ținând cont că La Casa de papel, Money Heist în engleză sau Fabrica de bani, cum a fost tradus în română, a fost unul dintre primele seriale fenomen ale Netflix și unul care a contribuit într-o bună măsură la apariția termenului de „bingewatching”? Poate că, spre deosebire de seria sud-coreeană, Berlin e semnat de echipa de producție spaniolă a serialului original.

Lovitură majoră dată de HBO Max

Trecând de la Netflix la probabil cel mai mare rival al său dacă este să ne raportăm la numărul de seriale de calitate difuzate, HBO a anunțat mai devreme în cursul lunii decembrie că a încheiat un contract cu studiul independent de film A24 în vederea difuzării lungmetrajelor sale în streaming, după ce ele își încheie perioada de rulare în cinematografe, după cum subliniază The Verge.

Printre lungmetrajele lansate în 2023 de studioul A24 se numără Beau is Afraid, filmul greu de clasificat al regizorului Ari Aster cu Joaquin Phoenix în rolul principal, Past Lives, marele câștigător al ediției de anul acesta a Bucharest International Film Festival, Priscilla, noul film care spune povestea vieții zbuciumate a lui Elvis din perspectiva soției sale (jucată de Sofia Coppola) șiDream Scenario, cu Nicolas Cage în rolul unui profesor universitar apatic care începe brusc să apară în visele ale unor oameni pe care nu îi cunoaște.

Înțelegerea dintre HBO și A24 include de asemenea peste 100 de filme mai vechi din cinemateca studioului, printre care Everything Everywhere All At Once, care a câștigat 7 Premii Oscar la ultima ediție a galei, The Whale, care i-a adus lui Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, și Lady Bird, debutul regizoral al actriței Greta Gerwig, care a scris istorie anul acesta cu lungmetrajul Barbie.

O carte de spionaj a speriat-o inclusiv pe „Doamna de fier”

Trecând de la filme la o carte care ar putea foarte ușor face obiectul unei ecranizări pentru marele ecran, noi documente declasificate de Arhivele Naționale ale Marii Britanii arată că fostul premier Margaret Thatcher s-a simțit „complet zdrobită” de dezvăluirile făcute în Spycatcher, o carte autobiografică scrisă de fostul ofițer MI5 Peter Wright, relatează The Guardian.

„Consecințele publicării ar fi enorme”, a notat „Doamna de fier” pe un document de informare redactat de secretarul cabinetului ei la momentul respectiv. Noile documente făcute publice acum despre panica provocată în guvernul britanic în 1986 de publicarea iminentă a cărții trebuiau să fie declasificate în urmă cu 10 ani, însă oficialii Arhivelor Naționale au considerat atunci că ele sunt prea sensibile.

Unele dintre filele dosarului au fost ținute secrete și acum. Wright a lucrat timp de 21 de ani în MI5 înainte să părăsească serviciul secret în 1976. El a prezentat în Spycatcher detalii ale unor operațiuni ale MI5, a pretins că un fost director al serviciului secret a fost un spion sovietic și a susținut că ofițeri secreți au complotat la jumătatea anilor 1970 împotriva fostului premier britanic Harold Wilson.

Apropo, deși a fost un laburist cu viziuni socialiste, Wilson nu a fost însă și un antimonarhist, cum a sugerat serialul The Crown al Netflix în al treilea său sezon. În ceea ce privește acuzațiile făcute de Wright, cele mai explozive dintre ele fuseseră deja publicate în Their Trade is Treachery, o carte din 1982 a jurnalistului și istoricul britanic Harry Chapman Pincher.

Pincher l-a citat însă pe Wright sub condiția anonimității iar faptul că un ofițer al MI5 ar putea publica o carte autobiografică sub propriul nume și cu astfel de detalii a fost cel care i-a alarmat pe Thatcher, care citise manuscrisul înainte de publicare, și miniștrii ei. Aceștia s-au temut că situația ar putea stabili un precedent periculos și au încercat să obțină în justiție blocarea publicării Spycatcher.

Justiția britanică a dat dreptate guvernului însă cartea a fost publicată în Statele Unite, Scoția, care are un sistem juridic separat, și Australia, țara în care Wright locuia la momentul respectiv. La doar o lună după apariția în librării a Spycatcher, guvernul lui Thatcher a prezentat Legea Serviciilor de Securitate, care a plasat agențiile de informații ale Londrei sub control civil, după cum amintește BBC.

Idris Elba nu mai e interesat să fie următorul James Bond

Apropo de povești de spionaj, Idris Elba a dezvăluit mai devreme în cursul acestui an că nu mai e tocmai interesant să preia fracul lui James Bond, cel mai celebru spion fictiv din toate timpurile, după ani de zile de speculații că ar fi unul dintre favoriții să îl înlocuiască pe Daniel Craig. „În esență, a fost un compliment uriaș”, a declarat el la podcastul SmartLess despre vehicularea numelui său pentru rol.

Actorul britanic a spus că a primit mesaje de susținere din toate colțurile lumii, cu excepția câtorva despre care a afirmat că nici nu merită vorbit deoarece „cei care nu au fost încântați de idee au transformat totul într-un lucru dezgustător și descurajant fiindcă l-au făcut despre rasă”. Elba, în vârstă de 51 de ani, se referă desigur la faptul că ar fi fost primul James Bond de culoare.

Într-un interviu separat acordat în februarie revistei Esquire el a dezvăluit și că nu se mai referă la el însuși drept un actor de culoare. „Ca oameni, suntem obsedați de rasă și acea obsesie poate afecta aspirațiile oamenilor (...) Eu m-am oprit din a mă referi la mine drept un actor negru când mi-am dat seama că asta mă pune într-un sertar”, a declarat Elba, unul dintre cei mai apreciați actori britanici ai ultimilor ani.

Fed tranșează speculațiile despre filmul „Singur acasă”

„Bătălia dintre un Kevin McCallister (Macaulay Culkin) de 8 ani și doi hoți cunoscuți drept 'Bandiții uzi' s-a desfășurat pe ecranele din întreaga lume de fiecare Crăciun de la premiera filmului în 1990. Și, în fiecare an, căminul grandios și stilul de viață a familiei McCallister inspiră pentru unii spectatori propria tradiție: speculațiile despre cât de bogată era de fapt familia”, nota The New York Times în deschiderea unui articol recent.

Iată deci că, deși It's a Wonderful Life rămâne filmul chintesențial al americanilor de Crăciun, Singur acasă continuă să stârnească interes și în Statele Unite, după cum altfel a arătat inclusiv fostul președinte Donald Trump chiar zilele trecute. Pentru a obține un răspuns la întrebarea despre bogăția familiei fictive cei de la NYT au consultat bancheri de la Rezerva Federală (Fed) din Chicago.

„În 1990 casa era accesibilă doar gospodăriilor din Chicago aflate în percentila superioară de 1% a veniturilor”, notează NYT, adăugând că situația ar fi la fel și în prezent. Mai exact, în urmă cu 3 decenii casa era accesibilă doar familiilor cu un venit anual total de aproximativ 305.000 de dolari, în timp ce în 2022 americanii care visau la o astfel de locuință aveau nevoie de un venit de 665.000 de dolari.

Apropo, cei de la NYT au consultat Rezerva Federală din Chicago fiindcă locuința văzută în film se află în suburbiile acestui oraș, al treilea ca mărime a populației în SUA, după New York și Los Angeles. Firma imobiliară Zillow estimează că în prezent casa ar costa undeva în jurul a 2,4 milioane de dolari. Toate astea pun puțin în perspectivă și jaful plănuit de hoții din Singur Acasă.

Harry (Joe Pesci) se referă la casa familiei McCallister drept „tonul de argint” al tuturor jafurilor, o expresie care, tradusă în română, nu are însă prea mult sens. Însă Marv (Daniel Stern) spune și el la un moment dat că se așteaptă ca în locuință să găsească „bunuri de top”. Un alt indiciu privind bogăția familiei e desigur și faptul că ea și-a permis să meargă într-un concediu extins la Paris de sărbători.

„The Day Before” urmează să dispară de pe internet

Încheiem anul cu o știre din domeniul jocurilor video, că e relevantă pentru anul care urmează să înceapă. 2023 n-a fost deloc străin de lansări dezastruoase la capitolul video games însă The Day Before, un shooter postapocaliptic cu elemente de horror și joc de supraviețuire, a reușit rara performanță de a primi nota de 1/10 de la IGN, cel mai mare site de specialitate din lume.

Mytona, compania din Noua Zeelandă care a publicat jocul dezvoltat de studioul rusesc Fntastic, a confirmat zilele trecute ceea ce IGN descrie drept „vestea inevitabilă” a închiderii serverelor jocului la începutul anului viitor, pe 22 ianuarie, la doar 45 de zile după lansarea The Day Before. Ținând cont că Fntastic s-a închis la 4 zile după ce a scos jocul la vânzare, mulți au vorbit despre o „țeapă”.

Asta s-a datorat faptului că, după nenumărate amânări, când jocul a apărut în cele din urmă, gamerii au remarcat că el nu conține aproape nimic din ceea ce a promis și e în esență nejucabil. Unii s-au uitat inclusiv pe hartă să vadă unde e de fapt Iakutsk, orașul din Orientul Îndepărtat Rus unde își avea sediul studioul Fntastic.

Platforma de distribuție digitală Steam a anunțat deja că va da banii înapoi automat tuturor celor care au cumpărat jocul de pe site-ul său. Țeapa e cu atât mai mare încât rușii au făcut o campanie de promovare agresivă pentru joc, The Day Before ajungând la moment dat chiar pe primul loc în clasamentul făcut de Steam privind cele mai așteptate titluri de către clienții săi.

P.S.: În caz că te numeri printre cei care au apreciat filmul Rebel Moon - Part One: A Child of Fire al lui Zack Snyder, Netflix a lansat deja un trailer pentru Part Two, care se va numi The Scargiver și va fi lansat pe 19 aprilie anul viitor. Asta se datorează faptului că Rebel Moon a fost gândit din start ca un film în două părți, pe care Snyder le-a filmat concomitent.

