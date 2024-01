FILM Miercuri, 03 Ianuarie 2024, 10:42

Universal Pictures s-a clasat pe primul loc în topul studiourilor de film cu cele mai mari încasări la box-office în 2023, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Harrison Ford in „Indiana Jones and the Dial of Destiny” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Portofoliul Universal - o gamă de 24 de filme care a inclus The Super Mario Bros. Movie, Oppenheimer şiM3GAN - a adunat 4,907 miliarde de dolari în vânzări de bilete la nivel mondial. Victoria Universal este notabilă deoarece este prima dată din 2015 încoace când Disney nu este liderul box office-ului mondial.

Disney a coborât pe locul al doilea în ceea ce priveşte cota de piaţă, în condiţiile în care cele 17 filme noi ale sale, printre care Guardians of the Galaxy Vol. 3, Indiana Jones and the Dial of Destiny şi The Little Mermaid, au adunat 4,827 miliarde de dolari la nivel global.

Într-o notă adresată presei, Disney a atribuit parţial diferenţa de 80 de milioane de dolari faptului că a lansat cu şapte filme mai puţin decât Universal în 2023. De asemenea, a continuat să sublinieze că Disney a avut cele mai multe titluri dintre toate studiourile din top 10 în acest an, cu patru dintre cele mai mari încasări la nivel global şi trei dintre cele mai mari lansări interne.

Dar, pentru prima dată după mult timp, Disney nu a revendicat unul dintre primele trei filme - aceste locuri aparţin filmelor Barbie al Warner Bros. (1,4 miliarde de dolari) şi The Super Mario Bros. Movie (1,3 miliarde de dolari) şi Oppenheimer (950 de milioane de dolari) ale Universal.

De asemenea, este pentru prima dată din 2014 (cu excepţia anilor 2020 şi 2021, afectaţi de pandemie) când niciunul dintre filmele Disney nu a depăşit pragul de 1 miliard de dolari.

Filmele Disney n-au avut cel mai bun an în 2023

Disney rămâne într-adevăr o putere de box office, dar realitatea este că majoritatea producţiilor mari ale studioului din 2023 nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (845 de milioane de dolari) a fost singurul triumf clar.

În rest, un şir de continuări şi remake-uri neperformante (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels şiIndiana Jones and the Dial of Destiny, pentru a numi doar câteva) au dus la pierderea poziţiei de lider în fața studioului Universal.

Dezamăgirea este cu atât mai mare încât în luna octombrie Disney a împlinit 100 de ani de la fondarea companiei de către Walt Disney. Studioul Universal a fost fondat în 1912, fiind unul dintre rivalii de tradiție ai Disney, alături de Paramount.

Trebuie remarcat însă faptul că multe dintre victoriile modeste sau chiar eşecurile categorice ale Disney în ceea ce privește vânzările de bilete ar fi fost considerate drept succese de răsunet pentru rivalii săi.

Situația se explică prin faptul că filmele Disney sunt extrem de costisitoare, având de obicei bugete de producţie cuprinse între 200 şi 250 de milioane de dolari, aşa că trebuie să treacă de standarde înalte în ceea ce priveşte profitabilitatea.

Aşadar, în timp ce Ant-Man and the Wasp: Quantumania s-a clasat pe locul 10 în topul celor mai mari încasări ale anului, cu 476 de milioane de dolari, tot a ajuns să piardă bani pentru studio din cauza costurilor de producție și de promovare la nivel mondial.

Comedia horror cu Nicolas Cage în rolul lui Dracula a fost una dintre dezamăgirile studioului Universal

Universal a îndurat şi câteva eşecuri, dar niciunul nu a fost la fel de dureros precum unele ale Disney. Comedia cu vampiri Renfield a adunat până la 26 de milioane de dolari la nivel global, Book Club: The Next Chapter nu a reuşit să ajungă la 30 de milioane de dolari la nivel mondial (primul film a atins 100 de milioane de dolari în 2018), iar animaţia Ruby Gillman, Teenage Kraken abia a atins 45 de milioane de dolari.

Deşi Fast X a costat 340 de milioane de dolari şi abia a intrat în profit, filmul a avut încasări de 704 milioane de dolari, suficient pentru a se situa pe locul cinci în topul celor cu cele mai mari încasări.

În timp ce Universal şi Disney se luptau îndeaproape pentru locul 1, ele au fost semnificativ peste concurență.

Studioul Warner Bros. s-a plasat pe poziția a treia în ceea ce privește încasările totale ale filmelor sale în cinematografe. Warner Bros, ale căror filme pot fi văzute în streaming pe platforma HBO Max, a obținut anul trecut încasări de 3,84 miliarde de dolari la nivel global, grație succesului unor lungmetraje ca Barbie, The Nun II şi Wonka.

Sony şi Paramount nu au raportat încă încasările finale pentru 2023, dar analiștii estimează că fiecare dintre cele două studiouri ar fi obținut încasări de aproximativ 2 miliarde de dolari la nivel global din vânzările de bilete pentru filme.

Filmele produse de Paramount și Universal pot fi urmărite în streaming pe SkyShowtime, în timp ce cele ale Disney pe platforma de streaming care îi poartă numele, Disney+, care anul trecut a dus mai multe modificări pentru clienții din România.

