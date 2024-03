FILM Duminică, 10 Martie 2024, 10:07

Cât de mare va fi victoria lui „Oppenheimer"? Poate filmul francez „Anatomie d'une chute" (Anatomia unei prăbușiri) să perturbe această prognozată explozie? Premiile Oscar vor pune capăt suspansului duminică, iar cea de-a 96-a ceremonie pare să fie dedicată superproducției lui Christopher Nolan, scrie France Presse.

Actorul Cillian Murphy în filmul Oppenheimer al lui Christopher Nolan Foto: Universal Pictures / Backgrid UK / Profimedia Images

Cu 13 nominalizări în palmares, portretul cinematografic al părintelui bombei atomice este marele favorit la statueta pentru cel mai bun film și pentru o mulțime de alte premii.

Potrivit lui Clayton Davis, editorialist la revista Variety, Oscarurile nu au mai avut un favorit atât de clar pentru premiul suprem de douăzeci de ani, când a fost recompensat ultimul episod al trilogiei „Stăpânul inelelor".

Oppenheimer, favorit la o mulțime de categorii

Susținut de recenzii entuziaste și de o distribuție impecabilă, „Oppenheimer" ar trebui să îl încoroneze pe Christopher Nolan drept cel mai bun regizor și pe Robert Downey Jr. drept cel mai bun actor în rol secundar.

De asemenea, este favorit într-o mulțime de categorii tehnice - montaj, cinematografie, sunet, coloană sonoră etc.

Cillian Murphy, care îl portretizează pe omul de știință Robert Oppenheimer, este un candidat puternic la Oscarul pentru cel mai bun actor.

Dar Paul Giamatti este un contracandidat serios cu personajul său din "The Holdovers", un profesor de istorie irascibil .

„Am mizat aproape în totalitate pe `Oppenheimer` în acest an. Are totul: măreție, anvergură, importanță.", a declarat pentru AFP un membru cu drept de vot al Academiei, sub rezerva anonimatului.

Cinematografia franceză freamătă de emoție

La rândul său, cinematografia franceză freamătă de emoție în legătură cu „Anatomia unei prăbușiri" și cele cinci nominalizări ale sale.

Pelicula carer a luat Palme d'Or la Cannes pare că sigur va pleca cu Oscarul pentru cel mai bun scenariu original, așa cum a făcut-o și la Globurile de Aur și la Bafta .

O victorie la orice altă categorie, inclusiv la categoria Cel mai bun film, ar fi o realizare răsunătoare pentru filmul lui Justine Triet, singura femeie nominalizată la categoria Cel mai bun regizor.

Surprizele sunt încă posibile, totuși, pentru acest thriller juridic despre declinul unui cuplu artistic disfuncțional, în care o scriitoare bizară, interpretată de Sandra Hüller, se trezește acuzată de uciderea soțului ei.

Concurență mare pe statueta pentru cea mai bună actriță

Actrița germană ar putea perturba duelul anunțat între Emma Stone și Lily Gladstone pentru premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

Prima, care a fost deja recompensată pentru „La La Land", se află în căutarea unei a doua statuete datorită interpretării rolului unei femei Frankenstein din filmul baroc „Poor Things".

Cea de-a doua, starul din „Killers of the Flower Moon", ar putea deveni prima actriță amerindiană care să câștige acest premiu datorită thrillerului istoric al lui Martin Scorsese despre masacrul amerindienilor Osage în anii 1920.

Dacă Sandra Hüller eșuează pe acest front, se poate consola cu siguranță cu succesul anticipat al unui alt film în care joacă: „Zona de interes".

Această cronică înfiorătoare a vieții fără griji a unei familii de naziști, instalată liniștită în vila lor de lângă lagărul de la Auschwitz, este cotată de mulți ca fiind câștigătoare a premiului Oscar pentru cel mai bun film internațional.

„Anatomia unei prăbușiri" nu poate concura la această categorie, deoarece nu a fost selectat de autoritățile franceze.

Barbie are acces doar la premii secundare, dar va face spectacol

Prezentată pentru a patra oară de comediantul Jimmy Kimmel, ceremonia se anunță a fi una de culoare roz, pentru a celebra fenomenul „Barbie".

Nominalizată la opt categorii, satira feministă a lui Greta Gerwig va trebui să se mulțumească cu premii secundare: regizorul său și interpreta păpușii de plastic, Margot Robbie, au fost ignorați.

Dar, după ce anul trecut a dominat box office-ul mondial, cu încasări de peste 1,4 miliarde de dolari, filmul va fi cu siguranță un mare succes.

Ryan Gosling, care s-a făcut remarcat în rolul maleficului Ken, este deosebit de așteptat. El va interpreta melodia sa „I'm Just Ken", o baladă despre fragilitatea ego-ului masculin.

Vedeta pop Billie Eilish va cânta „What Was I Made For?", piesa de succes pe care a scris-o pentru „Barbie", favorită la Oscarul pentru cel mai bun cântec.

„20 days in Mariupol", o relatare a atrocităților războiului din Ucraina, este așteptat să câștige la categoria cel mai bun documentar.

În fine, pe frontul animației, maestrul japonez Hayao Miyazaki („The Boy and the Heron") se va duela cu Spider-Man, protagonistul filmului de animație „Spider-Man: Across the Spider-Verse", mai scrie France Presse.