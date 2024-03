NERD ALERT Duminică, 17 Martie 2024, 09:36

2

Cercetătorii români NU au inventat pâinea cu gust de carne ● Filmările la „Star Trek: Starfleet Academy” încep vara aceasta ● Dezvoltatorii „Star Citizen” promit iar marea cu sarea ● Schimbare istorică la Netflix ● Noul sezon al „Doctor Who” apare în luna mai ● Un fost James Bond știe cine ar vrea să fie următorul spion ● Guvernul SUA chiar a studiat pericolul unui „Scenariu Terminator”

Nerd Alert Foto: Hotnews

Cercetătorii români NU au inventat pâinea cu gust de carne

Toată presa de la noi a vuit săptămâna aceasta cu o știre „bombă”: cercetătorii români, cei de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, mai exact, au inventat PÂINEA CU GUST DE CARNE. În caz că ai ratat vestea incredibilă, o căutare scurtă pe Google după „pâine gust carne” sau alte cuvinte cheie asemănătoare te va lămuri rapid despre ce-i vorba. (Din păcate) însă e doar o invenție de presă.

Totul a pornit de la un comunicat al universității, care anunța că OSIM i-a acordat un brevet de invenție pentru o pâine proteică care vine cu „o soluție de a aduce pâinea în limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, adică de a avea un conținut optim în aminoacizii esențiali”. Cercetarea a fost făcută la Facultatea de Șiința și Ingineria Alimentelor din cadrul universității.

Autorii săi (Floricel Cercel, Petru Alexe și Romulus Marian Burluc) „au plecat de la premisa că pâinea normală este dezechilibrată în aminoacizi esențiali și au adăugat un concentrat proteic de proteine miofibrilare din carne (porc, vită, pasăre sau pește, extractul de proteine miofibrilare neavând nici gust, nici miros caracteristic)”, ne mai informează același comunicat de presă.

Extractul nu are „nici gust, nici miros caracteristic”, lucrurile par destul de clare, deci de unde până unde modul în care informația a apărut în presă? Confuzia pare să fi pornit de la o „glumiță” făcut de prof. dr. ing. Petru Alexe, citat în comunicat, care a declarat că „pâinea echilibrată nutrițional în proteine este ca și cum ai mânca pâine cu friptură, dar friptura nu se vede, dar se simte!”.

Se simte... din punct de vedere nutrițional, adică. Motivul pentru care știrea-minune nu a apărut și pe HotNews e fiindcă nouă ni s-a părut clar asta, dar l-am sunat totuși pe profesorul Alexe să îl întrebăm. A fost și el surprins de maniera în care au fost interpretate cuvintele sale, dar a avut totuși eleganța să afirme că modul în care colegii din presă au preluat informația a fost „puțin” greșită.

Acum, ce ar mai fi de zis? După ce presa de la noi, inclusiv cea cu pretenții de „quality”, a scris de-a lungul anilor că în România s-a inventat motorul care merge pe apă, bateria cu energie infinită sau laserul Star Wars al lui Ceaușescu care topește tancuri, am aflat acum și de pâinea cu gust de carne. Eu aștept să inventăm noi românii și portofelul care nu se golește niciodată.

Dacă chiar vrei pâine cu carne, poți încerca un hamburger (FOTO: Captură de ecran Digi24)

Filmările la „Star Trek: Starfleet Academy” încep vara aceasta

Rămânând puțin în domeniul științifico-fantasticului, dar trecând la seriale, Paramount a dezvăluit zilele trecute că urmează să înceapă filmările la noua sa seria Star Trek cândva mai înspre sfârșitul verii și că primul sezon va avea 10 episoade. Alex Kurtzman, showrunner-ul și unul dintre producătorii executivi ai seriei, a explicat însă într-un interviu acordat Collider că fanii francizei vor mai avea de așteptat.

„Ar putea până la urmă să nu apară până în 2026. Doar construirea platourilor este o întreprindere masivă, apoi 6 luni de filmări, apoi între 6 și 8 luni de post-producție”, a precizat acesta, subliniind că doar pe partea de efecte vizuale se poate lucra până la 8 luni la un spectacol sci-fi de o asemenea anvergură și că nu are nicio intenție să grăbească lucrurile doar ca el să poată fi lansat mai repede.

Kurtzman știe cu siguranță ce vorbește ținând cont că a fost showrunner-ul, scenaristul și producătorul executiv al tuturor serialelor Star Trek de la Discovery încoace. Paramount a confirmat oficial în aprilie anul trecut că va crea un nou serial Star Trek și că acesta se va învârti în jurul Academiei Starfleet, un subiect explorat acum doar în unele dintre jocurile video ale popularei francize sci-fi.

Starfleet Academy „ne va introduce unui grup de tineri cadeți care se strâng împreună pentru a urma un vis comun de speranță și optimism”, potrivit descrierii oficiale, care mai vorbește și de „un inamic nou care amenință Academia și Federația însăși”. Până aflăm mai multe aș aminti că sezonul 5 al Star Trek: Discovery,care va fi și ultimul, va avea premiera pe SkyShowtime în data de 5 aprilie.

La noi în România va fi 5, nu 4 aprilie, cum arată trailerul Paramount, din cauza diferenței de fus orar, serialul urmând să fie difuzat concomitent în streaming și la TV în SUA

Dezvoltatorii „Star Citizen” promit iar marea cu sarea

Și tot din zona subiectelor cu „Stele” în titlu, studioul american de jocuri Cloud Imperium Games a anunțat în sfârșit, la 12 ani de la înființarea sa doar pentru a crea Star Citizen, că are în sfârșit în vizor lansarea unei „Versiuni 1.0” a jocului. Probabil unul dintre cele mai controversate proiecte din istoria jocurilor video, Star Citizen a fost numit de-a lungul anilor multe lucruri, inclusiv înșelătorie.

Asta se datorează faptului că dezvoltarea jocului este finanțată exclusiv prin crowdfunding și cei de la Cloud Imperium au strâns din donații nu mai puțin de 671 de milioane de dolari, dar au venit până acum doar demo-uri cu presupusele lucruri pe care ar urma să le aibă jocul spațial în varianta sa finală. Spre comparație, cel mai scump joc video lansat vreodată, GTA V, a costat de 265 de milioane.

Dezvoltatorii Star Citizen spun însă acum într-o postare pe blogul lor că urmează să lanseze anul acesta Star Citizen Alpha 4.0 (fiindcă da, Star Citizen încă este în stadiul alfa de dezvoltare) și că o Versiune 1.0 a jocului final e și ea în sfârșit pe drum. Când? După cum subliniază IGN, încă nu ni se spune asta, ci doar că un anunț oficial urmează să fie făcut tot anul acesta.

Schimbare istorică la Netflix

De la revista Variety am aflat săptămâna aceasta că, în contextul reașezării mai ample a pieței TV și de streaming (dar și a celei cinematografice), Netflix ar urma să cheltuie în 2024 în jur de 7,9 miliarde de dolari din bugetul său de 15,4 de miliarde pe producții realizate în alte țări decât cele din America de Nord, potrivit unei prognoze publicate luni de compania de consultanță Ampere Analysis.

Variety subliniază că asta înseamnă că, pentru prima oară în istoria Netflix, majoritatea bugetului său pentru producții va fi alocat unor seriale, filme, documentare și alte spectacole produse în afara pieței sale interne. Aici sunt incluse atât producțiile originale ale Netflix, cât și titlurile difuzate prin licențiere de la alții. Situația se explică prin mai multe motive care sunt resimțite și de rivalii Netflix.

O analiză separată a celor de la Ampere arată că, per total, cheltuielile cu crearea de conținut original ar urma să scadă în America de Nord în următorii ani cu 20% comparativ cu nivelul din 2022. Un motiv important pentru mutarea producțiilor de filme și seriale în alte zone ale lumii e cel care a dus și la „outsourceing”-ul producției industriale: e pur și simplu mai ieftin.

Apoi, mai e și faptul că publicul nord-american s-a dovedit mai deschis față de producții în limbi străine decât se așteptau majoritatea analiștilor. Cel mai edificator exemplu pentru ambele motive e succesul uriaș de care s-a bucurat serialul Squid Game al Netflix atât în America de Nord, cât și pe alte piețe occidentale. Iar primul sezon al Squid Game a costat Netflix doar 21 de milioane de dolari.

Spre comparație, sursele de la Hollywood afirmă că ultimul sezon al Stranger Things a costat 30 de milioane de dolari per episod. La aceste considerente se adaugă și faptul că piața de streaming din SUA a ajuns la saturație din cauza numărului mare de platforme disponibile, așa că șefii companiilor se îndreaptă spre țări unde e loc de creștere. Deja avem și noi în România câte platforme disponibile?

În România nu avem Hulu, dar serialele sale sunt pe Disney+ și avem și SkyShowtime, echivalentul Paramount+ din SUA (FOTO: Shutterstock)

Noul sezon al „Doctor Who” apare în luna mai

Trecând de la Netflix la Disney, cel mai mare rival al său la nivel mondial, gigantul american al divertismentului a anunțat vineri că următorul sezon al Doctor Who, al 14-lea, va avea premiera în streaming pe Disney+ pe 10 mai, în timp ce britanicii îl vor putea vedea din 11 mai pe BBC, societatea britanică de radiodifuziune fiind cea care produce îndrăgita și longeviva serie sci-fi.

Anunțul marchează și o premieră, noul sezon al Doctor Who urmând a fi primul lansat în streaming pe Disney+, care până acum avea doar cele 4 episoade speciale lansate de-a lungul ultimilor ani pentru serial. „Acest sezon al Doctor Who îi urmărește pe Doctor și Ruby Sunday (jucată de Millie Gibson) în aventuri infinite de-a lungul timpului și spațiului în TARDIS”, notează descrierea oficială a BBC.

Continuarea e la fel de generică, așa că o să sar peste. În schimb, mai interesant mi se pare că noul sezon al Doctor Who va fi primul în care acesta va fi de culoare, rolul fiind jucat acum de actorul ruandez-scoțian Ncuti Gatwa. Deși el a preluat practic rolul în The Church on Ruby Road, episodul special de Crăciun de anul trecut, cu siguranță nu vor lipsi acuzațiile de „woke”-ism la adresa BBC.

Un fost James Bond știe cine ar vrea să fie următorul spion

Rămânem puțin în zona cinematografiei britanice și trecem la cel mai mare mister al său: Cine va fi următorul James Bond? Ei bine, Pierce Brosnan, care l-a jucat pe faimosul spion în filmele lansate între 1995 și 2002, și-a anunțat favoritul în timpul unui interviu acordat BBC în ajunul galei Premiilor Oscar de duminica trecută: actorul irlandez Cillian Murphy.

„Cred că Cillian ar face o treabă magnifică în Serviciul Secret al majestății sale ca James Bond”, a declarat Brosnan. El a făcut comentariul înainte ca Murphy să câștige Premiul Oscar pentru cel mai bun rol într-un rol principal la gala dominată de Oppenheimer, filmul despre părintele bombei atomice care, pe lângă cele 7 statuete Oscar câștigate, i-a adus regizorului Christopher Nolan o sumă uriașă.

Deși speculațiile despre cine va fi următorul Bond au început încă dinainte ca Daniel Craig să își ia rămas-bun de la rol în 2021, încă nu știm nimic mai palpabil. Henry Cavill, mult timp principalul favorit, pare acum ceva mai puțin probabil să preia rolul, având în vedere celelalte proiecte pe care le-a acceptat recent. Iar pentru Murphy un impediment ar putea fi vârsta, el având 47 de ani.

Producătorii filmelor James Bond au dezvăluit că vor ca următorul actor care va prelua rolul să nu fie nici prea bătrân, nici prea tânăr (FOTO: AL / Avalon / Profimedia Images)

Guvernul SUA chiar a studiat pericolul unui „Scenariu Terminator”

Încheiem săptămâna cu o știre din zona tech și subiectul momentului, un raport comandat de Departamentul de stat de la Washington avertizând că evoluția rapidă a modelelor de inteligență artificială (A.I.) ar putea veni cu riscuri „catastrofale” la adresa securității naționale a SUA și a întregii omeniri. Raportul publicat luni sfătuiește guvernul american să se miște „rapid și decisiv” pentru a limita pericolele.

Tonul e destul de prăpăstios, autorii raportului întocmit de Gladstone AI, o companie consultată de guvernul american cu privire la probleme legate de A.I., avertizând inclusiv despre pericolul unei „amenințări la nivel de extincție pentru rasa umană”. Cel mai interesant mi se pare că raportul a fost comandat de Departamentul de Stat în noiembrie 2022, deci aparent înainte de lansarea ChatGPT, ceea ce confirmă din nou că autoritățile de la Washington sunt îngrijorate de evoluția A.I.

„Ascensiunea AI și AGI (Inteligența Artificială Generală) are potențialul de a destabiliza securitatea globală în moduri care amintesc de introducerea armelor nucleare”, mai notează raportul citat de revista Time și futurism.com. Autorii raportului de 247 de pagini au vorbit cu peste 200 de experți, inclusiv angajați ai OpenAI, Meta și DeepMind, proiectul A.I. al Google, înainte să ajungă la concluziile lor.

Autorii recomandă guvernului american o serie de măsuri posibile pentru a preveni sau limita riscurile reprezentate de A.I, printre care limitarea puterii de calcul care poate fi folosită pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială și ca jucătorii din acest domeniu să fie obligați să ceară aprobarea guvernului pentru orice cercetări noi dincolo de anumite praguri computaționale.

Raportul mai sfătuiește guvernul federal de la Washington să incrimineze publicarea codului-sursă și a arhitecturii interioare a sistemelor A.I. avansate. „Un corp tot mai mare de dovezi, inclusiv cercetări empirice și analize publicate la conferințele mondiale de top privind A.I., sugerează că, dincolo de un anumit prag de capabilități, A.I. ar putea deveni incontrolabil”, a declarat Jeremie Harris, CEO-ul Gladstone AI și unul dintre autorii raportului, într-un interviu acordat CNN după publicarea sa.

De altfel, Casa Albă a anunțat luna trecută crearea unui consorțiu american alcătuit din peste 200 de companii, inclusiv cele care fac cele mai avansate cercetări în domeniul A.I., cu scopul de a asigura dezvoltarea și folosirea în condiții de siguranță a tehnologiei iar președintele Joe Biden a vorbit de mai multe ori cu privire la posibilele pericole pe care aceasta le poate reprezenta.

Așa-zisul „Scenariu Terminator” nu mai pare doar o ipoteză vehiculată de science-fiction (FOTO: Marc John / Imago Stock and People / Profimedia)

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici: