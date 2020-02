Orașul Detroit și-a luat numele de la Ditrău, plus alte conspirații amuzante care ne-au înseninat viața în România

Cărțile de identitate biometrice prevestesc Apocalipsa

Ceaușescu a avut laser Star Wars cu zece ani înainte să apară Războiul Stelelor: O nouă speranță

Dacii au inventat civilizația așa cum o știm, iar Iisus a fost unul dintre ei

Marii inventatori ai umanității au fost români și tu nu știai asta

Cu ocazia acestuia am aflat un lucru care m-a dat pe spate: micul sat din județul Harghita e cel care a dat numele orașului american Detroit, sau cel puțin asta susține Drăgușanul.ro , un site de care nu auzisem până să văd povestea respectivă în newsfeed pe Facebook.Ditrăul are în comun cu orașul din Statele Unite o catedrală catolică ridicată în același stil neogotic care și poartă în același nume. Bine, cea din comuna din secuime e Biserica Preasfânta Inimă a lui Isus în timp ce catedrala americană e dedicată Fecioarei Maria, dar acesta e un detaliu nesemnificativ.În plus, cuiva i-a năzărit că Ditrău și Detroit ar suna asemănător, deci clar nu poate fi vorba despre vreo coincidență. N-a mai fost decât un pas până la „Înainte de a pleca în America, nişte meşteri secui au durat, la Ditrău, o superbă catedrală, pe care o zăreşti, de departe (...) În America, în acelaşi loc, meşterii secui au construit mai multe biserici şi catedrale, toate în stilurile bisericii catolice din Ditrău şi, tocmai de asta, i s-a spus şi noului oraş american Ditrău, numele fiind scris Detroit – ca să se poată pronunţa… Ditrău”.Sigur, cu o simplă căutare pe Google s-ar fi putut afla că locașul de cult din secuime a fost ridicat cu vreo zece ani înaintea celui din SUA, despre care localnicii spun că ar fi fost făcut de comunitatea de catolici polonezi. Nici mitul genezei secuiești a orașului american nu pare să aibă vreo bază istorică, dar se cunoaște că istoria are un profund bias antiromânesc. Sau antisecuiesc, în cazul de față.Mi se pare amuzant când românii verzi se mândresc cu realizările, fie ele închipuite, ale minorităților iar povestea asta mi-a amintit puțin de Halep, care e o română neaoșă când câștigă, și o machedoancă ce trântește meciuri, când pierde. Uite doar câteva din celelalte idei crețe născute în mintea conspiraționiștilor români, de care mi-a amintit povestea asta.Am evitat delirurile gen „la Colectiv a fost mână criminală”, „Iohannis hoțul de copii”, „Cioloș fiul lui Soroș”, aberațiile antivacciniste ale Oliviei Steer sau elucubrațiile legate de așa-zisa „nouă medicină germană”, că unele chestii sunt atât de ticăloase încât nici nu merită atenție. Altele însă sunt amuzante.Delirul cu numărul „666” inserat în actele de identitate a luat avânt prin 2009, când a fost pe tapet prima oară introducerea pașapoartelor biometrice. Iustin Pîrvu, starețul Mănăstirii Petru Vodă și unul din cei mai cunoscuți duhovnici români, a lansat un apel către credincioși să se împotrivească „acestui sistem de însemnare a oamenilor” fiindcă ar „ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îți vinzi sufletul diavolului.”Tot părintele Iustin a venit cu o profeție apocaliptică vizavi și de cardul de sănătate obligatoriu, afirmând că la 12 luni după introducerea acestuia va veni „urgia”. Din fericire ne-a ocolit.Povestea cu pașaportul biometric a fost folosită și în luptele pentru putere în sânul BOR, fostul Mitropolit al Ardealului, Bartolomeu Anania, poziționându-se în tabăra „anti-cip”. După o ezitare inițială, Patriarhia nu le-a dat apă la moară conspiraționiștilor, dar asta nu i-a împiedicat să o țină pe a lor.Paranoia oamenilor e alimentată de site-uri conspiraționiste, în special din sfera ortodox-filorusă, sau „antiecumeniste”, cum le place acestora să se descrie. De-a lungul timpului s-a lăsat cu proteste, petiții, declarații prăpăstioase, cel mai recent episod desfășurându-se la jumătatea lunii trecute, la o dezbatere organizată de MAI despre noile buletine electronice ce vor fi introduse începând cu 2021.Patriarhia parcă a anticipat că se va lăsa cu mult ridicol și a reiterat cu vreo săptămână înainte de eveniment că „problema cipurilor nu e una cu relevanță, spirituală, religioasă”.Asta nu i-a împiedicat însă pe unii credincioși să-i informeze pe reprezentanții MAI cum că: „creștinii ortodocși refuză să fie numerotați ca evreii de la Auschwitz”, buletinul electronic atentează la mântuire fiindcă Antihristul vrea cip, Uniunea Europeană e antihristică fiindcă impune folosirea actelor de identitate biometrice pentru a călători în statele membre, și altelei în aceeași notă.Colaj foto de Sebastian JucanPovestea sună în felul următor: după invadarea Cehoslovaciei de către forțele forțele semnatare ale Pactului de la Varșovia, sovieticii s-ar fi pregătit să facă același lucru și cu România, masând 200 mii de soldați la frontieră. Doar că Armata Română ar fi avut în dotare o „armă-minune”: un superlaser care ar fi topit câteva tancuri sovietice, determinându-i pe ruși să facă drum întors cu coada între picioare la Moscova. De fapt ce s-a întâmplat ? Ceaușescu a vrut să își întărească imaginea de conducător puternic și independent, condamnând invazia Cehoslovaciei într-un discurs de la balcon ținut în fața unei mulțimi de 100 mii de oameni. Doar că l-a cam luat cu flamă și în patosul momentului s-a dat mai rotund decât era cazul. Finalul discursului, cu „întregul popor nu va permite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre”, prin care lăsa de înțeles că România s-ar putea să fie și ea în vizor a stârnit panică în rândul populației.Ca să liniștească temerile oamenilor, Securitatea a inventat povestea cu laserul și a răspândit zvonul marii sale izbânde în fața cotropitorului sovietic. Invenția fantezistă a și primit un nume, fiind botezată „Laserul lui Coandă” ca să pară mai plauzibilă povestea. Inventatorul român tocmai se întorsese în țară, fiind numit director al Institutului pentru Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică.Deci în cazul de față măcar conspiraționiștii au avut scuza că li s-a servit povestea pe vremea când dezinformarea era politică de stat iar sursele de informare erau controlate de către regim. Totuși cum de nu s-a făcut decât un singur superlaser și nu mai multe dacă era așa o armă revoluționară? De ce nu l-a scos Ceaușescu la defilarea de 23 august să îl vadă dușmanii? Ce s-a întâmplat cu el după Revoluție? Probabil nu s-au întrebat niciodată.Probabil cel mai cunoscut protocronist de pe plaiurile mioritice e Napoleon Săvescu, domnul acela care a scos de la naftalină mitologia național-ceaușistă despre daci și a injectat-o cu niște steroizi în cartea sa „Noi nu suntem urmașii Romei”, în care povestește cum românii n-ar fi urmașii romanilor ci doar ai dacilor, al căror imperiu ar fi fost mult mai întins decât ne spune istoria oficială, ajungând până în India, Japonia sau chiar America.Venerabilul stomatolog a fost însă eclipsat în ultimii ani de noul val de conspiraționiști, mult mai tânărul Daniel Roxin (cel care a lansat brandul Adevărul despre Daci - site temporar suspendat ) sau fostul primar al Clujului, Gheorghe Funar, luându-i fața.Dacii sunt creditați nu doar cu cucerirea lumii, ci și cu inventarea scrisului, construirea piramidelor, descoperirea teleportării și primul contact cu extratereștii, cu care ar fi construit faimoasele tuneluri de sub Munții Bucegi, ca să enumăr doar o mică parte din lista realizărilor care le sunt atribuite.Dar probabil cea mai elucubrantă teorie referitoare la strămoșii noștri cu căciulile pe frunte e cea potrivit căruia Iisus ar fi fost, la rândul său, dac. „Ideea” a fost popularizată de către domnul Funar la Congresul Internațional de Dacologie din 2015, deși pare una pesedizată de pe blogul Wordpress al unui anume George Valah , care a enunțat-o cu 4 ani înaintea fostului edil clujean.Sau poate au elaborat-o independent, ca Eminescu și Einstein cu teoria relativității, deși fizicianul evreu ar fi furat ideea de la poetul nostru, potrivit aceluiași domn Funar care mai susține că evreii l-ar fi asasinat pe Eminescu, printre altele. Sigur, poate fi amuzant să citești chestiile astea și maniera în care respectivii l-au scos pe Mântuitor dac, până îți dai seama că teoria respectivă merge mână în mână cu un antisemitism mai mult sau mai puțin asumat.Probabil vine mai ușor să reconciliezi ura față de evrei cu credința creștină dacă negi că Iisus a fost evreu.Însă nu doar unii români fac asta. Dar doar dacopații pot clama că Iisus a murit de mâna romanilor, la fel ca Decebal.De la Traian Vuia căruia frații Wright i-ar fi șutit meritul primului zbor autopropulsat, la Nicolae Paulescu care n-a primit Nobelul pentru descoperirea insulinei, la Gheorghe Bordeianu, băcăuanul care a inventat motorul cu apă și pe bază de energie cosmică, inventatorii români au fost mereu nedreptățiți datorită naționalității și reușitele lor atribuite altora.Dar adevărata conspirație e că mulți din marii inventatori și oamenii de știință ai umanității au fost de fapt români, iar lucrul acesta e ascuns publicului larg. De exemplu, Alin Țuring, denumit „părintele calculatoarelor”, s-a născut în Brăila unde a copilărit înainte de a emigra în Anglia, fiind ostracizat de comunitatea de brăileni datorită homosexualității sale.Despre Marie Curie, prima femeie căreia i-a fost decernat premiul Nobel, nu e cunoscut că e originară din Slobozia, dintr-un motiv mai delicat: înainte să îl cunoască pe soțul care i-a dat numele, ar fi practicat cea mai veche meserie din lume într-un bordel din oraș.Pe Nicolae Tesla, probabil unul din cei mai mari inventatori din toate timpurile, sârbii și-l atribuie pe nedrept, el neuitând niciodată că a fost român. Nu spun eu lucrurile astea, le afirmă Nașul TV, „televiziunea liberă”. Dacă îți sună a ceva scris de Times New Roman e fiindcă așa și este. Doar că nu cei de la TNR au publicat textul, ci Cotidian Zilnic, un site de satiră mai micuț, care s-a închis între timp. Însă mai poți găsi pe pagina lor de Facebook postarea în care au luat la mișto „site-urile anti-sistem și necontrolate de Guvernul Mondial care ne-au preluat integral articolul”, că nu doar Nașul l-a luat de bun, dar alții au șters știrea de pe site, să mai spele din rușine.Cam asta ar fi și concluzia cu conspirațiile românești: nu contează că e ceva scris la mișto, nu contează cât de ridicolă e sau că Wikipedia o găsești la doar un click distanță, cineva tot o să le creadă.