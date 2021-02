Cazul Șincai, după implicarea autorităților: Ministrul anunță protocol legat de relocare / Fostă directoare: Protocolul este praf în ochi

Ministrul educației și primarul sectorului 4 au ajuns vineri la Șincai unde peste o sută de persoane - elevi, părinți și profesori - protestau față intenția de relocare a colegiului. Atât Cîmpeanu, cât și Băluță au anunțat în fața jurnaliștilor și a celor adunați la liceu că relocarea nu va avea loc până la finalul anului școlar.



„Cu certitudine colegiul nu se va reloca până la finalul acestui an. Ordonanta presedintiala are legatura cu graficul relocării”, a declarat Băluță jurnaliștilor la sosire, referindu-se la faptul că primăria a cerut în instanță o ordonanță președințială de evacuare a clădirii construite în 1928. Aceasta va fi luată în discuție de Judecătoria Sectorului 4 în ședință pe 16 februarie

„Această clădire este o clădire cu risc seismic 2 și nu are securitate la incendiu”, a precizat primarul Sectorului 4.

„Administrativ școala nu va funcționa și nu vor putea spune că nu știau”, a adăugat profesoara de matematică.



Cîmpeanu: Sunt mai multe soluții de relocare, după ce se încheie acest an școlar



"Nu există niciuna dintre părţi care să nege importanţa derulării procesului educaţional în aşa fel încât elevii să nu aibă de suferit pe parcursul acestui an şcolar. După ce se va fi încheiat acest an şcolar, sunt mai multe soluţii de relocare. Vom vedea care sunt cele acceptabile pentru elevi şi părinţi, în aşa fel încât, într-o perioadă cât mai scurtă şi cu o calitate cât mai bună a lucrărilor de refacere, de care are nevoie această clădire istorică finalizată în anul 1928, să se facă aşa cum cu siguranţă îşi doresc cu toţii", a afirmat ministrul Cîmpeanu, citat de Agerpres, înainte de ședință.



"Am încercat şi o altă variantă: lucrările de reabilitare, restaurare, consolidare fără o relocare au o durată mult mai lungă. Se finalizează cu o calitate mult mai scăzută şi creează un disconfort continuu atât elevilor, cât şi profesorilor. Este propria mea opinie consolidată. (...) Sunt convins că va exista această înţelegere în interesul elevilor care vor avea examene naţionale de susţinut sau examene naţionale", a spus Cîmpeanu.



Potrivit acestora, numirea directorilor este legată de intenția de relocare.



Noua directoare a școlii este Luminița Gheorghiu. Aceasta a fost numită din rândul profesorilor de la Șincai după ce precedenta directoare, Marieta Popa, a demisionat, după doar o lună în funcție.



Miercuri, câteva zeci de elevi s-au alăturat profesorilor și au protestat distanțați în curtea liceului, cu coli de hârtie cu mesajul „Și eu sunt Șincai", iar joi mai mulți elevi au protestat pe trotuarul din fața liceului

Pe rolul instanței se află un alt proces, intentat după ce Consiliul de Administrație a refuzat relocarea colegiului cerută de primăria condusă de Daniel Băluță. Primul termen al procesului va fi în 15 martie.

Complicatul caz de la Gheorghe Șincai

Mai mulți părinți, urmați de o parte dintre profesorii de la Șincai au transmis petiții luna trecută pentru a se opri relocarea solicitată de primăria Sectorului 4.



Atât părinții, cât și profesorii pun la îndoială expertiza potrivit căreia clădirea de patrimoniu în care se află Șincai, a cărei construcție a fost finalizată în 1928, ar avea un risc seismic de gradul II și acuză primăria condusă de Daniel Băluță de lipsă de transparență.



„Vă asigurăm că între vieţi omeneşti şi clădiri de patrimoniu, nimeni dintre noi nu contestă decizia de a alege vieţile omeneşti. Dar pericolul prăbuşirii zidurilor peste elevii şi profesorii colegiului nu este dovedit de Primăria Sectorului 4, care fie se încurcă în justificări din neştiinţă, fie ne încurcă pe noi cu rea intenţie”, arată în scrisoarea deschisă transmisă președintelui României cei 26 de profesori semnatari.



Reprezentanții Primăriei Sector 4 au declarat atunci pentru HotNews.ro că nu doresc să comenteze speța deoarece este pe rol un proces cu Consiliul de Administrație al liceului în ceea ce privește mutarea elevilor temporar în altă locație.

Relocarea "va face obiectul unui protocol semnat de şcoală, Inspectorat, Primărie şi minister, prin care toţi părinţii şi toţi elevii să aibă garanţia că acest semestru se încheie în această locaţie, în cele mai bune condiţii. Pentru viitor, domnul primar va prezenta 3-4-5-6 variante, (...) pe care, în dialog cu reprezentanţii profesorilor, elevilor şi părinţilor le vor analiza pentru a se lua cea mai bună soluţie, (...) care să fie acceptată. De asemenea, apreciez şi mulţumesc colectivului de cadre didactice care, chiar dacă au păreri împărţite, cu toţii au fost de acord să reia cursurile normal, începând cu ziua de luni", a afirmat ministrul educației după întâlnire, citat de Agerpres.La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a susţinut că, în cele din urmă, "toată lumea" a înţeles că este o problemă legată de siguranţa elevilor."Cea mai importantă parte a zilei de astăzi este că, în cele din urmă, toată lumea a înţeles că aici este o problemă legată de siguranţa copiilor, de siguranţa profesorilor. De aici celelalte soluţii legate de posibilităţile de relocare vin de la sine", a declarat Băluţă, potrivit Agerpres.El a spus că din septembrie cursurile se vor desfăşura într-o altă locaţie, fără a menționa unde.Amintim că pe 2 octombrie anul trecut, Primăria Sectorului 4 a solicitat sprijinul "de îndată" al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al Prefecturii Capitalei în vederea consolidării şi reabilitării clădirii în care funcţionează Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai".Administraţia locală explica atunci că imobilul, monument istoric, a fost expertizat şi încadrat în clasa de risc seismic 2, "ceea ce înseamnă că fiecare zi în plus petrecută de elevi şi de personalul didactic şi nedidactic în interiorul acesteia reprezintă un risc la adresa securităţii şi integrităţii fizice a persoanelor".„A fost o întâlnire fără finalitate. Au venit toți exact cum spunea secretarul de stat la radio, într-o emisiune - spunea că o să se întâlnească cu direcțiunea, cu primăria și cu inspectoratul. Atunci am întrebat de ce se întâlnesc ei între ei. Astăzi s-au întâlnit ieri între ei, eram și noi acolo dar asta nu înseamnă că a luat cineva în seamă ce am spus noi. Au evitat sistematic răspunsul la întrebarea „unde ne mutați?”, primarul a fost întrebat de mai multe ori, nu a răspuns nicio clipă la această întrebare. Pentru că nu are unde. Deci sigur că promisiunea va fi ținută, pentru că oricum putea să ne mute. Nu avea unde”, a declarat pentru HotNews.ro Silvia Mușătoiu, director al Colegiului Șincai până în iunie 2019, unul dintre cei circa 30 de profesori care au protestat săptămâna aceasta.Despre protocolul anunțat, aceasta a afirmat că „Este praf în ochii opiniei publice. Nu a fost o negociere la masă, să vedem care sunt avantajele sau dezavantajele. A fost o chestiune de prezentare a autorității - noi vom face și vom face asta și vouă o să vă fie bine, credeți-ne pe cuvânt.”„Protocolul minunat este praf în ochi, pentru că prevede că nu ne va muta până în septembrie, ceea ce oricum nu se întâmpla. Este un protocol între ei și ei. Asta vrem, să bifăm o promisiune onorată?”, a mai spus ea.Musătoiu a anunțat că de luni profesorii reiau orele, însă din punct de vedere administrativ școala nu va putea fi condusă, pentru că nu există un Consiliu de Administrație.„De luni intrăm la ore oricum. Noi știam exact, pentru că așa am decis noi de la bun început. Noi mergem la ore pentru copii, nu pentru primar, pentru direcțiune.„Au fost adresate două solicitări - primăria să își retragă chemarea în judecată în ambele chestiuni și inspectorul să își retragă echipa propusă de directori. Niciun răspuns clar. Nu vor avea încotro însă, pentru că un director nu poate să conducă o școală fără cancelaria lui, nu se poate reuni Consiliul de Administrație (CA)”, a spus aceasta.Ea a explicat că în momentul de față CA a rămas fără un membru după ce ea a demisionat, iar majoritatea din consiliul profesoral, care ar trebui să numească un membru nou în Consiliul de Administrație, nu va avea cvorum, întrucât majoritatea profesorilor se opun acestor decizii.