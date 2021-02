FOTO Proteste la Colegiul Șincai / Ministrul Educației discută cu oamenii strânși în fața liceului / Băluță: Colegiul nu se va reloca până la sfârșitul anului școlar

​Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a venit dimineață la Colegiul Național „Gheoghe Șincai” la ora 10.00, pentru a discuta problema relocării, împreună cu primarul sectorului 4 Daniel Băluță. În fața liceului, dar și în curte, a fost întâmpinat de zeci de persoane care protestează față de intenția de relocare a colegiului pentru lucrări de reabilitare.







Elevi, părinți sau susținători ai acestuia scandează „Hoții” și țin pancarte din foi A4 pe care scrie mesajul „Și eu sunt Șincai”. Este cel mai amplu protest de săptămâna aceasta.





Sunt prezenți și jandarmi și polițiști.

























Printre aceștia se află și câteva persoane care susțin primăria și acțiunea de reabilitare.











Discuțiile vor avea loc cu profesorii, conducerea școlii și reprezentanți ai părinților.







„Important este ca acest colegiu, la nivel de infrastructură, de cadre didactice, elevi, să intre pe calea normală a unui colegiu înființat acum mai bine de un secol. Nu va fi nicio relocare în timpul acestui an școlar. Elevii vor avea șansa în continuare să se pregătească pentru bacalaureat. Cunosc datele, am afirmat public că nu va fi nicio relocare în timpul acestui an școlar”, a spus ministrul, potrivit Mediafax.







„Cu certitudine colegiul nu se va reloca până la finalul acestui an. Ordonanta presedintiala are legatura cu graficul relocării”, a declarat la rândul său Băluță jurnaliștilor, referindu-se la faptul că primăria a cerut în instanță o ordonanță președințială de evacuare a clădirii construite în 1928.











„Această clădire este o clădire cu risc seismic 2 și nu are securitate la incendiu”, a precizat primarul Sectorului 4.





O săptămână de proteste









Potrivit acestora, numirea directorilor este legată de intenția de relocare.



Noua directoare a școlii este Luminița Gheorghiu. Aceasta a fost numită din rândul profesorilor de la Șincai după ce precedenta directoare, Marieta Popa, a demisionat, după doar o lună în funcție.



Pe rolul instanței se află un alt proces, intentat după ce Consiliul de Administrație a refuzat relocarea colegiului cerută de primăria condusă de Daniel Băluță. Primul termen al procesului va fi în 15 martie.







Ministrul a dat asigurări că nu va fi pusă în aplicare în acest an școlar ordonanța președințială de evacuare a Colegiului Național „Gheorghe Șincai” și a susținut că va fi găsită o soluție fără să fie nevoie de instanță.



"Deși există ordonanță președințială de evacuare, aceasta nu va fi pusă în practică pe parcursul acestui an școlar. Doi - nu s-a luat o decizie de relocare”, a declarat Cîmpeanu la Digi24, după o întâlnire avută cu șase profesori de la Șincai, în contextul protestului organizat dimineață de către jumătate dintre cadrele didactice.

El susține că toate aceste lucruri vor fi discutate și se declară "convins" că se va găsi o soluție astfel încât problemele să fie rezolvate în sistemul de educație, nu în instanță.



"Există disponibilitate de dialog din partea profesorilor și sunt convins că și din celelalte părți există disponibilitate la dialog. Există mai multe variante de relocare care vor fi stabilite de comun acord între școală - inspectorat- primărie - părinți - minister”, a mai spus Cîmpeanu.



Complicatul caz de la Gheorghe Șincai

Mai mulți părinți, urmați de o parte dintre profesorii de la Șincai au transmis petiții luna trecută pentru a se opri relocarea solicitată de primăria Sectorului 4.



Atât părinții, cât și profesorii pun la îndoială expertiza potrivit căreia clădirea de patrimoniu în care se află Șincai, a cărei construcție a fost finalizată în 1928, ar avea un risc seismic de gradul II și acuză primăria condusă de Daniel Băluță de lipsă de transparență.



„Vă asigurăm că între vieţi omeneşti şi clădiri de patrimoniu, nimeni dintre noi nu contestă decizia de a alege vieţile omeneşti. Dar pericolul prăbuşirii zidurilor peste elevii şi profesorii colegiului nu este dovedit de Primăria Sectorului 4, care fie se încurcă în justificări din neştiinţă, fie ne încurcă pe noi cu rea intenţie”, arată în scrisoarea deschisă transmisă președintelui României cei 26 de profesori semnatari.



Reprezentanții Primăriei Sector 4 au declarat atunci pentru HotNews.ro că nu doresc să comenteze speța deoarece este pe rol un proces cu Consiliul de Administrație al liceului în ceea ce privește mutarea elevilor temporar în altă locație.

