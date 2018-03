Simulare Evaluare Nationala 2018 Profesorii anunta astazi rezultatele pe care le-au obtinut elevii de clasa a VIII-a la simulari

Subiectele de la simulare de marti, 6 martie, la Matematica - clasa a VIII-a:

Baremul de corectare a problemelor:

Click pe fotografiile de mai jos pentru a mari imaginea

Calendar Simulare Evaluarea Nationala:

Calendar Evaluarea Nationala 2018

Acesta a fost al cincilea an in care Ministerul Educatiei a organizat simularea evaluarii la nivel national, ceea ce inseamna ca testarile s-au desfasurat in toate scolile incepand cu la ora 9:00, cu subiecte unice realizate de Centrul care concepe si subiectele examenului propriu-zis din vara si in conditii similare examenului. Obiectivele simularii sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real si optimizarea rezultatelor obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale, arata Ministerul intr-un comunicat de presa.Oficialii au anuntat ca notele nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale se poate realiza acest lucru, "in baza unei cereri scrise" de catre elevi.vor fi analizate la nivelul fiecarei scoli prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei,, precum si la nivelul consiliului profesoral, pentru adoptarea "unor masuri adecvate fiecarei situatii in parte, scopul fiind imbunatatirea performantelor scolare", a comunicat Ministerul.Vezi mai jos subiectele de la simularea la Matematica si la Limba si literatura romana, pe care elevii le-au avut de rezolvat la testari:Simulare Limba si literatura romana - proba scrisaSimulare Matematica - proba scrisaSimulare Limba si literatura materna - proba scrisa4-8 iunie 2018 Inscrierea la evaluarea nationala8 iunie 2018 Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a19 iunie 2018 Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 12:00)19 iunie 2018 Depunerea contestatiilor (orele 14:00-19:00)20-22 iunie 2018 Solutionarea contestatiilordupa solutionarea contestatiilor