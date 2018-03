Subiecte Simulare Evaluarea Nationala 2018 Subiectele de la simularea la Matematica si baremul de corectare a problemelor, clasa a VIII-a

UPDATE Ministerul Educatiei a publicat si baremul de evaluare si de notare a lucrarilor. Vezi mai jos subiectele integrale si baremul, pe care le poti descarca in format PDF



Subiectele de la simularea de astazi, 6 martie, la Matematica - clasa a VIII-a:

Baremul de corectare a problemelor:

Calendarul simularii Evaluarii Nationale de la clasa a VIII-a este urmatorul:

Subiectele de simulare, la fel ca subiectele de la examenele propriu-zise, sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), aflat in subordinea Ministerului. Rezultatele simularii nu pot fi contestate si sunt trecute in catalog numai in situatii exceptionale, cand elevii depun solicitari scrise in acest sens.lucrarilor este realizata de catre doi profesori din scolile in care elevii sustin simularea, in baza unor bareme "care asigura unitatea si obiectivitatea evaluarii si notarii la nivel national", informeaza Ministerul Educatiei.Potrivit Ministerului Educatiei,sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care il vor sustine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregatire atins in aceasta etapa, precum si optimizarea pregatirii in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare la probele din luna iunie.Simulare Limba si literatura romana - proba scrisa- proba scrisaSimulare Limba si literatura materna - proba scrisa