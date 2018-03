Simulare Evaluarea Nationala 2018 Inspectoratul Scolar Bucuresti: Simularea se desfasoara in conditii de normalitate. Nu exista boicot in scolile din Capitala

Calendarul simularii Evaluarii Nationale de la clasa a VIII-a

Amintim ca Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat duminica, 4 martie 2018, ca "membrii de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, din 28 de judete si din Municipiul Bucuresti, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala care se desfasoara in perioada 5-7 martie 2018". Federatia a anuntat boicotul cu doar o zi inainte de simularea primei probe din cadrul Evaluarii Nationale - testarea la Limba si literatura romana - si a explicat cauzele protestului, majoritatea legate de probleme salariale.Contactat de HotNews.ro, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a declarat: “”.Marian Banu a detaliat procedura de simulare si a punctat ca cea mai importanta etapa a fost cea a desfasurarii simularii propriu-zise, din perspectiva amenintarii cu boicotul lansata de sindicat. "Evaluarea presupune mai multe aspecte si cel mai important moment este supravegherea elevilor. Apoi este o comisie compusa din mai multi profesori, presedintele comisiei este directorul, care se ocupa de primirea si de multiplicarea subiectelor. Problema de corectare se pune dupa ce se termina probele de evaluare nationala. Corectarea se face practic tot la nivelul unitatii de invatamant si mi-e greu sa cred - pentru ca in Bucuresti avem de obicei scoli mari cu cel putin 5-6-7 oameni la o catedra de romana sau matematica" - ca ar putea fi puse in pericol de boicot, a declarat pentru HotNews.ro purtatorul de cuvant al ISMB."Important este ca simularea se desfasoara. Lucrarile sunt sigilate, sunt numerotate electronic, nu mai umbla nimeni in ele, decat comisia de corectare si presedintele comisiei. Eu reiterez mesajul ministrului educatiei in care cheama elevii sa participe la evaluarea nationala si e firesc acest lucru", a continuat oficialul.Marian Banu a afirmat pentru HotNews.ro ca".Simulare Limba si literatura romana - proba scrisaSimulare Matematica - proba scrisaSimulare Limba si literatura materna - proba scrisaAfisarea rezultatelorDupa simularea examenelor de Evaluare Nationala, si liceenii incep testarile. Elevii de clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularea examenelor de Bacalaureat in perioada 19 martie 2018 - 22 martie 2018.