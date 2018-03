​Simulare Evaluarea Nationala Elevii de clasa a VIII-a sustin marti simularea examenului de Matematica. Modele de subiecte

Modele de subiecte pentru simularea la Matematica, clasa a VIII-a

Materia exceptata de la simulare - Matematica clasa a VIII-a

din capitolul Numere reale: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operatii cu acestea (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere)

capitolul Functii

din capitolul Ecuatii, inecuatii si sisteme de ecuatii: ecuatii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a si b diferite de 0.

sisteme de ecuatii de forma:



probleme care se rezolva cu ajutorul inecuatiilor si al sistemelor de ecuatii

din capitolul Proiectii ortogonale pe un plan: calculul unor distante in interiorul corpurilor studiate

capitolul Calcularea de arii si volume

Cum se desfasoara simularea la Matematica

Calendarul simularii Evaluarii Nationale de la clasa a VIII-a este urmatorul:

Elevii de clasa a VIII-a sustin marti, 6 martie 2018, simularea examenului de Matematica. Este al cincilea an cand Ministerul Educatiei organizeaza simularea examenelor de Evaluare Nationala la nivel national (adica testarile se desfasoara la aceeasi data in toate scolile, cu aceleasi subiecte de rezolvat). Subiectele de simulare, la fel ca subiectele de la examenele propriu-zise, sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), aflat in subordinea Ministerului.Pentru simularea examenului de Matematica,din Programa pentru disciplina matematica , valabila pentru evaluarea nationala:Accesul elevilor in clase este permis pana la ora 8:30. Simularea incepe la ora 9:00, cand in salile de clasa sunt distribuite subiectele, iar elevii au la dispozitie doua ore pentru rezolvarea problemelor.lucrarilor este realizata de catre doi profesori din scolile in care elevii sustin simularea, in baza unor bareme "care asigura unitatea si obiectivitatea evaluarii si notarii la nivel national", precizeaza Ministerul Educatiei.pe care le obtin la simulare. Ministerul Educatiei anunta intr-un comunicat de presa ca, de regula, notele obtinute la simulare "nu se trec in catalog". Dar in situatii exceptionale, notele pot fi consemnate in catalog, dar "acest lucru se poate face in baza unei cereri scrise" de catre elevi.Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei scoli prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, pentru adoptarea "unor masuri adecvate fiecarei situatii in parte, scopul fiind imbunatatirea performantelor scolare", se arata in comunicat.sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care il vor sustine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregatire atins in aceasta etapa, precum si optimizarea pregatirii in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare la probele din luna iunie ().Simulare Limba si literatura romana - proba scrisa- proba scrisaSimulare Limba si literatura materna - proba scrisaAfisarea rezultatelor