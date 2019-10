Literatură: Margaret Atwood și Bernardine Evaristo câștigă Premiul Booker, împărțit după 30 de ani

Juriul prezidat de Peter Florence a avut nevoie de peste cinci ore de discuții pentru a declara că nu a putut alege un câștigător dintre cele șase romane ajunse pe lista scurtă, două volume fiind la egalitate. Directorul premiului, Gaby Wood i-a atenționat pe jurați în mod repetat că nu au voie să împartă suma de 50.000 de lire între două volume câștigătoare. În ciuda acestui lucru, decizia a rămas finală.

Evaristo este prima femeie de culoare care câștigă premiul de la instituirea distincției, în 1969. Atwood, la rândul său, devine, la 79 de ani, cea mai în vârstă câștigătoare a distincției.

“Ni s-a spus destul de clar că regulile arată că putem avea un singur câștigător”, a arătat Florence. ”Am fost de acord că a fost decizia noastră să încălcăm regulile și să împărțim premiul din acest an pentru a omagia două câștigătoare. Aceste două volume nu am putut să le departajăm și cu cât am vorbit mai mult despre ele cu atât le-am prețuit mai mult și ni le-am dorit câștigătoare... Nu am putut să renunțăm la niciunul”.

Premiul a mai fost împărțit de două ori până acum, în 1974, de Nadine Gordimer și Stanley Middleton, și în 1992, de Michael Ondaatje și Barry Unsworth. Din 1992, regulamentul Booker prevedea că premiul ”nu poate fi împărțit sau reținut”.

Juriul a întrebat după peste trei ore de discuții dacă poate să împartă premiul și a primit răspuns negativ. După o altă rundă de discuții de încă o oră, au anunțat că decizia lor este unanimă, dar li s-a spus, din nou că nu se poate. A treia oară, juriul a arătat că au ”unanimitate absolută” pentru a nu ține cont de reguli.

“Ne-am chinuit o oră și jumătate încercând să găsim un mod de a rezolva problema în mod satisfăcător și decizia luată a fost un moment de bucurie pentru noi toți”, a comentat Florence. “Încercam să ne adaptăm reglilor care ne-au fost date”. Președintele juriului a afirmat că alegerea între cele două cărți a fost ca o ”judecată a lui Solomon”. ”Și cum rezolvi în mod cinstit și echitabil ceva ce pare că nu poate fi rezolvat? Găsești o cale de a schimba jocul”.

Oficialii fundației care gestionează premiul au arătat că regulamentul nu se va schimba și că nu este prima dată când juriul insistă să fie împărțit premiul, dar au declarat că ”susțin modul în care juriul a ajuns la această decizie”.

”Au încălcat regulile în mod conștient. Noi am spus nu... Este o încălcare explicită a regulilor și toți și-au asumat acest lucru”, a afirmat Gaby Wood, directoarea premiului.

“A fost un gest de nesupunere, dar unul generos...”, a notat Wood.

Florence a adăugat că nu crede că “puterea sau valoarea” premiului Booker “ar consta numai în suma de bani”. “Sper că ambele autoare vor accepta acest premiu ca pe un semn de respect față de cele două cărți”. a arătat acesta.

Din juriu au mai făcut parte Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch și Joanna MacGregor.

”The Testaments” și ”Girl, Woman, Other” au fost descrise drept “romane implicate, inventive din punct de vedere lingvistic, antrenante în multe feluri. Se referă la lumea de azi și ne oferă perspective asupra acesteia dând naștere unor personaje care se regăsesc în noi și se vor regăsi pentru ani buni de acum încolo”.

Romanul lui britanicei Bernardine Evaristo a fost prezentat de juriu ca ”inovator” cu „ceva absolut minunat în felul în care sunt alese personajele”, romanciera realizează prin intermediul unei serii polifonice de voci o ”strategie împotriva invizibilității”, pentru că ”noi femeile britanice de culoare știm că, dacă noi înșine nu scriem despre noi, nimeni nu o va face”, citează The Guardian. Romanul lui Margaret Atwood, din Canada, este considerat ”mai presant din punct de vedere politic decât oricând”.

În ultima etapă a jurizării au mai fost nominalizate ”Ducks, Newburyport”, de Lucy Ellmann (SUA/ Marea Britanie), ”An Orchestra of Minorities”, de Chigozie Obioma (Nigeria), ”10 Minutes 38 Seconds in This Strange World”, de Elif Shafak (Marea Britanie/ Turcia) și ”Quichotte”, de Salman Rushdie (Marea Britanie/ India).

Anul trecut, Man Booker Prize a revenit scriitoarei nord-irlandeze Anna Burns, pentru romanul "Milkman".

Premiul Man Booker, în valoare de 50.000 de lire sterline, este acordat anual din 1969, fiind dedicat scriitorilor de orice naționalitate care scriu în limba engleză și publică în Marea Britanie sau Irlanda. Înainte de 2014, premiul era rezervat doar autorilor din Marea Britanie, Irlanda, Zimbabwe și țările Commonwealth.

Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără autori celebri, precum Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Ben Okri, Hilary Mantel şi Thomas Keneally.