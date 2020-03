Camelia Roiu, primul medic care a spus adevărul despre Colectiv: Domnule Costache, testați toți pacientii care intră în spitale, indiferent dacă se încadrează sau nu în definițiile voastre! E singura salvare

"E timpul să ne recâștigăm umanitatea și respectul unii față de alții, pacienți și doctori deopotrivă", este îndemnul medicului Camelia Roiu.













Cine poate fi testat pentru coronavirus în România



Până la această dată au fost prelucrate în România 14.466 de teste de diagnostic pentru coronavirus. Cum unele persoane au făcut însă testul de două ori, numărul persoanelor testate ar putea fi mai mic. În alte țări, numărul persoanelor testate pentru coronavirus este de ordinul zecilor de mii.





Ce înseamnă caz suspect de coronavirus și poate fi testat, potrivit definiției date de autorități:

1) Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel putin unuia din următoarele: tuse, febră, scurtarea respiratiei (creșterea frecvenței respiratorii) ȘI fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic ȘI cu istoric de călătorie sau ședere într-o țară/regiune cu transmitere comunitară, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului SAU 2) Pacient cu infecție respiratorie acută ȘI care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 care în perioada de 14 zile anterioare datei debutului SAU 3) Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră) ȘI tuse ȘI scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) ȘI care necesită spitalizare peste noapte ȘI fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic.

Cine va fi testat (prioritizarea testării în ordine descrescatoare a importanței este urmatoarea), potrivit Institutului Național de Sănătate Publică: 1. Persoane simptomatice cu istoric de călătorie internationala; 2. Contacți apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate; 3. Personal medico-sanitar (inclusiv asimptomatic) contact apropiat cu caz confirmat; 4. Cazuri de SARI (infecții respiratorii acute) fara altă etiologie (negativi la test de gripă), din toate categoriile de varstă și din toate spitalele; 5. Persoane instituționalizate simptomatice (în carantină/izolare).





Testarea masivă a personalului medical și a cetățenilor, inclusiv înființarea de puncte de testare pe stradă, și instituirea urgentă a izolării generale la domiciliu, de unde oamenii să poată ieși doar pentru aprovizionare sau alte probleme urgente, este văzută de unii dintre medicii români ca singura soluție pentru ca România să nu se confrunte cu o explozie a îmbolăvirilor cu noul coronavirus, iar apelurile medicilor ca autoritățile să legifereze urgent aceste măsuri se înmulțesc.



În plus, medicii consultați de HotNews.ro cer autorităților să cumpere teste suficiente sau să înceapă să le producă în țară, iar numărul centrelor de testare să crească - doar 11 în acest moment, nici măcar câte unul în fiecare oraș mare.









"Domnule Costache, singura salvare este să testați toți pacientii care intră în spitale, indiferent dacă se încadrează sau nu în definițiile voastre, indiferent dacă au sau nu simptomatologie, pentru că e logică pură, riscați să infectați tot personalul medical, cum s-a întâmplat deja. Or, la ora asta, resursa umană din spitale este echivalentă cu viața. Sunt singurii care vă pot îngriji și salva. Dacă nu veți face asta va fi catastrofal și, după ce se va fi sfârșit potopul, vă promit că ăștia care vom/ vor mai rămâne vom/ vor avea grijă să plătiți pentru toată iresponsabilitatea", avertizează Camelia Roiu.Medicul de la Spitalul de Arși din București spune că "Tocmai acum, când vruseră și liberalii să privatizeze tot, veni ăsta micu încoronat, microscopic și fără creier să ne învețe multe lucruri, printre altele, că o societate evoluată, cu respect suprem pentru viață și individ, nu poate exista fără un sistem sanitar de stat puternic subvenționat, consolidat în permanență, riguros și standardizat.""Tot cu ocazia asta, mai aflăm de la dr. Săndesc, presedintele Societatii de Anestezie - Terapie Intensivă, că avem 2.600 de paturi de terapie intensivă în toată țara, dar că doar jumătate au ventilatoare. Pai, domnu doctor, din pixul cui s-au avizat ca paturi de Terapie Intensivă? Stiți că, prin definiție, terapia intensivă se ocupă cu susținerea funcțiilor vitale, în principiu respirația și circulația, așa că patul fără ventilator e pat de odihnă, domnule doctor, nu pat de Terapie Intensivă. Probabil că așa, din pix, s-au făcut multe secții de Terapie Intensivă, că știți cum e la noi, când există o personalitate medicală insuficient valorizată, îi facem din pix o secție, cu tot ce scrie la lege, ce dacă în realitate n-avem nimic, nici măcar numărul de paturi de pe hârtie? Cam ăștia suntem, un sistem făcut din pix, o țară făcută din pix."Ea adaugă că "Aud că deja a început prin spitale exercitarea delirului de putere prin hârtii în care se interzice comunicarea publică a informațiilor legate de activitatea medicală. Îmi pare rău că, atunci când am vorbit eu, medicii au tăcut. Dragii mei colegi, vorbiți, pentru că acum e chiar pe viață și pe moarte! Mulți dintre noi se vor îmbolnăvi, unii poate chiar vor muri, iar cei mai in vârstă (și nu numai) s-ar putea să ajungem să fim triați, ca în Italia sau să nu mai apucăm un ventilator disponibil, din alea numarate de Săndesc. Protejați-vă și respectați-vă viața, demnitatea și meseria! Sunteți suverani în actul medical, pentru că raspundeți individual, nu poate nimeni să vă impună lucruri."