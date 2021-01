​​DEZBATERE PUBLICĂ Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, vrea să transforme tramvaiul 21 în metrou ușor cu bani europeni și să extindă linia în Voluntari

”Pe linia tramvaiului 21 ar trebui să se facă magistrala de metrou M7, dar durează foarte mult până vor începe lucrările deoarece sunt prioritizate alte proiecte, și atunci vreau să accesez niște bani din PNRR, care sunt green, ca să bag tramvaiul pe sub pământ, să-l transform în metrou ușor. De ce? Pentru că va merge mult mai repede, iar costurile nu sunt așa de mari ca la metrou, fiindcă nu trebuie să treci pe sub clădiri, nu trebuie să faci exproprieri, practic va merge pe sub actuala linie a tramvaiului 21. Mi se pare o idee bună și este relativ ieftin fiindcă nu trebuie să merg la adâncime mare, poți să acoperi la suprafață ca să amenajezi altceva acolo. Pe zona Moșilor vechi nu facem nimic, acolo este zonă protejată”, a declarat Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.







Acesta spune că actuala bandă unică, făcută de administrația Firea, nu este foarte eficientă din cauza conflictelor de trafic din intersecții, iar miza este ca tot mai mulți oameni să renunțe la mașina personală și să folosească transportul public.







”Actuala bandă unică nu este foarte eficientă, iar miza este de fapt să extind linia până în Ilfov, în Voluntari, ca să reduc o parte din traficul generat de cei care fac zilnic naveta. Dacă vor putea ajunge în 20 de minute din Ilfov în centrul Bucureștiului cu tramvaiul, nu cred că vor mai folosi mașina. Eu cred că și primarul de acolo va vrea fiindcă proiectul aduce beneficii mari comunității. Și Nicușor Dan cred că va vrea să facem asta dacă eu vin cu proiectul, cu banii și pot să asigur cofinanțare”, a mai explicat primarul.







Deocamdată acesta nu a dat cifre nici cât costă, nici până unde va ajunge linia în Voluntari, aceste lucruri fiind oricum stabilite în urma unui studiu de fezabilitate.”Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire să discutăm despre costuri și de principiu până unde va merge în Ilfov. Dacă totul merge bine, cred că lucrările de construire ar putea începe până la finalul acestui mandat”, a mai spus Radu Mihaiu.Primăria Capitalei a montat gardurile de pe linia tramvaiului 21 între complexul Europa și Calea Moșilor intersecție cu bd. Carol I la finalul anului 2017, investiția fiind de circa 1,5 milioane lei. După implementarea soluției timpul de parcurgere a traseului a scăzut aproape la jumătate, fiind una dintre cele mai performante linii de tramvai din București, alături de 41. Problema este că pe segmentul de pe Moșii Vechi, tramvaiul nu are bandă unică sau prioritate și pierde foarte mult timp blocat în trafic pe porțiunea de câteva sute de metri. Pe zona respectivă, în Planul Integrat de Dezvoltare Durabilă se prevedea scoaterea traficului, prioritizarea transportului public și a pietonilor, însă Primăria Capitalei pare că a renunțat la proiect.