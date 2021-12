Secretele celebrei Renaissance Capital: Omul care a rezolvat piața

Povestea captivanta a lui Jim Simons, un matematician de clasa mondiala si fost spargator de coduri care a reusit sa fie mai tare decat piata.

Cand Jim Simons a angajat fizicieni, matematicieni si informaticieni ca sa infiinteze un fond speculativ de investitii pe piata de capital, expertii l-au luat in deradere. Dar acesti oameni aveau sa ajunga sa se numere printre cei mai bogati din lume, adunand munti de date si construind algoritmi care urmau sa dezvaluie tiparele de evolutie ascunse in adancurile pietelor globale.

Compania Renaissance, dupa cum a fost numita, si conducatorii ei au inceput curand sa exercite influenta si in afara lumii financiare. In timp ce Simons a devenit un personaj de prima importanta in domeniul cercetarii stiintifice, in cel al educatiei si in cel al politicii liberale, lui Robert Mercer, directorul general al companiei, i s-a atribuit meritul pentru victoria in alegeri a presedintelui Trump si pentru ajutorul dat Marii Britanii in directia iesirii din Uniunea Europeana.

Gratie accesului fara precedent la Simons si la zeci dintre angajatii lui, Zuckerman, un reporter de investigatii cu state vechi la Wall Street Journal, face portretul unui Midas al epocii contemporane, care a remodelat pietele dupa chipul si asemanarea lui, dar care nu a reusit sa prevada impactul pe care succesul lui urma sa-l aiba asupra propriei firme, asupra tarii lui si asupra lumii intregi.

Gregory Zuckerman este autorul cartilor The Greatest Trade Ever si The Frackers si are statutul de editorialist al publicatiei Wall Street Journal, unde scrie despre firme, personalitati si afaceri financiare, precum si despre fonduri speculative si alte subiecte economice si de investigatii.

A castigat de trei ori Premiul Gerald Loeb, cea mai inalta distinctie din lumea jurnalismului economic. Zuckerman apare periodic la CNBC, Fox Business si la alte posturi de televiziune si radio de pe tot globul.