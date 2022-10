RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 19 Octombrie 2022, 08:35

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Iranul ar fi trimis personal specializat în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, pentru a a ajuta trupele rusești să depășească problemele cu flota de drone pe care au cumpărat-o de la Teheran, au declarat actuali și foști oficiali americani pentru The New York Times, citată de The Kyiv Independent.

Dronă iraniană Foto: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Instructajul este făcut de memgrii ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, o ramură a armatei iraniene desemnată ca organizație teroristă de către SUA.

Preşedintele american Donald Trump a desemnat în 2019 Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă, fiindd prima dată când Statele Unite califică forţele armate ale unei ţări drept grup terorist, potrivit Reuters și Agerpres.

"IRGC (trupele iraniene de elită - n. red.) sunt principalul mijloc prin care guvernul iranian îşi dirijează şi implementează campania teroristă globală", a declarat Trump.

Potrivit New York Times, personalul iranian se află departe de linia frontului și este trimis pentru a-i instrui pe ruși cu privire la modul de pilotare a dronelor.

Nu este clar câți instructori se află în prezent în Crimeea și dacă aceștia pilotează ei înșiși vreunul dintre avioanele fără pilot.

Oficialii iranieni neagă informațiile potrivit cărora țara trimite arme, inclusiv drone militare, Rusiei pentru războiul din Ucraina, calificându-le drept „neadevărate", potrivit CNN.

Iranul „s-a opus întotdeauna continuării războiului [din Ucraina]", a declarat Nasser Kanaani, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, adăugând că Iranul este pregătit să discute cu Ucraina pentru a rezolva aceste acuzații, potrivit unei declarații a Ministerului de Externe.

Reuters a relatat marți, citând doi oficiali iranieni și doi diplomați iranieni, că Iranul a promis să furnizeze Rusiei rachete sol-sol, precum și drone suplimentare.

NATO va livra Ucrainei sisteme anti-drone în următoarele zile

NATO va livra Ucrainei sisteme de apărare aeriană în următoarele zile, pentru a ajuta țara să se apere împotriva dronelor, inclusiv cele iraniene, pe care Rusia le folosește pentru a ținti infrastructura critică, a anunțat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, transmite Reuters.

„Cel mai important lucru pe care îl putem face este să respectăm ceea ce au promis aliații, să intensificăm și să livrăm și mai multe sisteme de apărare aeriană”, a spus el.

„NATO va livra în următoarele zile sisteme anti-drone, pentru a contracara tocmai amenințarea acestor drone, inclusiv a celor din Iran”, a precizat Stoltenberg.

Ucraina a afirmat că atacurile efectuate cu „roiuri” de drone au distrus aproape o treime dintre centralele sale electrice în ultima săptămână, după ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene departe de linia frontului, după ce a suferit o serie de eșecuri militare în fața trupelor ucrainene.

Kremlinul susține că nu știe dacă armata rusă folosește drone iraniene în Ucraina

Kremlinul a susținut marți că nu „deține informații” despre folosirea unor drone de fabricație iraniană în „operațiunea militară specială” împotriva Ucrainei.

Comentariul a fost făcut de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, după ce a fost întrebat în timpul conferinței sale zilnice de presă cu privire la informațiile potrivit cărora forțele armate ruse au folosit drone primite din partea Iranului în atacurile lansate luni împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene.

Jurnaliștii acreditați la Kremlin l-au întrebat explicit pe Peskov dacă Rusia a cumpărat drone din Iran.

„Nu, nu avem astfel de informații. Echipamentul rusesc este folosit, știți despre el asta, cu nume rusești. Toate celelalte întrebări pot fi adresate Ministerului Apărării”, a răspuns Peskov.

Dronele iraniene Shahed 136 sunt numite „Gerad-2” de forțele armate ale Rusiei.

Presat asupra subiectului de către jurnaliștii de la Moscova, Peskov a răspuns din nou că „nu, nu avem astfel de informații”.

Iranul a negat din nou luni că a furnizat drone forțelor armate ruse, în pofida numeroaselor fotografii și înregistrări video care atestă folosirea lor de către Rusia în războiul din Ucraina.

Statele Unite au avertizat încă din vară că Moscova a cerut Iranului sute de drone militare pe care să le folosească în Ucraina.

Teheranul a dat asigurări că nu va vinde UAV-uri militare Moscovei însă doar o zi mai târziu consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan a prezentat imagini din satelit care arată drone iraniene inspectate de o delegație rusă încă de pe 8 iunie.

La sfârșitul lunii august, un oficial al administrației de la Washington afirma că aceste drone din seria Mohajer-6 și Shahed au ajuns deja în Rusia.

